微型鑽針芯厚之快速暨精密光學量測自動化系統研發

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張 文桐 助理教授 - 國立臺灣海洋大學機械與機電工程學系

巫 建宏 - 國立臺灣海洋大學機械與機電工程學系



本文為2014應用徵文競賽自動化測試組亞軍

微型鑽針（ Microdrill，簡稱鑽針）被大量地運用在印刷電路板（ PCB）的微孔加工作業。在大量生產、高品質化與小孔徑化的需求之下，鑽針本身的耐用性以及鑽孔孔壁的品質優良與否廣受印刷電路板產業所重視。鑽針的耐用性與其剛性有關，而鑽孔孔壁的品質則與鑽針的排屑能力有關。微型鑽針的鑽部（ Drillbody）中未被開槽的核心部分即為鑽芯（Web），其厚度稱為芯厚值（Web

thickness）。芯厚值較大的鑽針具有較佳的剛性，但其鑽槽深度較小，使得排屑效果較差；反之，鑽槽深度較大者則具有較佳的排屑效果，但其剛性較差。因此，對於鑽針製造廠而言，鑽針的芯厚值是相當重要的設計參數，而鑽針成品的芯厚量測更是相當重要的品管檢測工作之一。

受限於鑽針的幾何外形，業界對於鑽針的芯厚量測，仍然採用人工的破壞式量測居多。此破壞式量測的程序如圖 1所示，其透過人工的方式操作一鑽針研磨機以將鑽針磨斷之後，再透過工具顯微鏡以量測鑽針磨斷面的芯厚值。此種量測方式極度缺乏自動化、量測準確性及效率。有鑑於此，本研究提出一套「微型鑽針芯厚之快速暨精密光學量測自動化系統」，透過整合ㄧ光學測微計、ㄧ迴轉運動平台、一線性運動平台、一迴轉主軸夾頭與一機器視覺模組於同一系統中以達成鑽針芯厚的快速暨自動化精密光學量測。

本系統的硬體架構示意圖如圖 2所示。其中，一待測鑽針被夾持於迴轉主軸夾頭之上，並透過一伺服馬達帶動待測鑽針旋轉。線性運動平台透過一步進馬達帶動滾珠導螺桿式平台機構以移載迴轉主軸夾頭及待測鑽針，並藉由一線性編碼器以進行該運動平台之定位。光學測微計被安裝於迴轉運動平台之上；迴轉運動平台透過另一伺服馬達帶動光學測微計旋轉至特定角度使其量測光束通過待測鑽針之鑽部。光學測微計主要是透過量測頭及其控制器以進行鑽部的尺寸量測工作，其量測解析度與量測準確度分別可達 0.01 μm與 ±0.5 μm，而其取樣頻率可達每秒 2400筆樣本數。機器視覺模組主要是透過 CMOS攝影機與顯微物鏡以進行待測鑽針於量測前的鑽尖定位工作。此外，本研究透過一安裝有LabVIEW 2013軟體（含 NI-Motion、NI-DAQmx、NI-Vision、NI-IMAQ、NI-VISA等模組）並配備有 NI PXIe-8820、PXI-7340及 PXIe-6341等硬體的 PXIe-1071儀控平台以進行系統開發的工作。圖 3所示為本系統的系統整合架構圖，其透過 NI-Motion及PXI-7340以操控迴轉運動平台、線性運動平台及迴轉主軸夾頭，並透過 NI-Vision及 NI-IMAQ以操控機器視覺模組並擷取影像進行處理，再透過 NI-DAQmx、NI-VISA及PXIe-6341擷取光學測微計之類比訊號及數位訊號並經由轉換及運算得到量測數據，最後將各個模組置於同一人機介面程式下進行系統整合與實測。

本系統的自動化量測程序是先透過線性運動平台、光學測微計與機器視覺模組的搭配以進行待測鑽針的鑽尖定位程序，然後透過迴轉運動平台帶動光學測微計旋轉至一特定角度，再透過迴轉主軸夾頭帶動待測鑽針進行等速旋轉，並使光學測微計同步量測待測鑽針的截面寬度值與間距量，最後藉由光學測微計所測得的相關數據進行計算以獲得待測鑽針的截面芯厚值。本系統於各硬體模組整合之後的量測重現性可達±1.5 μm的範圍以內，而量測準確度可達±2.5 μm的範圍以內，且量測單一截面所需的時間約在30秒以內。因此，本系統及其自動化量測程序確實可以達成鑽針芯厚的快速暨自動化精密光學量測，並取代現行的人工破壞式量測。基於使用NI各項相關產品所達到的快速開發成效，本系統的核心設計概念已於近日規劃提出申請中華民國發明專利與美國發明專利。

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張 文桐 助理教授

國立臺灣海洋大學機械與機電工程學系

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