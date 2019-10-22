Home 在​线​商城 电子​测试​和​仪器 车​载​雷达​测试​系统 (VRTS)

什么​是​车​载​雷达​测试​系统 (VRTS)？

车​载​雷达​测试​系统​(VRTS)​为​76 GHz​至​81 GHz​汽车​雷达​系统​提供​了​自动​雷达​测量​和​障碍​物​仿真​功能。​工程​师​可以​使用​VRTS​自信​地​开发​可​重复​且​可靠​的​验证​和​生产​测试。

满足​不断​变化​的​测试​需求

VRTS​通过​以​可​重复​且​准确​的​方式​来​模拟​对象，​进而​帮助​您​测试​高级​驾驶​员​辅助​系统​(ADAS)。​VRTS​的​性能​可以​满足​汽车​雷达​日益​复杂​的​验证​测试​需求，​并​可​灵活​地​优​化​和​满足​各种​生产​需求，​提供​可靠​的​测试​结果。

内容​推荐

NI VRTS​联盟​伙伴​可​帮助​用户​配置​高度​定制​的​软件​应用​程序​以及​雷达​环境​测试​舱，​以​满足​特定​测试​应用​的​目标​和​需求。

了解​如何​开发​硬件​在​环​(HIL)​系统​来​高效​验证​ADAS​系统​的​各个​组​件​和​传感器​融合​（包括​摄像​头​和​雷达）。

VRTS​可以​生成​复杂​的​场景，​以​在​实验​室​中​模拟​真实​的​驾驶​环境，​并​通过​半​实物​仿真/​硬件​在​环​(HIL)​测试​验证​驾驶​员​安全​软件。

硬件​服务

服务​项目​选项

每次​购买​即可​享受​以下​服务：

  • 一年​基本​保修
  • 在​发​货​前​根据​NI​规范​进行​校准
  • 基本​组​装​和​功能​测试
  • 30​天​免费​试用​技术​支持1

 

作为​扩展​服务​的​一部分，​NI​为​用户​提供​了​额外​的​硬件​服务​来​进一步​增加​正常​运行​时间​以及​降低​维护​成本。

 

1您​可以​通过​购买​软件标准​服务​项目来​获得​更多​软件​技术​支持。

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