以勤科技股份有限公司建立個人化互動式汽車診斷儀器

PASA (個人化互動式汽車診斷儀器)，結合汽車電腦診斷、保養 DIY 及汽車原理教學、波形，與電壓量測，專屬為車主設計的個人化汽車診斷儀；應 用LabVIE W物件導向的開發模式，結合圖片、影像及動畫， 將PC-BASE 的應用發揮至淋漓盡致。而汽車診斷儀器不再是一個死板板的量測工具；藉由這些，讓專業且難懂的汽車診斷變得簡單易學；讓自己的愛車有一台屬於它自己的醫療器材，隨時掌握愛車狀況，減少故障的發生，確保行車的安全。

量測及應用

在汽車故障排除及檢測光靠診斷儀器是不夠的，因有些感知器的故障，利用汽車電腦通訊的方式是無法得知感知器的故障狀況，還有有些汽車上的感知器波形訊號是瞬間的脈衝 Plus，這些也無法用三用電表來量測，此時，示波器是非常重要的，從示波器上可以從波形的大小狀況做一個故障的分析；但因市面上的示波器昂貴，最重要的是不易操作極為繁鎖；我們利用了 NI 的 DAQ 卡結合在診斷儀器裡，LabVIEW 強大的人機介面大大解決操作上的問題，多通道的選擇模式，是一個非常方便及專業的示波器。

降低軟體開發速度及成本

市面上汽車品牌及種類繁多，每一種的汽車電腦都不同，若沒有強大的開發速度，是無法跟上市場變化的腳步，也無法滿足客戶的需求。利用 LabVIEW 做為軟體開發速度相當快，圖控的撰寫方式，工程師相當容易上手，LabVIEW 小精靈也幫助了新手或不懂的工程師做為進入學習的管道與方法。利用建立 subVI 的方法，減少很多程式的撰寫及開發時間；LabVIEW 強大的人機介面，人性化的設計風格，不管在開發速度上及軟體設計上大大提升軟體品質與素質。

Labview 的擴充功能

LabVIEW 通常給大家都是做為量測工具的平台，開發軟體不可能聯想到 LabVIEW。我們選擇 LabVIEW 做為開發程式的軟體，雖然一些細節部份無法像 C 或 VB 做得如此完善。但整體上，LabVIEW 已慢慢走出只做為量測的平台，例如在資料庫功能與網路功能、通訊….等等，已非常成熟及強大，無需精研、專業的技術知識也能開發與撰寫。我們利用資料庫功能記錄客戶車上故障的歷史資料，可從這些歷史資料中做一個故障分析的依據，大大提升修車品質。我們還有利用網路通訊功能完成遠距診斷，不管你的車拋錨在哪，透過手機的 GPRS 跟保養廠做遠距診斷與連繫，即時解除汽車故障。LabVIEW 幫助我們在短時間完成我們的需要及夢想，解決困難的技術問題。

作者資訊:

張 敏鈺

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