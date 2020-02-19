National Instruments Corporation (下稱「NI 國家儀器」或「NI」) 為工程師與科學家設計、製作並向其銷售系統，以加速生產、創新與探索。NI 是美國德拉瓦州的企業，位於美國德州奧斯汀，在全球超過 40 個國家/地區擁有超過 50 家子公司與營運據點。基本上，我們所有的產品皆於匈牙利德布勒森與馬來西亞檳城製造。
在 NI 國家儀器，我們致力於成為負責任的企業公民，尤其是針對 NI 所處的全球社群與四大重要利害關係人：員工、客戶、合作夥伴與股東。《NI 倫理守則》強調我們力求遵循禁止強迫勞動、奴役與人口販賣之相關法律的承諾。NI 相信應與同樣致力於成為負責任之企業公民的供應商合作，並且期許供應商皆會負起責任，確實遵循其營運所在國家/地區的法規。
NI 透過數種方式向供應商傳達我們的期許，包含透過《NI 供應商手冊》、《NI 國家儀器採購條款與條件》與《NI 供應商行為守則》。NI 期許供應商根據責任商業聯盟 (RBA) 的《行為守則》，遵循其中就公平對待勞工以及防止強迫勞動、奴役與人口販賣所訂的行為標準 (可於 responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_English.pdf 取得)。《NI 供應商行為守則》、《供應商手冊》、計分卡與對供應商的其他重要期許，皆可至
ni.com/en-us/about-ni/suppliers.html 參閱。 此外，NI 的標準採購條款與條件以及供應商合約中，皆規定供應商應遵循適用的強迫勞動與人口販賣法律。
NI 會向新的重要供應商進行調查，以了解用於我們產品內的品項。此調查包含特別與人口販賣相關的問題。NI 會判斷是否應採取行動，以在我們的供應鏈中更妥善地識別與消除任何強迫勞動與人口販賣情況。我們不利用第三方來進行調查或評估結果。NI 人員會針對用於我們產品中的品項，排定時間親訪重要供應商，到現場進行供應商評估。我們不會進行獨立的無預警稽核。若供應商無法符合 NI 標準，將會實施矯正行動。供應商需要記錄矯正行動與提供時間表，以符合 NI 期許。未來，NI 得進行或不進行獨立的無預警稽核，亦可利用或不利用第三方進行或評估調查。
NI 期許其員工對道德與法律行為負責。我們透過 NI MyVIEW Learn，以 12 種語言舉辦年度電子課程，向所有員工進行《NI 倫理守則》訓練。《NI 倫理守則》要求員工向其管理階層、人力資源人員、NI 法務部門或保密的道德熱線 (由獨立的第三方供應商營運)，回報任何違反法律、《NI 倫理守則》或我們政策的行為。《NI 倫理守則》可於 ni.com/nati/corporategovernance/code_of_ethics.htm 取得。員工若在知情情況下違反《NI 倫理守則》，須受紀律處分。
NI 提供線上訓練課程，說明如何識別供應鏈中的風險，並概述英國《現代奴役法》(Modern Slavery Act)、《加州供應鏈透明度法案》(California Transparency in Supply Chains Act) 與《聯邦採購法規》(Federal Acquisition Regulation) 中關於打擊人口販賣的規定。NI 向所有進行過調查的供應商前述訓練課程，並要求所有策略性商品經理提供完成此訓練課程。我們計劃定期提供此類訓練、評估訓練內容效果，並在必要時進行更動。
國家儀器股份有限公司
/s/ ALEXANDER M. DAVERN
Alexander M. Davern
首席執行長兼董事