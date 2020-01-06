由 NI LabVIEW 和 NI Single-Board RIO 打造的下一代機器人教學/競賽/應用平台--KNR

戴銘成 業務工程師, 貝登堡國際股份有限公司
機器人相關的應用往往需要學習橫跨許多領域的知識，從如何透過感測器取得機器人四周環境訊息，到撰寫應用程式來分析處理擷取之訊號，到控制馬達讓機器人動起來，這幾項可能就已經困難重重，除此之外還有設計機器人的外在機構、電池的選擇、電力系統設計來滿足機器人與周邊 I/O 的電力需求等等。
使用 NI LabVIEW 軟體與 NI Single-Board RIO 嵌入式系統，開發出機器人應用平台 -- KNR。 KNR 提供十分完整機器人所需之軟硬體功能，讓使用者可以設計各式各樣的機器人應用。
機器人相關的應用往往需要學習橫跨許多領域的知識，從如何透過感測器取得機器人四周環境訊息，到撰寫應用程式來分析處理擷取之訊號，到控制馬達讓機器人動起來，這幾項可能就已經困難重重，除此之外還有設計機器人的外在機構、電池的選擇、電力系統設計來滿足機器人與周邊 I/O 的電力需求等等。諸多的領域如果每一項都要從底層做起，可能一年半載機器人還無法動起來。 貝登堡多年來一直致力於舉辦機器人研習營與競賽，從 LEGO NXT 加上 LabVIEW 開始培養起學生學習機器人的興趣。但缺乏一個適合的平台能銜接做更高階的應用，常常聽到使用者的心聲與碰到的挑戰，因此由感而發地設計了新一代的機器人應用平台— KNR。 KNR 搭配 LabVIEW 的使用能輕鬆地滿足上列的需求，讓使用者能快速地實現心目中的機器人，獲得更好的機器人應用經驗。
下一代機器人應用平台KNR 擁有下列幾點特色：
KNR 機器人核心控制器，是個適用於教學、競賽、機器人應用開發等應用領域的機器人開發平台，讓使用者可輕鬆整合感測器，馬達，金屬機構與應用軟體。
使用 NI Single-Board RIO 嵌入式系統、及 NI LabVIEW 來進行 KNR 開發，使本控制器打破機器人教學及競賽難以入手的迷思；本系統具備輕鬆上手、平易近人的特性，能有效幫助教師教學，並激發學生學習興趣，快速地實現心中地機器人創意。
KNR 的平台，可以發揮的應用十分廣泛，從機器人競賽的開發平台到學校的教學實驗到專題設計時的創意開發，都可以快速地利用 KNR 來完成。學生能從 LEGO NXT 加 LabVIEW 的經驗接軌到 KNR 加 LabVIEW 的使用上，順利做更進階的機器人專題或應用。希望 KNR「隨插即用」的方便性能讓使用者實現心中無限的創意。
KNR 由貝登堡有限公司獨家販售，如欲了解進一步資訊，請洽貝登堡有限公司