加速器​以及 Tokamak 量​測​與​控制​系統​需要​更​廣泛​的 I/​O、​訊號​處理​與​連線​能力。​而​在​建​置​這類​系統的​同時，​工程師​也​必須​在​成本、​緊迫​時程​與​穩定性​指標​間​取得​平衡。​NI 的​軟體​定義 COTS 平台​使用​先進​的​元件​與​子​系統，​針對​您​的​應用​提供​可靠​又​具​經濟​效益​的​解決​方案。​數十​年來，​研究​人員​與​科學家​皆​依賴 NI 的​模組化​儀器​與​應用軟體，​藉此​以​更​優質、​聰明​且​迅速​的​方式​工作，​進而​達成​從​設計​到​生產​的​各項​目標。