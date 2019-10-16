测试​系统​构​建​基础​知识

确定​正确​的​测试​策略​是​降低​成本​以及​最大限度​提高​产品​开发​和​生产​效率​的​关键。​了解​从​零​开始​构​建​测试​系统​的​推荐​流程，​其中​包括​利用​NI​生态​系统​和​PXI​平台​来​创建​坚固​稳定​的​模​块​化​测试​系统​的​一些​技巧。

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测试​系统​总体​拥有​成本​(TCO)​建模

了解​哪些​工具​和​信息​有助​于​评估​测试​单位​的​测试​能力，​帮助​您​提出​可​节约​重大​成本​的​方案​以及​做出​更​明智​的​投资​决策​来​提高​每年​公司​的​盈利。

选择​仪器

在​构​建​自动​化​测试​系统​时，​测试​和​测量​仪器​的​选择​灵活​性​最高。​了解​可用​仪器​的​主要​类别​和​常见​的​选择​标准，​帮助​您​根据​应用​需求​选择​最佳​仪器。

系统​电源​基础​设施

合理​的​功率​预算​和​电路​布局​可​避免​某​个​组​件​需要​的​功率​超过​配​电​网​所能​提供​的​功率，​从而​确保​所有​组​件​正常​工作。​对于​在​功率​不足​的​情况​下​会​影响​整个​系统​运行​的​组​件​来说，​这​一​基础​设施​资源​尤其​重要。

开关​和​多​路​复用

开关​是​扩展​仪器​通道​数​的​一种​经济​实惠​的​选择，​但​并不​一定​总是​最好的​选择。​了解​四​种​不同​的​开关​架构，​确定​满足​您​测试​系统​需求​的​最佳​策略。

测试​执行​软件

了解​测试​执行​软件​的​作用​和​核心​功能​以及​如何​实现​测试​执行​程序​的​自动​化​以及​简化​大型​测试​系统。 通过​三​种​不同​的​应用​场景，​了解​自行​开发​执行​程序​以及​利用​商用​现成​解决​方案​这​两​种​方法​在​部署​和​维护​测试​系统​效率​和​成本​上​的​差异。

硬件​和​测量​抽象层

硬件​和​测量​抽象​层​都是​有效​的​设计​方法，​旨​在​让​测试​软件​适应​不同​的​硬件。​测试​序列​通常​采用​针对​特定​设备​的​代码​模​块，​与​之​不同​的是，​抽象​层​可​将​测量​类型​和​针对​特定​仪器​的​驱动​与​测试​序列​分​离开。​了解​软​硬件​工程​师​如何​通过​并行​工作​来​大幅​缩短​开发​时间。

机​架​布局​和​热​性能​分析

热​会​影响​测量​质量​和​测量​系统​可靠性，​但​这​一​因素​通常​会​被​忽略。​了解​机​架式​测量​系统​的​基本​设计​方法​以及​热​建​模​工具。

大型​互​连​系统​和​连接件

大型​互​连​系统​是​一个​机械​互​连​装置，​可​简化​输入/​输出​DUT​或​DUT​连接​件​的​大量​信号​的​连接。​了解​如何​选择​合适​的​大型​互​连​系统，​并​设计​合适​的​连接​件​来​将​DUT​与​测试​系统​的​其他​组​件​无缝​连接​起来。

软件​部署

虽然​软件​部署​是​构​建​测试​系统​中​最​重要​的​一步，​但是​由于​市场​上​选择​多种​多样，​导致​过程​非常​繁​琐，​令人​充满​挫折感。​因此，​我们​必须​理解​在​应对​测试​软件​部署​难题​和​困惑​时​的​各种​考量​因素​以及​适用​的​工具。

测试​系统​维护

理想​情况​下，​我们​希望​系统​永远​不会​出现​故障。 不幸​的是，​这​是不​现实​的，​或者​至少​还​没有​实现。​系统​故障​和​突然​的​意外​故障​都​可能​导致​高昂​的​代价。​即使是​最​周全​的​计划​也​无法​完全​避免​故障​风险，​但​至少​我们​可以​降低​风险。​这时​就​需要​制定​一个​完善​的​维护​策略，​以便​在​测试​系统​出现​问题​时​尽可能​降低​成本。