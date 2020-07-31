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如何​选择​NI​数据​采集​设备​或​系统

创建​时间 2020-7-31

概览

如果​您​正在​寻找​最​适合​的​新​数据​采集​(DAQ)​应用​产品，​NI​提供​了​多种​产品​供​您​选择：​其中​包括​即​插​即​用​USB​或​具有​固定​功能​的​PCI Express DAQ​设备，​以及​可​配置​的​数据​采集​系统，​让​您​能够​混合​和​匹配​模拟、​数字​和​传感器​特定​的​输入​和​输出，​从而​满足​您​的​所有​需求。​但​无论​选择​哪​种​产品，​软件​都是​连接​真实​输入​数据​并​在​屏幕​上​进行​可​视​化​的​关键，​可​帮助​您​根据​数据​做出​正确​的​业务​决策。​下面​我们​来​详细​了解​一下​这些​组​件，​比较​不同​的​数据​采集​方案，​并​讨论​每​一种​方案​的​适用​场景。​如果​您​正在​寻找​特定​应用​的​解决​方案，​NI​也​提供​了​多种​应用​解决​方案，​比如针对​汽车​行业​的​硬件​在​环​(HIL)​测试针对​工业​机械​的​数据​记录针对​航空​航天​和​国防​行业​的​机电​系统​测试

内容

何时​需要​使用​数据​采集​设备

数据​采集​设备​能​将​PC​变成​测量​系统，​并​通过​模拟​和/​或​数字​I/​O​通道​对​其​进行​扩展，​使​您​可以​读​取​电压​和​脉冲​序列、​控制​数字​线路​等。​数据​采集​设备​既​可以​是​单一​功能​设备​（如​仅​测量​电压），​也可以​是​结合​了​各种​类型​I/​O的多功能设备，​如​模拟​和​数字​I/​O​以及​计数​器/​定​时​器​等​功能。​数据​采集​设备​通常​提供​固定​的​功能，​非常​适合​有​固定​要求​且​无​需​考虑​扩展​性的​项目。​其中​USB​组成​结构​方便​易​用，​而​PCI​或​PCI Express​组成​结构​则​可​满足​带​宽​和​低​延迟​需求，​从而​适用​于​不同​的​应用。

大​多数​NI​数据​采集​设备​均​随​附​即​测​即​用​的​交互​式​软件​DAQExpress，​该​软件​可与​您​的​硬件​无缝​结合，​实现​快速​测量、​数据​记录​和​分析。​此外，​NI​数据​采集​设备​与​LabVIEW​完全​集成，​并且​可​直接​连接​采用了MATLAB® and Simulink®​数据​采集​工具箱的​MathWorks MATLAB®软件。​此外，​借助​支持​所有​NI​数据​采集​设备​的​NI-​DAQmx​驱动​程序，​您​可以​使用​Python、​C#.NET​和​ANSI C​进行​测量，​同时​也​可​使用​应用​随​附​的​范​例。

DAQExpress​和​DAQ​设备

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如何​使用​NI​硬件​和​软件​构​建​数据​采集​系统

数据​采集​系统​(DAS)​也​称为​DAQ​系统，​有助​于​在​开发​过程​的​早期​验证​设计​并​识别​出​产品​缺陷。​每天​都有​成千上万​甚至​数百​万种​产品​处于​开发​过程​中，​因此​可以​想象，​测量​系统​的​种类​数量​将会​有​多么​庞大。

NI​数据​采集​系统​基于​模​块​化​硬件​而​构​建，​让​您​可以​自由​搭建​混合​测量​系统​来​满足​特定​要求。​尽管​硬件​方面​只有​两​种​主要​方案​可供​选择，​但​软件​方面​的​选择​却​非常​多，​其中​包括​无​需​编​程​且​可​配置​的​数据​采集​应用​软件​FlexLoggerTM，​以及​Python、​C#.NET​和​ANSI C​等​多种​编​程​语言，​甚至​可​完全​集成​LabVIEW、​LabVIEW NXG，​此外​也​可​使用​MathWorks数据​采集​工具箱来​集成​MATLAB。

数据​采集​系统

FlexLogger™​数据​采集​软件

FlexLogger 数据​采集​软件最大​程度​地​减少​了​设置​和​配置​时间，​让​您​可以​专注​于​获取​所需​的​测量​数据。​它​为​灵活​的​测量​系统​提供​了​以​传感器​为​中心、​基于​菜单​的​工作​流程，​可​混合​使用​模拟​传感器、​数字​I/​O、​汽车​网络。​您​可以​集成​第三​方​硬件​或​使用​插​件​来​定制​分析，​从而​扩展​FlexLogger​软件​的​功能。

FlexLoggerTM软件​允许​将​可​视​组​件​拖​放到​屏幕​上，​进而​支持​校准、​报警​和​自​定义​可​视​界面。​您​可以​完全​控制​数据​的​记录​方式，​比如​选择​将​数据​保存​在​一个​或​多个​文件​中、​根据​按键​输入​或​警报​触发​器​开始​记录，​或者​从​测试​中​导入​元​数据​来​简化​数据​管理。​还​可以​在​FlexLogger​数据​查看​器​中​浏览​已​记录​的​数据，​该​查看​器​能够​对​来自​多个​传感器​和​计算​通道​的​数据​进行​可​视​化​处理，​从而​让​您​更​快速​了解​数据​包含​的​信息。

FlexLogger​数据​采集​应用​软件

CompactDAQ​硬件

CompactDAQ​是​一种​便​携​灵活​的​数据​采集​方案，由CompactDAQ​机箱C​系列​I/​O​模块组成。​每​个​机​箱​最多​可​容纳​14​个​I/​O​模​块，​非常​适合​需要​混合​进行​多种​测量​且​需要​可​扩展​性​和​灵活​性的​应用。​以太​网​CompactDAQ​机​箱​可以​通过​网络​进行​同步，​从而​实现​多个​机​箱​的​紧密​同步。​CompactDAQ​的​硬件​坚固耐用，​因此​非常​适合​现场​的​高​通道​数​分布​式​DAQ​应用。

C​系列​I/​O​模​块​涵​盖了​多种​输入​和​输出​功能。​部分​模​块​专​为​特定​传感器​而​设计，​旨​在​调理​声音​和​振动​测量、​应变​计、​温度​传感器​等。​其他​模​块​则​专门​针对​电压、​电流、​数字​I/​O​和​汽车​总​线​（如​CAN​和​LIN）​等​进行​设计。​这些​模​块​与​机​箱​背​板​相连，​该​背​板​又​通过​USB​或​以太​网​协议​与​主机​PC​进行​通信。

CompactDAQ​和​C​系列​I/​O​模块

PXI​数据​采集​硬件

PXI​硬件​为​高​通道​数​的​数据​采集​和​传感器​测量​应用​提供​了​模​块​化​方案。​它​具有多​达​18​个​插​槽​的​机箱，​提供​紧密​同步​的​背​板，​还​能​使用机​箱​内​控制器​或​通过​远程​控制​模​块​连接​到​外部​PC，​所有​这些​都​融入​自成​一体​的​系统，​适用​于​高​通道​数​数据​采集​系统，​该​系统​采用​当下​最新​的​芯​片​技术​构​建​并​运行​Windows​操作​系统。

PXI​模​块​化​硬件​方案​提供​了​多个​信号​调理​模​块，​涵​盖了​多种​应用。​从​线性​可变​差分​变压器(LVDT)到模拟​输入（范围​为​±1 V​到​±600 V），从模拟​输出RTD​和​热电偶声音​和​振动​(DSA)以及应变/桥模​块，​您​可以​设计​从​数​十​个​通道​到​数百​个​通道​不等​的​系统，​混合​并​匹配​测量​功能​以及​输出​功能。​如果​需要​更多​通道，​可以将系统​扩展为​多​机​箱​系统。

PXIe​控制器、​信号​调理​模​块​和​机箱

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如何​选择​数据​采集​方案

虽然​我们​已经​研究​了​不同​的​数据​采集​方案，​但​仍然​需要​结合​其他​因素​来​确定​最佳​方案。​因为​NI​数据​采集​产品​适用​于​从​即​插​即​用​数据​采集​到​同步、​分布​式​测量、​甚至​是​高​通道​数​系统，​所以​考虑​的​范畴​不​应​仅​局​限于​当前​任务​的​需求，​而是​要​考虑​在​将来​的​项目​中也​能够​复​用​这些​设备​或​系统。​比如，​数据​采集​设备​非常​适合​没有​变化​且​无​需​扩展​的​任务。​CompactDAQ​模​块​化​方案​则为​将来​向​系统​添加​通道​或​测量​类型​提供​了​所需​的​灵活​性​和​可​扩展​性。​此外，​该​方案​也​非常​适用​于​混合​测量​或​分布​式​应用。​最后，​对于​高​通道​数​应用​中​或​需要​测量​更高​电压​输入​的​情况，​PXIe​模​块​化​方案​可​让​您​按需​设计​系统，​同时​提供​开放​性，​以便​未来​进行​扩展。

大​多数​数据​采集​项目​都有​其​独特​性，​但​它们​为​业务​决策​提供​了​数据​依据。​因此，​选择​一种​不仅​适合​您​当前​的​项目，​而且​还​能​针对​多个​项目​进行​重复​使用​和​扩展​的​方案，​就​可以​为​您​的​组织​创造​更多​价值。​系统​配置​应​基于​需求，​而​不同​项目​的​需求​不同，​因此​应该​考虑​长期​测量​需求，​以此​确定​最佳​方案，​从而​最大​程度​提高​投资​回报。

©2020 National Instruments。​版权​所有​National Instruments、​NI、​ni.com、​CompactRIO、​FlexLogger、​LabVIEW、​NI CompactDAQ​和​NI-​DAQ​是​NI​的​商标。​此​处​列出​的​其它​产品​和​公司​名称​均​为​其​各自​公司​的​商标​或​商号。​MATLAB®​和​Data Acquisition ToolboxTM​为​MathWorks, Inc.​的​注册​商标。