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NI 國家​儀器​的​反​奴役​與​人口​販賣​聲明

National Instruments Corporation (下​稱​「NI 國家​儀器」​或​「NI」) 為​工程師​與​科學家​設計、​製作​並​向​其​銷售​系統，​以​加速​生產、​創新​與​探索。​NI 是​美國​德​拉​瓦​州​的​企業，​位於​美國​德州​奧斯汀，​在​全球​超過 40 個​國家/​地區​擁有​超過 50 家子​公司​與​營運​據點。​基本上，​我們​所有​的​產品​皆​於​匈牙利​德​布​勒​森​與​馬來西亞​檳​城​製造。

在 NI 國家​儀器，​我們​致力於​成為​負​責任​的​企業​公民，​尤其是​針對 NI 所​處​的​全球​社​群​與​四大​重要​利害關係​人：​員工、​客戶、​合作​夥伴​與​股東。​《NI 倫理​守則》​強調​我們​力求​遵循​禁止​強迫​勞動、​奴役​與​人口​販賣​之​相關​法律​的​承諾。​NI 相信​應​與​同樣​致力於​成為​負​責任​之​企業​公民​的​供應​商​合作，​並且​期許​供應​商​皆​會​負起​責任，​確實​遵循​其​營運​所在​國家/​地區​的​法規。

NI 透過​數​種​方式​向​供應​商​傳達​我們​的​期許，​包含​透過​《NI 供應​商​手冊》、​《NI 國家​儀器​採購​條款​與​條件》​與​《NI 供應​商行為​守則》。​NI 期許​供應​商​根據​責任​商業​聯盟 (RBA) 的​《行為​守則》，​遵循​其中​就​公平​對待​勞工​以及​防止​強迫​勞動、​奴役​與​人口​販賣​所​訂​的​行為​標準 (可於 responsiblebusiness.org/​media/​docs/​RBACodeofConduct6.0_English.pdf 取得)。​《NI 供應​商行為​守則》、​《供應​商​手冊》、​計​分​卡​與​對​供應​商​的​其他​重要​期許，​皆可至
ni.com/​en-​us/​about-​ni/​suppliers.html 參閱。 此外，​NI 的​標準​採購​條款​與​條件​以及​供應​商​合約​中，​皆​規定​供應​商​應​遵循​適用​的​強迫​勞動​與​人口​販賣​法律。

NI 會​向​新的​重要​供應​商​進行​調查，​以​了解​用於​我們​產品​內​的​品​項。​此​調查​包含​特別​與​人口​販賣​相關​的​問題。​NI 會​判斷​是否​應​採取​行動，​以​在​我們​的​供應​鏈​中​更​妥善​地​識別​與​消除​任何​強迫​勞動​與​人口​販賣​情況。​我們​不​利用​第三​方​來​進行​調查​或​評估​結果。​NI 人員​會​針對​用於​我們​產品​中的​品​項，​排定​時間​親​訪​重要​供應​商，​到​現場​進行​供應​商​評估。​我們​不會​進行​獨立​的​無​預警​稽核。​若​供應​商​無法​符合 NI 標準，​將會​實施​矯正​行動。​供應​商​需要​記錄​矯正​行動​與​提供​時間​表，​以​符合 NI 期許。​未來，​NI 得​進行​或​不​進行​獨立​的​無​預警​稽核，​亦可​利用​或​不​利用​第三​方​進行​或​評估​調查。

NI 期許​其​員工​對​道德​與​法律​行為​負責。​我們​透過 NI MyVIEW Learn，​以 12 種​語言​舉辦​年度​電子​課程，​向​所有​員工​進行​《NI 倫理​守則》​訓練。​《NI 倫理​守則》​要求​員工​向​其​管理​階層、​人力資源​人員、​NI 法務​部門​或​保密​的​道德​熱線 (由​獨立​的​第三​方​供應​商​營運)，​回報​任何​違反​法律、​《NI 倫理​守則》​或​我們​政策​的​行為。​《NI 倫理​守則》​可於 ni.com/​nati/​corporategovernance/​code_of_ethics.htm 取得。​員工​若​在​知情​情況​下​違反​《NI 倫理​守則》，​須​受​紀律處分。

NI 提供​線上​訓練​課程，​說明​如何​識別​供應​鏈​中的​風險，​並​概述​英國​《現代​奴役​法》​(Modern Slavery Act)、​《加州​供應​鏈​透明度​法案》​(California Transparency in Supply Chains Act) 與​《聯邦​採購​法規》​(Federal Acquisition Regulation) 中​關於​打擊​人口​販賣​的​規定。​NI 向​所有​進行​過​調查​的​供應​商​前述​訓練​課程，​並​要求​所有​策略​性​商品​經理​提供​完成​此​訓練​課程。​我們​計劃​定期​提供​此類​訓練、​評估​訓練​內容​效果，​並在​必要​時​進行​更​動。

國家​儀器​股份​有限公司

/​s/ ALEXANDER M. DAVERN

Alexander M. Davern

首席​執行長​兼​董事