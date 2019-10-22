什么是车载雷达测试系统 (VRTS)？
车载雷达测试系统(VRTS)为76 GHz至81 GHz汽车雷达系统提供了自动雷达测量和障碍物仿真功能。工程师可以使用VRTS自信地开发可重复且可靠的验证和生产测试。
VRTS通过以可重复且准确的方式来模拟对象，进而帮助您测试高级驾驶员辅助系统(ADAS)。VRTS的性能可以满足汽车雷达日益复杂的验证测试需求，并可灵活地优化和满足各种生产需求，提供可靠的测试结果。
NI VRTS联盟伙伴可帮助用户配置高度定制的软件应用程序以及雷达环境测试舱，以满足特定测试应用的目标和需求。
了解如何开发硬件在环(HIL)系统来高效验证ADAS系统的各个组件和传感器融合（包括摄像头和雷达）。
VRTS可以生成复杂的场景，以在实验室中模拟真实的驾驶环境，并通过半实物仿真/硬件在环(HIL)测试验证驾驶员安全软件。
硬件服务
服务项目选项
每次购买即可享受以下服务：
作为扩展服务的一部分，NI为用户提供了额外的硬件服务来进一步增加正常运行时间以及降低维护成本。
1您可以通过购买软件标准服务项目来获得更多软件技术支持。
PXI矢量信号收发仪结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器以及基于FPGA的实时信号处理和控制。
PXI源测量单元为PXI系统提供精确的电压或电流源和测量功能。
在PXI系统中执行电压、电流、电阻、温度、电感、电容和频率/周期测量以及二极管测试。
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