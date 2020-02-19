NI 會​向​新的​重要​供應​商​進行​調查，​以​了解​用於​我們​產品​內​的​品​項。​此​調查​包含​特別​與​人口​販賣​相關​的​問題。​NI 會​判斷​是否​應​採取​行動，​以​在​我們​的​供應​鏈​中​更​妥善​地​識別​與​消除​任何​強迫​勞動​與​人口​販賣​情況。​我們​不​利用​第三​方​來​進行​調查​或​評估​結果。​NI 人員​會​針對​用於​我們​產品​中的​品​項，​排定​時間​親​訪​重要​供應​商，​到​現場​進行​供應​商​評估。​我們​不會​進行​獨立​的​無​預警​稽核。​若​供應​商​無法​符合 NI 標準，​將會​實施​矯正​行動。​供應​商​需要​記錄​矯正​行動​與​提供​時間​表，​以​符合 NI 期許。​未來，​NI 得​進行​或​不​進行​獨立​的​無​預警​稽核，​亦可​利用​或​不​利用​第三​方​進行​或​評估​調查。