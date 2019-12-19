KNR機器人教學實驗

The Solution:

本教學實驗以 KNR 機器人控制器及LabVIEW程式設計為核心，主要內容分為兩大部分：第一部分基本元件工作原理及LabVIEW程式設計介紹、第二部分重點在機器人整合應用實作競賽。在基本的程式基礎原理教學之後，由範例程式開始對KNR機器人控制器的元件與控制進行介紹，使學生可以按照步驟學習並熟悉KNR機器人控制器，接下來在第二部分以先前的硬體與軟體元件為基礎進行整合，並透過實作競賽的方式激發創意並啟發對機器人的興趣。本教材之目的在透過智慧機器人實作，啟發學生對智慧型機器人領域之興趣。其特色在於整合電機、電子、計算機語言等專業課程知識於機器人之應用，並進行KNR機器人實作教學，以利未來投入機器人技術研發，成為機器人與自動化領域之專業人才。