LabVIEW和USRP應用於清華大學通訊系統實驗課程

作者 (們):

吳仁銘 教授 -

鄭 鈺新 -

湯 凱傑 -

本文為 2013 應用徵文競賽教育組亞軍

通訊課程往往因為數學較為繁雜，而使得初學者在學習過程中容易因為數學基礎不足而對學習造成阻礙。要如何讓電機系大學部學生以簡易的方式學習數學式子背後的意義，不需要動用到複雜的數學即可對通訊有著基本的認識，並且透過實作來驗證通訊教科書的概念是我們這門課的目的。

2012年7月，清華大學通訊所吳仁銘教授帶領著研究生開始著手於運用USRP和LabVIEW的通訊實驗講義編寫，主要原因為1. LabVIEW 提供圖形化的介面方便同學了解抽象的通訊原理，而USRP 則提供硬體操作平台可用來實作通訊架構。2. 國外許多知名大學（例如：加州大學柏克萊分校、德州大學奧斯汀分校…），都採用了USRP和LabVIEW作為通訊實驗課程的教學平台，但台灣並沒有相對應的USRP 平台的實驗教材。所以我們才思考採用 USRP平台同時，並根據以往我們原有的實驗單元加以補充並擴充新的單元形成相關的教材。

因為NI提供了許多功能性完整的VI程式和範例，助教可以彈性的運用這些VI程式和範例來組裝成附有教學價值的教學內容。透過圖形化的程式語言，學生們可以輕鬆的完成複雜的通訊系統，並且在每個VI程式相連接的過程中了解到通訊系統的block diagram，經由助教的解釋更加深學生們的印象

<<通訊系統設計與實習>>是以LabVIEW為基礎設計的實驗課程，但裡面沒有包含到USRP的部分，我們參照這本書的內容並將NI提供的範例結合並修改，設計出9個有關於LabVIEW的通訊實驗和1個Final project。實驗內容包含：LabVIEW基本介紹、相位移鍵控(PSK)、頻率移鍵控(FSK)、振幅移鍵控(ASK)、最小頻移鍵控(MSK)、差分相位調變(DPSK)、正交振幅調變(QAM)、脈衝振幅調變(PAM)、通道模擬(Channel emulator)、通道編解碼器(Channel coding)、展頻通訊(DSSS)、快速跳頻系統(FHSS)、正交分頻多工調變技術(OFDM)。Final project有分成兩大部份，第一部分是要同學逐步將點陣圖檔編碼後實際利用USRP傳送出去，並在接收端設計相對應的架構解回原本的圖片。第二部分是主要是實作多天線無線通訊系統(MIMO)，使用Alamouti編碼並使用USRP傳送出去，並在接收段設計對應的解碼方式，最後以星座圖呈現出來。Final project目的在於驗證本學期所學的各種通訊系統知識。

清華大學通訊系統實驗課程包含12個實驗內容，其中10個是有關USRP和LabVIEW的實驗課程，其進行方式為首先會由吳仁銘教授授課講解實驗相關內容，接著會由助教個別帶領分組學生進行實驗，學生可以在這個時候參照實驗講義並對授課的內容進行模擬或用USRP當作平台實際演練。我們觀察到學生在做實驗的時候會提出相關的問題，LabVIEW程式的圖形化程式碼提供助教們可以在進行更深入講解時達到輔助的效果，讓學生可以更清楚助教的講解和相關知識。學生在課後必須要繳交實驗報告，這份報告裡有設計出相關的問題讓學生可以理解實驗數據或圖形代表的意義，除此之外報告裡會有意見回饋的部分，我們會依據學生的回饋調整實驗講義的內容，使內容可以不斷依據學生的程度做最適當的調整。

我們的實驗課程已在清華大學電機系實施了兩個學期，學生在最後Final project時表現出來的成果非常可觀，透過我們一系列我們設計的課程，我們看見學生從學期初剛接觸LabVIEW到學期末時能自行完成一個完整的通訊架構，證實了這樣的教學方式成效良好。