数据​采集​系统​(DAS)​也​称为​DAQ​系统，​有助​于​在​开发​过程​的​早期​验证​设计​并​识别​出​产品​缺陷。​每天​都有​成千上万​甚至​数百​万种​产品​处于​开发​过程​中，​因此​可以​想象，​测量​系统​的​种类​数量​将会​有​多么​庞大。

NI​数据​采集​系统​基于​模​块​化​硬件​而​构​建，​让​您​可以​自由​搭建​混合​测量​系统​来​满足​特定​要求。​尽管​硬件​方面​只有​两​种​主要​方案​可供​选择，​但​软件​方面​的​选择​却​非常​多，​其中​包括​无​需​编​程​且​可​配置​的​数据​采集​应用​软件​FlexLoggerTM，​以及​Python、​C#.NET​和​ANSI C​等​多种​编​程​语言，​甚至​可​完全​集成​LabVIEW、​LabVIEW NXG，​此外​也​可​使用​MathWorks数据​采集​工具箱来​集成​MATLAB。

数据​采集​系统

FlexLogger™​数据​采集​软件

FlexLogger 数据​采集​软件最大​程度​地​减少​了​设置​和​配置​时间，​让​您​可以​专注​于​获取​所需​的​测量​数据。​它​为​灵活​的​测量​系统​提供​了​以​传感器​为​中心、​基于​菜单​的​工作​流程，​可​混合​使用​模拟​传感器、​数字​I/​O、​汽车​网络。​您​可以​集成​第三​方​硬件​或​使用​插​件​来​定制​分析，​从而​扩展​FlexLogger​软件​的​功能。

FlexLoggerTM软件​允许​将​可​视​组​件​拖​放到​屏幕​上，​进而​支持​校准、​报警​和​自​定义​可​视​界面。​您​可以​完全​控制​数据​的​记录​方式，​比如​选择​将​数据​保存​在​一个​或​多个​文件​中、​根据​按键​输入​或​警报​触发​器​开始​记录，​或者​从​测试​中​导入​元​数据​来​简化​数据​管理。​还​可以​在​FlexLogger​数据​查看​器​中​浏览​已​记录​的​数据，​该​查看​器​能够​对​来自​多个​传感器​和​计算​通道​的​数据​进行​可​视​化​处理，​从而​让​您​更​快速​了解​数据​包含​的​信息。

FlexLogger​数据​采集​应用​软件

CompactDAQ​硬件

CompactDAQ​是​一种​便​携​灵活​的​数据​采集​方案，由CompactDAQ​机箱和C​系列​I/​O​模块组成。​每​个​机​箱​最多​可​容纳​14​个​I/​O​模​块，​非常​适合​需要​混合​进行​多种​测量​且​需要​可​扩展​性​和​灵活​性的​应用。​以太​网​CompactDAQ​机​箱​可以​通过​网络​进行​同步，​从而​实现​多个​机​箱​的​紧密​同步。​CompactDAQ​的​硬件​坚固耐用，​因此​非常​适合​现场​的​高​通道​数​分布​式​DAQ​应用。

C​系列​I/​O​模​块​涵​盖了​多种​输入​和​输出​功能。​部分​模​块​专​为​特定​传感器​而​设计，​旨​在​调理​声音​和​振动​测量、​应变​计、​温度​传感器​等。​其他​模​块​则​专门​针对​电压、​电流、​数字​I/​O​和​汽车​总​线​（如​CAN​和​LIN）​等​进行​设计。​这些​模​块​与​机​箱​背​板​相连，​该​背​板​又​通过​USB​或​以太​网​协议​与​主机​PC​进行​通信。

CompactDAQ​和​C​系列​I/​O​模块

PXI​数据​采集​硬件

PXI​硬件​为​高​通道​数​的​数据​采集​和​传感器​测量​应用​提供​了​模​块​化​方案。​它​具有多​达​18​个​插​槽​的​机箱，​提供​紧密​同步​的​背​板，​还​能​使用机​箱​内​控制器​或​通过​远程​控制​模​块​连接​到​外部​PC，​所有​这些​都​融入​自成​一体​的​系统，​适用​于​高​通道​数​数据​采集​系统，​该​系统​采用​当下​最新​的​芯​片​技术​构​建​并​运行​Windows​操作​系统。

PXI​模​块​化​硬件​方案​提供​了​多个​信号​调理​模​块，​涵​盖了​多种​应用。​从​线性​可变​差分​变压器(LVDT)到模拟​输入（范围​为​±1 V​到​±600 V），从模拟​输出到RTD​和​热电偶、声音​和​振动​(DSA)以及应变/桥模​块，​您​可以​设计​从​数​十​个​通道​到​数百​个​通道​不等​的​系统，​混合​并​匹配​测量​功能​以及​输出​功能。​如果​需要​更多​通道，​可以将系统​扩展为​多​机​箱​系统。