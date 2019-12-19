KNR機器人教學實驗

- 吳 巧敏,
機器人科技包含電機、電子、與程式設計之基本理論與技術，尤其是如何整合這些技術以達成機器人自主式之操作。本實驗教材為機器人實作為導向之教學實驗，不僅介紹機器人之運作與設計原理，同時亦使學生熟練機器人硬體軟體開發之實用性技術，使學生可藉由模組化機器人機構與圖控軟體，進行機器人整合實驗，體驗機器人科技。
本教學實驗以 KNR 機器人控制器及LabVIEW程式設計為核心，主要內容分為兩大部分：第一部分基本元件工作原理及LabVIEW程式設計介紹、第二部分重點在機器人整合應用實作競賽。在基本的程式基礎原理教學之後，由範例程式開始對KNR機器人控制器的元件與控制進行介紹，使學生可以按照步驟學習並熟悉KNR機器人控制器，接下來在第二部分以先前的硬體與軟體元件為基礎進行整合，並透過實作競賽的方式激發創意並啟發對機器人的興趣。本教材之目的在透過智慧機器人實作，啟發學生對智慧型機器人領域之興趣。其特色在於整合電機、電子、計算機語言等專業課程知識於機器人之應用，並進行KNR機器人實作教學，以利未來投入機器人技術研發，成為機器人與自動化領域之專業人才。
宋 開泰 -
吳 巧敏 -
林 明翰 -
本教學實驗內容涵蓋基礎LabVIEW程式設計、機器人元件原理與應用、機器人基礎技術實作及機器人實作競賽；配合不同的實作競賽單元，讓使用者可以有效學習機器人相關知識並熟練KNR機器人的相關應用，透過做中學達到實作機器人的目標，同時培養參加國內外機器人競賽的基本素養。項目如下：
PARTＩLabVIEW Robotics & 機器人硬體元件實驗
Lab 1 LabVIEW Robotics介紹
Lab 2 KNR控制器&機器人平台介紹
Lab 3 直流伺服馬達控制實驗
Lab 4超音波測距環境掃描實驗
Lab 5紅外線測距校正&類比訊號輸入實驗
PART II KNR控制程式 & 機器人實作競賽
Lab 6超音波測距機器人沿牆走實驗
Lab 7超音波測距機器人避障實驗
Lab 8機器人平台遙控與自主避障實驗
Lab 9機器人影像尋標與追蹤實驗
Lab 10 機器人自主避障尋標實驗