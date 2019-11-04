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攻克​5G NR Test UE​原型​设计​和​验证​挑战

5G​比​前​几​代​无线​技术​更加​复杂，​提出​了​更多​挑战。​在​5G​生态​系统​发展​之前，​半导体、​商业​基础​设施​设备​和​服务​运营​商​必须​先​验证​产品​和​服务​的​性能​及其​是否​符合​标准​以及​是否​可​相互​支持。​除了​实现​移动​宽​带​新​技术​外，​5G​还有​望向​市场​推出​一系列​新​应用。​为了​开发​基于​5G​的​新​应用，​就​需要​一种​符合​5G​标准​的​测试​解决​方案，​这样​的​解决​方案​有​一些​关键​的​要求：

 

  • 能够​访问​完整​的​用户​设备​(UE)​或者​访问​可​连接​到​gNodeB​的​用户​设备；
  • 能够​随着​新​需求​的​出现​而​更新​系统​软件；
  • RF​前端​能够​兼容​GPP UE。

5G NR Test UE​解决​方案

  • 在​商用​硬件​问世​之前，​可​使用​NI 5G NR Test UE，​对​符合​R15​标准​的​UE​进行​sub-6 GHz​测试。
  • 通过​可​视​化​测量​功能，​实​时​监视​链​路​性能，​并​离​线​分析​和​调​试​链​路​性能。
  • 通过​实验​室​基准​测试​和​现场​测试​均​适用​的​系统，​缩短​开发​时间​并​最大​化​硬件​投资收益。
     

NI​解决​方案​的​优势

  • 完全​符合​3GPP R15 NSA​标准​的​软件，​能够​完成​完整​的​连接

  • 适用​于​5G NR​的​4x2 MIMO​配置

  • 针对​选项​3x​的​2x2 MIMO LTE​锚点

  • 用户​可​选​的​中心​频率，​范围​在​500 MHz ~ 6 GHz

  • 有线​或​无线​功能

  • 坚固​的​仪器​外​包装​箱，​便于​运输

“随着​5G​的​兴起，​我们​希望​找到​一个​出色​的​5G NR​平台，​该​平台​能够​完​胜​当今​市​面​的​其他​产品，​而且​能够​随着​5G​市场​的​成熟​持续​保持​领先。​NI​自​2011​年以来​一直是​市场​领先​的​无线​电​设备​供应​商，​无疑是​我们​的​第一​选择，​这样​不仅​能够​确保​我们​拥有​最​出色​的​无线​电​设备，​也​拥有​最佳​的​测试​能力，​以​始终​满足​客户​不断​变化​的​需求。”

Clarke Ryan，​产品​开发​高级​总监，​Spirent

借助​NI​生态​系统​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案，​可​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​通过​自己​的​内部​集成​团队​来​实现​全面​的​系统​控制，​或​借助​NI​以及​NI​全球​联盟​伙伴​网络​的​专业​技术​获得​完整​的​一站​式​解决​方案。

联盟伙伴网络
联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​1,000​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。​无论​是​产品​和​系统，​还是​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​均可​通过​独​一​无​二​的​产品​和​技术，​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

服务与支持
服务​与​支持

NI​专家​遍布​全球，​可​通过​培训、​技术​支持、​咨询​和​集成​以及​硬件​服务​帮助​您​以​最低​成本​实现​最高​生产​力。

5G NR Test UE​解决​方案​介绍​手册

了解​有关​5G NR R15​非​独立​组​网​(NSA)​测试​UE​解决​方案​的​信息。

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