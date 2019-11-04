“随着​5G​的​兴起，​我们​希望​找到​一个​出色​的​5G NR​平台，​该​平台​能够​完​胜​当今​市​面​的​其他​产品，​而且​能够​随着​5G​市场​的​成熟​持续​保持​领先。​NI​自​2011​年以来​一直是​市场​领先​的​无线​电​设备​供应​商，​无疑是​我们​的​第一​选择，​这样​不仅​能够​确保​我们​拥有​最​出色​的​无线​电​设备，​也​拥有​最佳​的​测试​能力，​以​始终​满足​客户​不断​变化​的​需求。” Clarke Ryan，​产品​开发​高级​总监，​Spirent