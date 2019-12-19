LabVIEW 和 NI 儀器用於台達汽車電子產線末端測試

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洪 詮舜 - 台達電子工業股份有限公司汽車電子事業部

陳 克智 - 台達電子工業股份有限公司汽車電子事業部

簡 維皇 - 台達電子工業股份有限公司汽車電子事業部

本文為2014應用徵文競賽交通運輸組亞軍

在下服務於台達電子汽車電子事業部，負責產品發行，生產測試程式設計。接到車廠專案Solar Panel Boost Converter，產品是把太陽能面板的直流電壓，轉換給鉛酸電池充電。

LIN Bus通訊協定，是第一次接觸，且要在短時間內完成，有時程壓力。

PCI-8516提供2個LIN Bus通道，並有NI-XNET驅動程式軟體，加速開發時間。

整個應用系統專案架構，請參考圖1。起初是選用NI USB-8476s，但不支援NI-XNET和匯入/使用 LDF 資料庫的訊號，開發時遇到瓶頸，所幸NI工程師團隊，即時支援，更換PCI-8516和提供範例程式資源，迅速協助解決問題。

圖1. SPBC EOL測試平台架構

軟體

LabVIEW控制整個應用系統，請參考圖2，使用state machine架構，讓程式循序執行，根據判斷量測數值，顯示測試結果，讓作業員易於判斷。

NI-XNET，LIN Bus可載入LDF檔，再依據我們的需求，使用Signal或Frame，來輸入或輸出。可透過Remote Sleep、Remote Wake、Local Sleep、Local Wake指令，讓待測物，進入睡眠或喚醒狀態。

圖2. SPBC EOL測試程式畫面

台達電子一向以專業的設計與豐富的製造經驗，提供節約能源的完整電源管理解決方案，另外台達電子也擁有汽車電子產品，在品質上都是做很嚴謹的把關。在測試汽車太陽能面板升壓轉換器時，往往會需要多種不同儀器來做測試。 例如: 電源供應器提供待測物需要的電源，數位電表量測電壓，電子負載模擬汽車電瓶。 而多台儀器如果想要能自動化同步測多種訊號時，或完成客製化軟體會是一個挑戰。

在開發時碰到挑戰是，現在電子產品的產品週期越來越短，在產品測試跟驗證上十分需要量測儀器廠商能提供完善的服務和技術支援。這樣才能在最短的時間內完成自動化測試系統，藉此能讓產品在更短的時間內驗證完畢並推上市。 選擇NI的產品的原因是 NI 在這個挑戰上能提供良好的解決方案。服務方面，NI的業務跟技術團隊持續主動地在售後尋問使用狀況，確保使用上沒有問題。並且在出貨上NI提供很大的彈性，從第一次業務拜訪到出貨到我們佈署測試系統到工廠產線試跑，前前後後只花了一個月左右的時間，降低開發時間。 這樣主動的技術支援跟出貨速度讓我們印象深刻。

另外使用LabVIEW軟體，利用其彈性，完成符合使用者需求的友善介面，再搭配週邊儀器，台達電子能快速建構出汽車太陽能面板升壓轉換器的產線末端測試系統，能電子化記錄儀器量測到的訊號，讓每一筆檢測均可留下歷史記錄，不僅可以反應量測結果給研發單位做產品調整，增加精度效度，更能透過SPC管制產品品質。

自動化帶來的另一個好處是縮短測試時間，效率提升，重複使用現有儀器，提升儀器效益，取代已往使用者手動操作儀器做多點的量測。 利用切換器自動切換，現在測試時間上已縮短了10倍已上。

甚至因為是PC 為平台，還可以利用 XP 遠端桌面的功能，讓臺灣的工程師能即時監控國外工廠生產的狀況，做更快速的除錯。

NI 一直以來秉持協助客戶成功的信念，提供各項軟硬體跟技術支援; 台達電子亦不斷創新期許在更短的時間內提供客戶最高品質的產品。 藉由使用 NI 各項相關的產品，搭配優質的技術支援，台達電子成功地達到目標，讓台達的產品使客戶用的更滿意。

NI硬體與軟體的優點

產線末端測試是高度精確性的系統。要成功開發可適切運作的程式，一般需要投入大量的時間和精力，才能順利整合。

經過審慎的評估後，NI產品是因應我們需求最恰當的解決方案。LabVIEW 圖形化的程式介面，使工程師能快速的撰寫程式，並理解開發者所撰寫的範例程式。測試系統架構簡單、穩定、可長時間使用、模組化，對產線進行各式開發測試非常合適，因為大小、重量、效能以及學習時間均是重要的因素。除此之外，LabVIEW和NI硬體間良好的整合性，也讓開發者在系統整合上能節省下大量時間與精力。

未來計畫

這次使用一般的商用電腦，未來將會採用NI PXIe，減少儀器體積，和增加執行效能，並使用NI-SWITCH卡，可量測和給予信號給更多量測點。

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洪 詮舜

台達電子工業股份有限公司汽車電子事業部

joe.hong@delta.com.tw