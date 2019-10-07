台北訊 – 2019 年 9 月 30 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是軟體定義平台的供應商，此平台能加速開發自動化測試與自動化量測系統，並提升其效能。今日，NI 宣布推出硬體加速的 5G mmWave OTA 驗證測試參考架構，可對 5G mmWave 波束賦形 AiP 裝置進行詳盡的特性分析與驗證。
NI 的 mmWave OTA 驗證測試參考架構，讓您可在 24 到 44 GHz 的 5G mmWave 頻帶中快速進行 OTA 空間掃頻作業，相較於傳統的逐點式軟體控制測試系統，此參考架構可協助使用者大幅減少 AiP 裝置的 OTA RF 驗證測試時間。本款全新參考架構為處理最新 5G AiP 裝置的特性分析與驗證工程師帶來優勢，讓工程師可運用更廣泛且更複雜的 5G NR 訊號，因應裝置的波束賦形效能，同時縮短開發時程。NI 的快速 OTA 測試方法，讓工程師可使用更密集的空間網格、獲得更精細的 3D 空間解析度，同時確保縮短測試時間。此外，利用 NI 的 mmWave OTA 驗證測試軟體，驗證工程師即可快速設定廣泛的空間掃頻作業，以對裝置的天線場型進行特性分析，同時製作、呈現、儲存或發布詳細的參數結果。
「在迅速演進的 5G mmWave 半導體產業中，測試系統需要對新類型的 5G 波束賦形裝置做好準備。」Anokiwave 的策略長 Alastair Upton 表示。「工程師需要快速、準確且價格公道的工具，以量測並確保裝置波束賦形效能，讓新一代的 mmWave 半導體可以發揮所有潛力。」
NI 的 mmWave OTA 驗證測試參考架構包含：
• NI mmWave VST，可產生與量測寬頻 RF 訊號
• PXI 儀器，可提供重覆與精確的運動控制
• 隔離式 RF 實驗室，可在安靜環境內進行真正的遠場輻射測試
• mmWave OTA 驗證測試軟體，提供互動式使用方式與自動化作業
NI 持續致力於擴充 5G mmWave 裝置的測試範圍，同時也致力於協助客戶降低測試成本並縮短上市時間，並據此發表了 mmWave OTA 驗證測試參考架構。本解決方案讓 NI 模組化儀器系列更臻完備，可對從 6 GHz 以下到 mmWave 的最新 5G RFIC 裝置進行特性分析與驗證作業。
NI (ni.com) 開發高效能的自動化測試與自動化量測系統，協助您解決當前與未來的設計挑戰。我們的開放式軟體定義平台使用模組化硬體與豐富的生態系統，能將強大的可能性轉化為實際的解決方案。
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