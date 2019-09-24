台北訊 – 2019 年 9 月 12 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是軟體定義平台的供應商，這些平台能加速開發自動化測試與自動化量測系統，並提升其性能。今日，NI 發表新的 STS 軟體強化功能，可大幅提升 NI 半導體測試系統的程式設計與除錯作業、測試執行速度、平行測試效率與整體設備效率。
受限於上市時程，半導體生產測試工程師希望能加快開發、除錯並部署新測試程式至製造作業內的程序。STS 軟體 2019 版讓無法存取測試機的使用者，能在開發測試程式時享有更佳的離線體驗。更進一步改善項目，包括簡化為相同儀器進行程式設計時需用到的驅動程式，同時也簡化數位掃描支援。此外，經改善的除錯作業讓使用者只要選擇相關受測裝置 (DUT) 站點與針腳，就能在多點應用中快速執行互動量測作業，並對自動化測試進行除錯。
上市時程的限制也為半導體作業和製造團隊帶來壓力，讓他們需要持續將封包與測試設備最佳化，以提升獲利能力。STS 軟體 2019 版能提升測試產能，因為經過最佳化的儀器驅動程式可加快測試執行時間，而經強化的執行緒管理則能提升平行測試效率。此外，由於製造團隊會在不同地點之間切換測試機配置，因此更短的軟體轉換時間也能為 STS 客戶帶來助益，協助客戶提高使用率與整體設備效率。
「半導體公司一直需要面對日益緊湊的上市時間與降低測試成本的壓力。NI 不但擴充了 NI 半導體測試系統的功能，也大幅提升其平行機制、速度與效率。」NI 半導體業務部門的資深副總暨總經理 Ritu Favre 表示。「新的 STS 軟體 2019 版強化功能可為我們的客戶提供高度價值，協助客戶加快上市時間並降低成本。」
深入了解 NI STS。
NI (ni.com) 開發高效能的自動化測試與自動化量測系統，協助您解決當前與未來的設計挑戰。我們的開放式軟體定義平台使用模組化硬體與豐富的生態系統，能將強大的可能性轉化為實際的解決方案。
NI Corporate Media Relations
Email: pr@ni.com