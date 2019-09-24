台北訊 – 2019 年 9 月 12 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是​軟體​定義​平台​的​供應​商，​這些​平台​能​加速​開發​自動化​測試​與​自動化​量​測​系統，​並​提升​其​性能。​今日，​NI 發表​新的 STS 軟體​強化​功能，​可​大幅​提升 NI 半導體​測試​系統的​程式設計​與​除錯​作業、​測試​執行​速度、​平行​測試​效率​與​整體​設備​效率。

受限於​上市​時程，​半導體​生產​測試​工程師​希望​能​加快​開發、​除錯​並​部署​新​測試​程式​至​製造​作業​內​的​程序。​STS 軟體 2019 版​讓​無法​存取​測試​機​的​使用者，​能​在​開發​測試​程式​時​享有​更​佳​的​離線​體驗。​更進一步​改善​項目，​包括​簡化​為​相同​儀器​進行​程式設計​時​需用​到​的​驅動​程式，​同時​也​簡化​數位​掃描​支援。​此外，​經​改善​的​除錯​作業​讓​使用者​只要​選擇​相關​受​測​裝置 (DUT) 站​點​與​針腳，​就​能​在​多點​應用​中​快速​執行​互動​量​測​作業，​並​對​自動化​測試​進行​除錯。

上市​時程​的​限制​也​為​半導體​作業​和​製造​團隊​帶來​壓力，​讓​他們​需要​持續​將​封包​與​測試​設備​最佳​化，​以​提升​獲利​能力。​STS 軟體 2019 版​能​提升​測試​產能，​因為​經過​最佳​化​的​儀器​驅動​程式​可​加快​測試​執行​時間，​而​經​強化​的​執行​緒​管理​則​能​提升​平行​測試​效率。​此外，​由於​製造​團隊​會在​不同​地點​之間​切換​測試​機​配置，​因此​更​短​的​軟體​轉換​時間​也能​為 STS 客戶​帶來​助益，​協助​客戶​提高​使用​率​與​整體​設備​效率。

「半導體​公司​一直​需要​面對​日益​緊湊​的​上市​時間​與​降低​測試​成本​的​壓力。​NI 不但​擴充​了 NI 半導體​測試​系統的​功能，​也​大幅​提升​其​平行​機制、​速度​與​效率。」​NI 半導體​業務​部門​的​資深​副總​暨​總經理 Ritu Favre 表示。​「新的 STS 軟體 2019 版​強化​功能​可為​我們​的​客戶​提供​高度​價值，​協助​客戶​加快​上市​時間​並​降低​成本。」

深入​了解 NI STS。