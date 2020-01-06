感應馬達驅動器硬體迴路(Hardware-in-the-Loop)測試系統

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藍信翔 軟體工程師 - 台達電子機電事業部軟體開發一課

紀建宇 軟體工程師 - 台達電子機電事業部軟體開發一課

本文榮獲 2012 NI 應用徵文競賽 產業組 第二名

目前全球不斷提倡節能減碳議題，故變頻器的應用場合亦也逐年增加，如風力、汽車、天車、注塑、洗衣機等等從家庭至工業皆需要變頻驅動來節省能源，因大量的變頻調變技術需求出現，故變頻器市場競爭對手也不斷增加。



台達電子機電事業部致力於開發變頻器，提供客戶應用解決方案與穩定可靠的品質。本部門多年來不斷研發高階應用的變頻器，仰賴專業研發人員對控制技術的研究與開發，而為了使產品擁有穩定、安全、性能佳、超越對手等特性，必須在驗證變頻器時投入更多的資源。但面對測試電力電子調變技術是一項十分困難的挑戰，其原因於快速開關切換下能達到即時響應的測試能力，除了真實的物理負載與馬達外，無法取得相關測試數據。近年來軟體模擬不斷被提出解決開發驗證之難題，但對於變頻器之調變方式可達到模擬，但因模擬系統皆為理想之訊號無法真實呈現硬體控制後可能之行為，如短路、雜訊等等問題；因此變頻器測試過程十分棘手，需不斷購買相關測試設備，更測試過程可能因某些因素導致工安問題，於成本、人力、安全各方面造成極大的困難。



本部門導入Hardware-in-the-Loop 概念欲解決變頻器測試問題，經研讀許多相關HIL 研究發現一般應用之HIL 無法滿足變頻器測試，因其模擬時間無法達電力電子快速切換需求，至少 1μSec。本部門期望使用NI cRIO 設備進行HIL開發，解決變頻器測試問題；開發過程尋找NI 歷年應用文集與相關開發文獻，發現對於"感應馬達HIL 實作"無直接相關文獻，因此也添增了不少困難與挑戰。



經過詳盡的規劃與參考全球領先之HIL 系統廠商，本部門已完成cRIO 設備實現虛擬馬達之功能，達到解決變頻器測試問題。其感應馬達驅動器HIL 測試系統可由PC 端透過TCP/IP 進行cRIO 溝通，進而透過cRIO 與FPGA 進行資料交換。本系統可以進行自動化測試功能，並可即時繪製三相電流與轉速之圖表。



系統隨時可透過PC 軟體進行修改參數轉換馬達型號，這亦是優於業界HIL 系統，無須重新建模的特點。更提供馬達編碼器(Encoder)A、B、Z 脈波輸出，可完成定位等閉迴路控制測試，且可依使用者任意設定編碼器脈波數，證實本系統高速精準之能力。為了達到台達電子目前高階應用，提出並聯系統解決測試方案，此為兩台變頻器並聯應用，所需之IO 介面為兩倍，更在調變非同步時產生環流效

應，需複雜演算即時反應至變頻器。本系統模擬時間最後已由 1μSec 優化至 100nSec，超越目前其它HIL 系統 ，此為本系統最大挑戰之一，完成克服電路線程優化困難。



台達電子使用美商相關產品解決測試問題，達到品質穩定與技術領先之優勢，未來將持續針對更困難的應用進行研究開發，完成客戶之需求，美商國家儀器將也持續成為我們驗證測試的最佳選擇。

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藍信翔 軟體工程師

台達電子機電事業部軟體開發一課

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