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大型​實驗​研究 (LSER)

科學家​需要​更高​的​粒子​能量​與​電​漿​電力，​以​進行​大型​突破性​研究。​客​制​化​的​商用​現成 (COTS) 系統​讓​工程師​可​建立​獨一無二​的​量​測、​診斷​與​控制​系統，​不但​具有​高​可用性，​而且​符合​經濟​效益。

透過​可​客​制​化​且​現成​可用​的​平台，​加速​探索​科學

加速器​以及 Tokamak 量​測​與​控制​系統​需要​更​廣泛​的 I/​O、​訊號​處理​與​連線​能力。​而​在​建​置​這類​系統的​同時，​工程師​也​必須​在​成本、​緊迫​時程​與​穩定性​指標​間​取得​平衡。​NI 的​軟體​定義 COTS 平台​使用​先進​的​元件​與​子​系統，​針對​您​的​應用​提供​可靠​又​具​經濟​效益​的​解決​方案。​數十​年來，​研究​人員​與​科學家​皆​依賴 NI 的​模組化​儀器​與​應用軟體，​藉此​以​更​優質、​聰明​且​迅速​的​方式​工作，​進而​達成​從​設計​到​生產​的​各項​目標。

焦點​內容

NI 粒子​束​位置​監​控​與​控制​解決​方案，​讓​您​可​從​多個​通道​執行​嚴苛​的​量​測​作業，​並​利用​高速​訊號​處理​控制​閉​迴路。

CERN 使用 LabVIEW 與 PXI 硬體，​以​即時​量​測​並​控制​大型​強​子​對​撞​機​中的​粒子​束。

Tokamak 診斷​資料​擷取​系統​提供​客​制​化​診斷，​以及​高效能​的​量​測​與​訊號​處理​功能。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司​從​產品​與​系統，​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​專業​的​設備​與​技術​均可​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

我們​的​承諾

透過​完善​服務​確保​您​獲得​成功

NI 擁有​領先​業界​的​產品，​並在​世界​各地​皆有​專家​提供​豐富​的​服務​項目，​以​協助​您​達成​目標。​在​您​的​應用​生命​週期​期間，​NI 都會​與​您​密切​合作，​並​提供​訓練、​技術​支援、​諮詢​與​整合​服務，​以及​維護​方案，​協助​您​邁向​成功。

與​技術​專家​詳​談​您​的 LSER 應用

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​代理、​合夥​或​合資​關係。