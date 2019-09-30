台北訊 – 2019 年 10 月 1 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是軟體定義平台的供應商，這些平台能加速開發自動化測試與自動化量測系統，並提升其性能。今日，NI 發表一款 Wi-Fi 6 前端測試參考架構，可對在新的 6 GHz 以上頻帶內運作的最新 Wi-Fi 6 功率放大器 (PA) 與前端模組(FEM)，進行準確又快速的全方位測試。
NI 的 Wi-Fi 6 前端測試參考架構可因應近期核可的 6 到 7.125 GHz 頻帶 Wi-Fi 測試涵蓋範圍，滿足相關需求；此測試參考架構延伸了向量訊號分析儀 (VST) 的高頻寬、準確度與快速量測速度。向量訊號收發儀受到廣泛部署，是備受肯定的耐用裝置，其結合 RF 訊號產生器與訊號分析儀，並具備 1 GHz 的瞬間頻寬，最高則可達 12 GHz。此解決方案讓工程師能執行 PA/FEM 特性分析與驗證作業，同時具備出色的線性度、低雜訊與高動態範圍，可徹底驗證 Wi-Fi 6 1024-QAM 效能。此參考架構也簡化了動態 EVM 量測作業，同時以 FPGA 架構的功率準位調整加快測試速度。
隨著晶片製造商競相將最新的 Wi-Fi 6 產品商業化，讓工程師面臨了艱難任務，不但要加快產品時程，也要因應較高頻帶所帶來的更多測試需求。Wi-Fi 6 前端測試參考架構的儀器與量測 IP，可用於驗證實驗室與生產測試，為工程師縮短從測試到投入生產所需的時間，同時減少因相關性作業與測試系統開發而損失的時間。
「對需要在短時間內針對不同 Wi-Fi 頻帶提供全方位可靠資料的工程師來說，VST 具有的廣泛頻率範圍與大瞬間頻寬是重要關鍵。」NI 的產品規劃副總 Stefanie Breyer 表示。「選擇以 NI 軟體定義平台所建置的測試機，讓工程師能跟上無線標準的最新發展。」
NI 持續致力於擴展測試範圍，並協助客戶縮短 PA/FEM 裝置的上市時間，因此推出 VST 架構的 Wi-Fi 6 前端測試參考架構。此解決方案能讓 NI 的模組化儀器系列與量測軟體更如虎添翼，可在 2.4 到 7 GHz 以上的所有頻帶中，對最新的 Wi-Fi 6 RFIC 裝置進行特性分析與驗證作業。
NI (ni.com) 開發高效能的自動化測試與自動化量測系統，協助您解決當前與未來的設計挑戰。我們的開放式軟體定義平台使用模組化硬體與豐富的生態系統，能將強大的可能性轉化為實際的解決方案。
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