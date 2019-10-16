理想​情况​下，​我们​希望​系统​永远​不会​出现​故障。 不幸​的是，​这​是不​现实​的，​或者​至少​还​没有​实现。​系统​故障​和​突然​的​意外​故障​都​可能​导致​高昂​的​代价。​即使是​最​周全​的​计划​也​无法​完全​避免​故障​风险，​但​至少​我们​可以​降低​风险。​这时​就​需要​制定​一个​完善​的​维护​策略，​以便​在​测试​系统​出现​问题​时​尽可能​降低​成本。