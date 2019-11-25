大型實驗研究 (LSER)
科學家需要更高的粒子能量與電漿電力，以進行大型突破性研究。客制化的商用現成 (COTS) 系統讓工程師可建立獨一無二的量測、診斷與控制系統，不但具有高可用性，而且符合經濟效益。
加速器以及 Tokamak 量測與控制系統需要更廣泛的 I/O、訊號處理與連線能力。而在建置這類系統的同時，工程師也必須在成本、緊迫時程與穩定性指標間取得平衡。NI 的軟體定義 COTS 平台使用先進的元件與子系統，針對您的應用提供可靠又具經濟效益的解決方案。數十年來，研究人員與科學家皆依賴 NI 的模組化儀器與應用軟體，藉此以更優質、聰明且迅速的方式工作，進而達成從設計到生產的各項目標。
NI 粒子束位置監控與控制解決方案，讓您可從多個通道執行嚴苛的量測作業，並利用高速訊號處理控制閉迴路。
聯盟夥伴網路囊括超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司從產品與系統，到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴專業的設備與技術均可協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
我們的承諾
透過完善服務確保您獲得成功
NI 擁有領先業界的產品，並在世界各地皆有專家提供豐富的服務項目，以協助您達成目標。在您的應用生命週期期間，NI 都會與您密切合作，並提供訓練、技術支援、諮詢與整合服務，以及維護方案，協助您邁向成功。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。