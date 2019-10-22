VRTS​通过​以​可​重复​且​准确​的​方式​来​模拟​对象，​进而​帮助​您​测试​高级​驾驶​员​辅助​系统​(ADAS)。​VRTS​的​性能​可以​满足​汽车​雷达​日益​复杂​的​验证​测试​需求，​并​可​灵活​地​优​化​和​满足​各种​生产​需求，​提供​可靠​的​测试​结果。