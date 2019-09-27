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2019​年​5G​意味​着​什么？

已​更新 Sep 27, 2019

内容

5G​现状

每年​2​月底，​都会​有​超过​10​万人​齐聚​巴​塞​罗​那，​参加​全球​规模​最大​且​最​引​人​瞩目​的​移动​技术​贸易​展​——​世界​移动​通信​大会​（MWC）。​除了​少数​特殊​情况，​通信​领域​的​几乎​所有​重要​参与​企业​都会​在​大会​上​展示​其​最新​原型​机、​宣布​最新​产品​发布​和​演示​未来​技术。​自​2015​年以来，​MWC​上​关于​5G​的​话题​和​猜测​就​层出不穷。​而​MWC 2019​则​标志​着​通信​领域​的​一个​重要​里程碑：​5G​已经​不再是​炒作​的 ​话题​——​因为​5G​时代​已然​来临。​今年，​该​展​会​的​氛围​和​创新​成果​与​以往​明显​不同。​正如​Wired​杂志 ​主编​Lauren Goode​和​Jeffrey Van Camp​所​说的，​手机​再次​开始​变异，​被​赋予​了​新的​外形​和​功能。 ​服务​运营​商、​基础​设施​制造​商、​设备​制造​商​和​半导体​制造​商都​展示​了​他们​的​5G​产品。​测试​与​测量​公司​也​展示​了​其​最新​设备​如何​帮助​无线​通信​技术​公司​快速​从​原型​过渡​到​产品。

图​1.折叠​屏​手机​原型机

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盛名​背后​的​挑战

初期​的​5G​技术​可能​与​人们​所​想象​的“5G”大​相​径庭。​由于​5G​被​过度​炒作，​初期​版本​可能​与​预期​存在​落差。​即便​第三​代​合作​伙伴​计划​(3GPP) R15​有所​创新，​但是​大​多数​新​标准​还是​基于​sub-6 GHz​技术，​主要是​对​LTE Advanced​的​扩展。​该​标准​虽然​使用​更宽​的​带​宽，​但​物理​层​波形​仍然​基于​正交​频​分​复​用。​这​为​消费​者​带来​更​快​的​移动​宽​带​速度，​而​大规模​MIMO​等​技术​也有​助​于​提高​设备​密度​和​吞吐量。​5G​的​出现，​让​运营​商​可以​满足​市场​对​数据​流量​的​永​无​止境​的​需求。​但是，​虽然​移动​客户​对​数据​和​流​媒体​的​需求​不断​增加，​绝大部分​客户​并不​愿意​为此​服务​支付​更多​费用。​而且，​仅仅​依靠​增加​消费​者​无线​服务​费用，​是​无法​为​5G-​尤其是​独立​组​网​和​毫米波​技术 - 所需​的​大规模​基础​架构​提供​资金​支持。

MWC 2019​上​的​创新​大​多数​与​用户​体验​有关。​三星​和​华​为​等​业界​主流​品牌​宣布​推出​和​公开​演示​的​折叠​屏​手机​引起​了​一片​轰动。​业界​后起之秀​同样​嗅到​5G​的​经济​诱惑，​例如​Energizer​等​公司​新​推出​的​智能​手机​就​引​来​了​众多​关注。​这些“怪异”的​新​手机​成功​与​否，​则​取决​于​它们​的​最终​应用​和​用例。​IHS Markit​首席​分析​师​Wayne Lam​对​此​做了​很好​的​总结：“所有​人​都​想把​可​折叠​产品​打造成​业界​的​下​一个​救星，​但​这​只有​在​产品​具备​实用​价值​时​才​显得​有​意义。”

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5G​早期​版本​的​应用

如果​5G​只是​单纯​增强​移动​宽​带，​手机​创新​也​只是​在​外观​上​做​文章，​那么​5G​可能​就​名​不​副​实​了。​真正​的​创新​在于​依托​5G​逐步​实现​的​所有​新​应用，​尤其是​5G​超低​延迟​和​毫米波​应用。​我们​在​MWC 2019​上​看到​了​这些​创新，​但​毫米波​在​大​多数​情况​下​仍​处于​早期​开发​阶段，​超低​延迟​仍​待​定义​（此技术​白皮书详细​介绍​了​下​一个​3GPP​版本）。

全新​增强​现实​和​虚拟​现实​应用​可能是​首​批​推出​采用​5G​的​主要​应用。​流​媒体​速率​越​快、​手机​屏幕​越​大，​消费​者​的​体验​也​会​更加​如​临​其​境。​例如，​面向​工厂​工人​的​工业​应用​也​提供​了​新的​供​资​模式，​以​帮助​支付​所需​的​基础​设施​升级​费用。​固定​无线​接​入​也有​可能​改变​消费​者​家庭​入​网​的​方式。​光纤​到户​成本​高昂​且​必须​拉​线​入​室内。​固定​无线​技术​并不​是​一项​新​技术，​但是​大规模​MIMO​和​毫米波​可以​为​固定​无线​接​入​点​提供​千​兆​级​吞吐量，​比​现有​光纤​接​入​更​具有​经济​性。​这​一点​很​重要，​因为​这​意味​着​企业​可以​在​相对​简单​的​用例​中​开始​更​大规模​地​部署​毫米波​技术，​而​需要​考虑​移动​性的​更​复杂​用例​仍​由​研究​人员​按​标准​解决。​同样​地，​为​固定​无线​接​入​大规模​部署​毫米波​也​使得​毫米波​技术​的​成本​逐渐​降低，​这​一点​对于​未来​的​广泛​采用​而言​至​关​重要。

图​2.典型​蜂​窝​技术​周期

在​MWC 2019​上，​关于​车​联​网​(V2X)​等​更​复杂​应用​的​展示​较​少，​但​却​是​大​企业​和​关键​研究​人员​的​重点​目标。​要​成功​实现​V2X，​就​需要​依赖​5G​的​低​延迟、​高​可靠性​和​高​带​宽。​尽管​研究​人员​正在​努力​尝试​使用​5G​系统​组​件​开发​新​应用，​但​仍​面临​很多​困难，​因为​他们​需要​符合​5G​标准​的​硬件​来​执行​一致性​测试，​并且​可​选择​的​范围​非常​有限。​软件​无线​电​(SDR)​改变​了​5G​开发​方式，​因为​研究​人员​已经​可以​为​大规模​MIMO​等​复杂​的​新​理念​构​建​实​时​原型。​它​仍​将​是​一项​颠覆​性的​技术，​研究​人员​可以​使用​SDR​开发​完整​的​5G NR UE​或​gNB，​这样​在​开发​高级​应用​时，​就​无​需​过多​依赖​商业​硬件，​同时​也能​加速​开发​速度。

5G​掀起​的​热​度​显而易见。​尽管​尚​处于​推出​阶段，​但​未来​将​带来​的​颠覆​性​影响​却​是​无可​比拟​的。​无线​通信​正​从​单一​的​电信​领域，​扩展​到​人类​生活​的​方​方面​面。​如果​说​MWC 2019​是​对​今年​后​半年​5G​发展​的​预示，​那么​2019​年​便是​5G​从​理论​变为​现实​的​元年。

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关于​作者

Sarah Yost​是​NI​软件​无线​电​(SDR)​团队​高级​产品​营​销​经理，​负责​管理​NI​的​毫米波​SDR​产品。​除​产品​管理​外，​Sarah​还与​NI​的​高级​无线​研究​团队​共同​推进​5G​无线​技术​的​研究。​在​加入​SDR​营​销​团队​之前，​Sarah​曾​就职​于​Ettus Research​研发​团队，​对​SDR​硬件​和​软件​都有​深入​了解。​Sarah​拥有​微波​和​毫米波​技术​背景，​尤其​熟悉​无线​通信，​她​还​拥有​德克萨斯​理工​大学​电气​工程​学士​学位。

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