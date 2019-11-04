5G比前几代无线技术更加复杂，提出了更多挑战。在5G生态系统发展之前，半导体、商业基础设施设备和服务运营商必须先验证产品和服务的性能及其是否符合标准以及是否可相互支持。除了实现移动宽带新技术外，5G还有望向市场推出一系列新应用。为了开发基于5G的新应用，就需要一种符合5G标准的测试解决方案，这样的解决方案有一些关键的要求：
完全符合3GPP R15 NSA标准的软件，能够完成完整的连接
适用于5G NR的4x2 MIMO配置
针对选项3x的2x2 MIMO LTE锚点
用户可选的中心频率，范围在500 MHz ~ 6 GHz
有线或无线功能
坚固的仪器外包装箱，便于运输
NI提供了各种集成解决方案，可满足您特定应用的需求。您可以通过自己的内部集成团队来实现全面的系统控制，或借助NI以及NI全球联盟伙伴网络的专业技术获得完整的一站式解决方案。
NI联盟伙伴网络囊括了全球1,000多家独立的第三方公司，旨在为工程师提供完整的解决方案。无论是产品和系统，还是集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴均可通过独一无二的产品和技术，帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
NI专家遍布全球，可通过培训、技术支持、咨询和集成以及硬件服务帮助您以最低成本实现最高生产力。
NI联盟伙伴是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。