测试系统构建基础知识
确定正确的测试策略是降低成本以及最大限度提高产品开发和生产效率的关键。了解从零开始构建测试系统的推荐流程，其中包括利用NI生态系统和PXI平台来创建坚固稳定的模块化测试系统的一些技巧。
了解测试执行软件的作用和核心功能以及如何实现测试执行程序的自动化以及简化大型测试系统。 通过三种不同的应用场景，了解自行开发执行程序以及利用商用现成解决方案这两种方法在部署和维护测试系统效率和成本上的差异。
硬件和测量抽象层都是有效的设计方法，旨在让测试软件适应不同的硬件。测试序列通常采用针对特定设备的代码模块，与之不同的是，抽象层可将测量类型和针对特定仪器的驱动与测试序列分离开。了解软硬件工程师如何通过并行工作来大幅缩短开发时间。
虽然软件部署是构建测试系统中最重要的一步，但是由于市场上选择多种多样，导致过程非常繁琐，令人充满挫折感。因此，我们必须理解在应对测试软件部署难题和困惑时的各种考量因素以及适用的工具。
理想情况下，我们希望系统永远不会出现故障。 不幸的是，这是不现实的，或者至少还没有实现。系统故障和突然的意外故障都可能导致高昂的代价。即使是最周全的计划也无法完全避免故障风险，但至少我们可以降低风险。这时就需要制定一个完善的维护策略，以便在测试系统出现问题时尽可能降低成本。