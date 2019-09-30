台北訊 – 2019 年 10 月 1 日 – NI (Nasdaq: NATI) 是​軟體​定義​平台​的​供應​商，​這些​平台​能​加速​開發​自動化​測試​與​自動化​量​測​系統，​並​提升​其​性能。​今日，​NI 發表​一​款 Wi-​Fi 6 前端​測試​參考​架構，​可對​在​新的 6 GHz 以上​頻帶​內​運作​的​最新 Wi-​Fi 6 功率放大器 (PA) 與​前端​模組​(FEM)，​進行​準確​又​快速​的​全​方位​測試。

NI 的 Wi-​Fi 6 前端​測試​參考​架構​可​因應​近期​核可​的 6 到 7.125 GHz 頻帶 Wi-​Fi 測試​涵​蓋​範圍，​滿足​相關​需求；​此​測試​參考​架構​延伸了向量​訊號​分析儀 (VST) 的​高​頻寬、​準確度​與​快速​量​測​速度。​向量​訊號​收發​儀​受到​廣泛​部署，​是​備受​肯定​的​耐用​裝置，​其​結合 RF 訊號​產生器​與​訊號​分析儀，​並​具備 1 GHz 的​瞬間​頻寬，​最高​則​可達 12 GHz。​此​解決​方案​讓​工程師​能​執行 PA/​FEM 特性​分析​與​驗證​作業，​同時​具備​出色​的​線​性​度、​低​雜訊​與​高​動態​範圍，​可​徹底​驗證 Wi-​Fi 6 1024-​QAM 效能。​此​參考​架構​也​簡化​了​動態 EVM 量​測​作業，​同時​以 FPGA 架構​的​功率​準​位​調整​加快​測試​速度。

隨著​晶片​製造商​競相​將​最新​的 Wi-​Fi 6 產品​商業​化，​讓​工程師​面臨​了​艱難​任務，​不但​要​加快​產品​時程，​也要​因應​較高​頻帶​所​帶來​的​更多​測試​需求。​Wi-​Fi 6 前端​測試​參考​架構​的​儀器​與​量​測 IP，​可用​於​驗證​實驗室​與​生產​測試，​為​工程師​縮短​從​測試​到​投入​生產​所需​的​時間，​同時​減少​因​相關​性​作業​與​測試​系統​開發​而​損失​的​時間。

「對​需要​在​短時間​內​針對​不同 Wi-​Fi 頻帶​提供​全​方位​可靠​資料​的​工程師​來說，​VST 具有​的​廣泛​頻率​範圍​與​大​瞬間​頻寬​是​重要​關鍵。」​NI 的​產品​規劃​副總 Stefanie Breyer 表示。​「選擇​以 NI 軟體​定義​平台​所​建​置​的​測試​機，​讓​工程師​能​跟上​無線​標準​的​最新​發展。」

NI 持續​致力於​擴展​測試​範圍，​並​協助​客戶​縮短 PA/​FEM 裝置​的​上市​時間，​因此​推出 VST 架構​的 Wi-​Fi 6 前端​測試​參考​架構。​此​解決​方案​能​讓 NI 的​模組化​儀器​系列​與​量​測​軟體​更​如虎添翼，​可在 2.4 到 7 GHz 以上​的​所有​頻帶​中，​對​最新​的 Wi-​Fi 6 RFIC 裝置​進行​特性​分析​與​驗證​作業。