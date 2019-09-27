如果​5G​只是​单纯​增强​移动​宽​带，​手机​创新​也​只是​在​外观​上​做​文章，​那么​5G​可能​就​名​不​副​实​了。​真正​的​创新​在于​依托​5G​逐步​实现​的​所有​新​应用，​尤其是​5G​超低​延迟​和​毫米波​应用。​我们​在​MWC 2019​上​看到​了​这些​创新，​但​毫米波​在​大​多数​情况​下​仍​处于​早期​开发​阶段，​超低​延迟​仍​待​定义​（此技术​白皮书详细​介绍​了​下​一个​3GPP​版本）。

全新​增强​现实​和​虚拟​现实​应用​可能是​首​批​推出​采用​5G​的​主要​应用。​流​媒体​速率​越​快、​手机​屏幕​越​大，​消费​者​的​体验​也​会​更加​如​临​其​境。​例如，​面向​工厂​工人​的​工业​应用​也​提供​了​新的​供​资​模式，​以​帮助​支付​所需​的​基础​设施​升级​费用。​固定​无线​接​入​也有​可能​改变​消费​者​家庭​入​网​的​方式。​光纤​到户​成本​高昂​且​必须​拉​线​入​室内。​固定​无线​技术​并不​是​一项​新​技术，​但是​大规模​MIMO​和​毫米波​可以​为​固定​无线​接​入​点​提供​千​兆​级​吞吐量，​比​现有​光纤​接​入​更​具有​经济​性。​这​一点​很​重要，​因为​这​意味​着​企业​可以​在​相对​简单​的​用例​中​开始​更​大规模​地​部署​毫米波​技术，​而​需要​考虑​移动​性的​更​复杂​用例​仍​由​研究​人员​按​标准​解决。​同样​地，​为​固定​无线​接​入​大规模​部署​毫米波​也​使得​毫米波​技术​的​成本​逐渐​降低，​这​一点​对于​未来​的​广泛​采用​而言​至​关​重要。

图​2.典型​蜂​窝​技术​周期

在​MWC 2019​上，​关于​车​联​网​(V2X)​等​更​复杂​应用​的​展示​较​少，​但​却​是​大​企业​和​关键​研究​人员​的​重点​目标。​要​成功​实现​V2X，​就​需要​依赖​5G​的​低​延迟、​高​可靠性​和​高​带​宽。​尽管​研究​人员​正在​努力​尝试​使用​5G​系统​组​件​开发​新​应用，​但​仍​面临​很多​困难，​因为​他们​需要​符合​5G​标准​的​硬件​来​执行​一致性​测试，​并且​可​选择​的​范围​非常​有限。​软件​无线​电​(SDR)​改变​了​5G​开发​方式，​因为​研究​人员​已经​可以​为​大规模​MIMO​等​复杂​的​新​理念​构​建​实​时​原型。​它​仍​将​是​一项​颠覆​性的​技术，​研究​人员​可以​使用​SDR​开发​完整​的​5G NR UE​或​gNB，​这样​在​开发​高级​应用​时，​就​无​需​过多​依赖​商业​硬件，​同时​也能​加速​开发​速度。

5G​掀起​的​热​度​显而易见。​尽管​尚​处于​推出​阶段，​但​未来​将​带来​的​颠覆​性​影响​却​是​无可​比拟​的。​无线​通信​正​从​单一​的​电信​领域，​扩展​到​人类​生活​的​方​方面​面。​如果​说​MWC 2019​是​对​今年​后​半年​5G​发展​的​预示，​那么​2019​年​便是​5G​从​理论​变为​现实​的​元年。