台北訊 – 2019 年 9 月 30 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是​軟體​定義​平台​的​供應​商，​此​平台​能​加速​開發​自動化​測試​與​自動化​量​測​系統，​並​提升​其​效能。​今日，​NI 宣布​推出​硬體​加速​的 5G mmWave OTA 驗證​測試​參考​架構，​可對 5G mmWave 波束​賦​形 AiP 裝置​進行​詳盡​的​特性​分析​與​驗證。

NI 的 mmWave OTA 驗證​測試​參考​架構，​讓​您​可在 24 到 44 GHz 的 5G mmWave 頻帶​中​快速​進行 OTA 空間​掃​頻​作業，​相較​於​傳統​的​逐​點​式​軟體​控制​測試​系統，​此​參考​架構​可​協助​使用者​大幅​減少 AiP 裝置​的 OTA RF 驗證​測試​時間。​本​款​全新​參考​架構​為​處理​最新 5G AiP 裝置​的​特性​分析​與​驗證​工程師​帶來​優勢，​讓​工程師​可​運用​更​廣泛​且​更​複雜​的 5G NR 訊號，​因應​裝置​的​波束​賦​形​效能，​同時​縮短​開發​時程。​NI 的​快速 OTA 測試​方法，​讓​工程師​可​使用​更​密集​的​空間​網​格、​獲得​更​精細​的 3D 空間​解析度，​同時​確保​縮短​測試​時間。​此外，​利用 NI 的 mmWave OTA 驗證​測試​軟體，​驗證​工程師​即可​快速​設定​廣泛​的​空間​掃​頻​作業，​以​對​裝置​的​天線​場​型​進行​特性​分析，​同時​製作、​呈現、​儲存​或​發布​詳細​的​參數​結果。

「在​迅速​演進​的 5G mmWave 半導體​產業​中，​測試​系統​需要​對​新​類型​的 5G 波束​賦​形​裝置​做好​準備。」​Anokiwave 的​策略​長 Alastair Upton 表示。​「工程師​需要​快速、​準確​且​價格​公道​的​工具，​以​量​測​並​確保​裝置​波束​賦​形​效能，​讓​新一代​的 mmWave 半導體​可以​發揮​所有​潛力。」

NI 的 mmWave OTA 驗證​測試​參考​架構​包含：

• NI mmWave VST，​可​產生​與​量​測​寬頻 RF 訊號

• PXI 儀器，​可​提供​重​覆​與​精確​的​運動​控制

• 隔離​式 RF 實驗室，​可在​安靜​環境​內​進行​真正​的​遠​場​輻射​測試

• mmWave OTA 驗證​測試​軟體，​提供​互動​式​使用​方式​與​自動化​作業

NI 持續​致力於​擴充 5G mmWave 裝置​的​測試​範圍，​同時​也​致力於​協助​客戶​降低​測試​成本​並​縮短​上市​時間，​並​據此​發表​了 mmWave OTA 驗證​測試​參考​架構。​本​解決​方案​讓 NI 模組化​儀器​系列​更​臻​完備，​可對​從 6 GHz 以下​到 mmWave 的​最新 5G RFIC 裝置​進行​特性​分析​與​驗證​作業。

深入​了解 NI 的 mmWave OTA 驗證​測試​參考​架構。