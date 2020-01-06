工研院使用 NI CompactDAQ 完成馬達故障自動檢測系統開發

作者 (們):

傅 家麟 - 工業技術研究院能源與環境研究所

徐 振凱 - 工業技術研究院能源與環境研究所

甘 凱文 - 工業技術研究院能源與環境研究所

黃 嘉弘 - 工業技術研究院能源與環境研究所

許 銘修 - 工業技術研究院能源與環境研究所

馬達設備應用相當廣泛，從製造生產到各類型機電領域，若因故障停機將導致生產停頓等損失，如何隨時掌握馬達運轉狀況是相當重要的。傳統的故障診斷仰賴專業人士的經驗來進行現場判斷（手摸、耳聽）馬達運轉狀況是否正常，或已有異常特徵產生。現今已有相當數量之診斷工具，可供診斷人員使用，然此些工具均針對具有振動分析診斷背景之專業人員所開發，不但價格昂貴，且操作亦相當複雜，另一方面，即使重點馬達設備上裝設有即時監測工具，所產出之分析結果，亦需要專業人員作判讀，因此一般廠區內之廠務人員於使用上均感困難。有鑑於此，我們利用NI Compact DAQ設備開發出一個簡易、快速之馬達初步診斷工具，不需儀器設定等步驟，只需裝上感測器，即能自動判斷出馬達故障類型的系統。

馬達在發生故障時，可藉由馬達振動量與聲音得知，經過訊號前處理，減少雜訊干擾，在由振動量與聲音特徵值的擷取，可得到振動特徵、聲音特徵與融合特徵。由於特徵值是由不同來源所組成，在進一步處理前，要先要有前處理的動作，藉以凸顯不同特徵的意義。因此我們可由這些特徵與不同故障類型建立故障分類判斷模式，這演算流程的建立，我們可由LabVIEW程式達成，並設計出便利的使用者介面，振動量與聲音則可由NI 9233 Compact DAQ蒐集訊號。藉由這項快速診斷工具的開發，使馬達振動分析診斷之工作，能更輕易的由一般廠務人員執行，且能以操作簡單診斷系統快速量測、分析診斷。

本研究所開發之馬達故障自動檢測系統開發可分三個重要階段為訊號提取、特徵擷取與模態辨識，訊號提取部分主要透過NI9233資料擷取器所收集，收集完的訊號經前處理、特徵擷取與模態辨識，及判斷出故障類型，此開發流程如圖1所示。

所有馬達診斷手法，均需以馬達運轉頻率，亦即轉速為基礎，進行診斷，因此大部分之診斷工具均需要求輸入轉速資料，或額外增加一轉速計以取得轉速資料。本研究亦需要馬達運轉頻率資訊以為診斷基礎，然而，本研究並不需要人為輸入，或由額外感測資料取得，而是以最常被用來進行馬達診斷之振動感測資訊中，直接演算判斷。在取得振動訊號後，轉換為速度頻域訊號及加速度頻域訊號。並分別於速度頻域訊號與加速度頻域訊號中擷取極值點，在依據極值之數值做排序比對，在此馬達運轉頻率擷取演算法乃是以Matlab所開發[4]，如圖2所示，利用LabVIEW中的Matlab Script加入，即可取得馬達運轉頻率位置並顯示與LabVIEW診斷系統上。

在順利取得馬達運轉頻率後，即可推算出其他倍頻，並可與表1比對，判斷目前頻率特徵屬於何種故障類型，但在實際狀況下，所得到頻率特徵可能不夠完整而導致判斷錯誤，因此要增加不同特徵，加強判斷能力。如軸承故障，一般在判斷軸承故障會先瞭解目前馬達型號與軸承內外還幾何尺寸、滾珠顆數等等，但在本研究中特點強調不需輸入任何馬達訊號即可判斷出，這時就透過聲音感測器來達成；在軸承故障發生時，軸承會出現發生特別的聲響，聲音感測器在此時就可以偵測到[5]，由於聲音感測器是偵測範圍是廣域的，因此會偵測到許多雜音，因此在聲音特徵擷取上要與振動特徵有相同的特徵時，才一併取出，我們將此特徵稱為融合特徵，融合振動與聲音的特徵，如圖3所示。

本研究開發的演算法與診斷系統，結合NI9233硬體優異的特性與LabVIEW強大的圖形化介面，能夠在很短的時間內建構出馬達故障自動檢測系統，使一般使用人員在沒有馬達故障診斷的背景下，透過簡單的設定，即可快速得知目前馬達運轉狀態與故障的原因。

未來本研究將朝向利用LabVIEW建立其他馬達故障特徵的擷取，增強判斷的正確率，並計畫將其導向嵌入式系統，以一個簡單的監測裝置及燈號顯示，讓使用者更易上手且方便攜帶。

作者資訊:

傅 家麟

工業技術研究院能源與環境研究所

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