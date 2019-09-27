每年2月底，都会有超过10万人齐聚巴塞罗那，参加全球规模最大且最引人瞩目的移动技术贸易展——世界移动通信大会（MWC）。除了少数特殊情况，通信领域的几乎所有重要参与企业都会在大会上展示其最新原型机、宣布最新产品发布和演示未来技术。自2015年以来，MWC上关于5G的话题和猜测就层出不穷。而MWC 2019则标志着通信领域的一个重要里程碑：5G已经不再是炒作的 话题——因为5G时代已然来临。今年，该展会的氛围和创新成果与以往明显不同。正如Wired杂志 主编Lauren Goode和Jeffrey Van Camp所说的，手机再次开始变异，被赋予了新的外形和功能。 服务运营商、基础设施制造商、设备制造商和半导体制造商都展示了他们的5G产品。测试与测量公司也展示了其最新设备如何帮助无线通信技术公司快速从原型过渡到产品。
图1.折叠屏手机原型机
初期的5G技术可能与人们所想象的“5G”大相径庭。由于5G被过度炒作，初期版本可能与预期存在落差。即便第三代合作伙伴计划(3GPP) R15有所创新，但是大多数新标准还是基于sub-6 GHz技术，主要是对LTE Advanced的扩展。该标准虽然使用更宽的带宽，但物理层波形仍然基于正交频分复用。这为消费者带来更快的移动宽带速度，而大规模MIMO等技术也有助于提高设备密度和吞吐量。5G的出现，让运营商可以满足市场对数据流量的永无止境的需求。但是，虽然移动客户对数据和流媒体的需求不断增加，绝大部分客户并不愿意为此服务支付更多费用。而且，仅仅依靠增加消费者无线服务费用，是无法为5G-尤其是独立组网和毫米波技术 - 所需的大规模基础架构提供资金支持。
MWC 2019上的创新大多数与用户体验有关。三星和华为等业界主流品牌宣布推出和公开演示的折叠屏手机引起了一片轰动。业界后起之秀同样嗅到5G的经济诱惑，例如Energizer等公司新推出的智能手机就引来了众多关注。这些“怪异”的新手机成功与否，则取决于它们的最终应用和用例。IHS Markit首席分析师Wayne Lam对此做了很好的总结：“所有人都想把可折叠产品打造成业界的下一个救星，但这只有在产品具备实用价值时才显得有意义。”
如果5G只是单纯增强移动宽带，手机创新也只是在外观上做文章，那么5G可能就名不副实了。真正的创新在于依托5G逐步实现的所有新应用，尤其是5G超低延迟和毫米波应用。我们在MWC 2019上看到了这些创新，但毫米波在大多数情况下仍处于早期开发阶段，超低延迟仍待定义（此技术白皮书详细介绍了下一个3GPP版本）。
全新增强现实和虚拟现实应用可能是首批推出采用5G的主要应用。流媒体速率越快、手机屏幕越大，消费者的体验也会更加如临其境。例如，面向工厂工人的工业应用也提供了新的供资模式，以帮助支付所需的基础设施升级费用。固定无线接入也有可能改变消费者家庭入网的方式。光纤到户成本高昂且必须拉线入室内。固定无线技术并不是一项新技术，但是大规模MIMO和毫米波可以为固定无线接入点提供千兆级吞吐量，比现有光纤接入更具有经济性。这一点很重要，因为这意味着企业可以在相对简单的用例中开始更大规模地部署毫米波技术，而需要考虑移动性的更复杂用例仍由研究人员按标准解决。同样地，为固定无线接入大规模部署毫米波也使得毫米波技术的成本逐渐降低，这一点对于未来的广泛采用而言至关重要。
图2.典型蜂窝技术周期
在MWC 2019上，关于车联网(V2X)等更复杂应用的展示较少，但却是大企业和关键研究人员的重点目标。要成功实现V2X，就需要依赖5G的低延迟、高可靠性和高带宽。尽管研究人员正在努力尝试使用5G系统组件开发新应用，但仍面临很多困难，因为他们需要符合5G标准的硬件来执行一致性测试，并且可选择的范围非常有限。软件无线电(SDR)改变了5G开发方式，因为研究人员已经可以为大规模MIMO等复杂的新理念构建实时原型。它仍将是一项颠覆性的技术，研究人员可以使用SDR开发完整的5G NR UE或gNB，这样在开发高级应用时，就无需过多依赖商业硬件，同时也能加速开发速度。
5G掀起的热度显而易见。尽管尚处于推出阶段，但未来将带来的颠覆性影响却是无可比拟的。无线通信正从单一的电信领域，扩展到人类生活的方方面面。如果说MWC 2019是对今年后半年5G发展的预示，那么2019年便是5G从理论变为现实的元年。
Sarah Yost是NI软件无线电(SDR)团队高级产品营销经理，负责管理NI的毫米波SDR产品。除产品管理外，Sarah还与NI的高级无线研究团队共同推进5G无线技术的研究。在加入SDR营销团队之前，Sarah曾就职于Ettus Research研发团队，对SDR硬件和软件都有深入了解。Sarah拥有微波和毫米波技术背景，尤其熟悉无线通信，她还拥有德克萨斯理工大学电气工程学士学位。