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通过​全面​的​系统​设计，​解决​未来​面临​的​报废​管理​挑战

已​更新 Aug 29, 2019

概览

通常，​为​制造​和​支持​国防​和​航空​航天​平台​所​开发​的​测试​系统​的​服役​周期​通常​与​该​平台​的​生命​周期​一样​长，​或者​至少​能够​在​二​三十​年内​执行​计划​的​维护。​但是​大​多数​测试​系统​在​设计​之初​并不​会​考虑​维护​工程​问题。

 

在​企业​运营、​硬件​采购​和​软件​设计​过程​中，​不妨​考虑​借鉴​这些​最佳​做法，​以便​在​设备​生命​周期​终止​前​尽早​未雨绸缪，​减少​处理​测试​系统​报废​而​产生​的​维护​负担。​通过​遵循​这些​最佳​做法，​可以​将​工程​小时​数​减半​或​更多，​并​在​测试​系统​的​整个​生命​周期​内​节省​数​十万​甚至​数​百万​美元​的​成本。

内容

在​制定​运营​决策​时​应​高度​重视​维护​和​报废

在​设计​出​长​服役​周期​的​测试​系统​时，​需要​在​决策​时​就​全盘​考虑​系统​整个​生命​周期​的​方​方面​面。

选择​可靠​的​平台​和​供应商

如果​要​改进​报废​决策​流程，​其中​一种​方法​是​选择​生命​周期​经过​优​化​的​合适​产品，​并与​注重​从​长远​角度​设计​产品​的​供应​商​合作。

在​为​长期​服役​的​测试​系统​选择​构​建​模​块​时，​业​内​常见​的​两​种​做法​是​采用​商用​现货​(COTS)​工具​以及​使用​由​多个​供应​商​和​最终​用户​管理​的​行业​标准​平台。​目前，​有​多个​政府​协会、​测试​和​测量​行业​委员​会​以及​私人​组织​在​与​众多​供应​商​合作，​尝试​建立​标准​化​的​可​互​操作​平台，​例如​传感器​开放​系统​架构​(SOSA)​和​PXI​系统​联盟​(PXISA)。​从​与​这些​组织​合作​的​供应​商​处​购买​产品，​可​确保​您​使用​的​平台​均已​通过​审查，​并​拥有​多种​长期​维护​选择。

有些​工程​工具​供应​商会​制定​产品​策略，​并​提供​相关​服务​和​合作​项目。​这些​策略​可以​一直​延伸到​新​产品​开发。​比如，​NI​开发​的​新​PXI​产品​和​仪器​必须​支持​多个​LabVIEW​版本，​并​保持​版本​之间​的​操作​连续​性。​1998​年​推出​的​PXI​数字​万​用​表​(DMM) PXI-4060​使用“获取”(Fetch)​功能​在​NI-​DMM​仪器​驱动​中​进行​测量，​而​2017​年​发布​的​PXI DMM PXIe-4081​也​仍​沿用​相同​的​功能。

图​1.自​第​一个​版本​以来，​NI DMM​一直​使用​相同​的​驱动​功能。​PXIe-4081 DMM​使用​的​运行​代码​与​1998​年​推出​的​PXI-4060 DMM​所用​的​代码​完全​相同。

与​供应​商​合作

要​打造​最​出色​的​长期​测试​系统，​所​依托​的​平台​需要​不断​更新​维护​计划，​包括​系统​硬件​组​件​的​所有​基本​生命​周期​信息。​要​获取​生命​周期​信息，​需要​与​供应​商​建立​合作​关系​并​进行​顺畅​的​沟通，​同时​还​需要​供应​商​严格​把关，​制定​各​项​计划。​仪器​供应​商​应该​能够​帮助​您​对​系统​中的​技术​发展​进行​规划，​甚至​在​可能​的​情况​下​共享​路线图​信息。​他们​还​应​提供​广泛​的​服务​来​满足​您​的​特定​需求，​从​有关​产品​选择​的​前期​咨询​到​长期​扩展​服务​协议，​面面俱到。

如果​在​您​的​测试​系统​中，​有​的​产品​已经有​几十年​历史​（如​PXI-4060 DMM），​NI​非常​愿意​定期​参与​该​测试​系统​的​生命​周期​审查，​以​衡量​每​种​仪器​的​报废​风险，​并​据此​考虑​技术​插入​的​时间​表。​图​2​提供​了​技术​生命​周期​审查​的​示例。​通过​参与​类似​审查，​您​可以​规划​单​个​技术​插入​项目，​以便​同时​更换​多个​老化​组​件。​这​可以​减少​工程​工作​量​和​成本，​并​防止​发生​无法​预测​的​报废​事件。​这样，​您​就​可以​正确​规划​更新​技术​所需​的​人力​和​预算，​并​调查​供应​商​提供​的​新​产品​和​功能，​以便​扩展​测试​系统​的​功能，​避免​在​遇到​突发​状况​时​手忙脚乱。

图 2.这​是​一个​生命​周期​审查​示例，​根据​审查​结果​制定​了​相应​计划，​用​更​现代​化​的​仪器​替换​了​现有​仪器。​通过​与​工具​供应​商​一起​规划​技术​插入，​可以​降低​测试​系统​的​停​机​风险。

“CACI​与​NI​相互​信赖，​共同​开发​经济​实惠​且​质量​卓越​的​可​持续​测试​解决​方案。”
–​Paul Pankratz，​CACI。参阅​完整​案例​分析

现在，​既然​您​已经​选择​了​相应​产品​和​供应​商，​接​下来​不妨​了解​一下​行业​的​其他​最佳​做法，​以​减少​系统​中​发生​的​报废。

与​采购​团队​合作

在​选择​合适​的​产品​和​供应​商​后，​就​可以​让​采购​团队​参与​到​系统​的​定义​中，​以​进一步​优​化​决策​的​制定。​如果​可以​找到​相应​的​关键​设备​或​供应​商​功能，​助​您​在​系统​整个​生命​周期​内​节约​其他​工具​和​工程​工作​成本，​就​可以​与​采购​团队​合作，​将​这些​功能​纳入​最终​系统​的​要求​中。​这​可以​大大​简化​提案​和​采购​流程。

报废​管理​计划​文档

要​提高​可​持续​性，​最后​一个​操作​步骤​是在​交付​时，​在​系统​文​档​中​添加​报废​管理​计划。​该​计划​应​提供​更换​所有​系统​组​件​所需​的​信息，​包括​更换​时间、​每​个​组​件​对​测试​系统​操作​的​重要性​以及​报废​或​更换​该​组​件​所​带来​的​风险。​重要性​和​风险​是​计划​中​最为​重要​的​信息。​相比​20​年​后​对​系统​进行​维护​的​团队，​最初​设计​测试​系统​的​团队​显然​会​更​了解​这些​问题，​而且​可以​解释​更换​每​个​组​件​所需​的​工作​量。​因此，​报废​管理​计划​文​档​的​重要性​也​显而易见。​图​3​显示​的是​一个​报废​管理​计划​示例。

组件 记录​计划 更换​组件 时间点 重要性​和​风险
定制​电缆 直接​更换
（供应​商​更换）		 定制​电缆 即时​更换 中​和低
1 kΩ​电阻​器​网络 直接​更换​元件
（供应​商​提供）		 1 kΩ​电阻​器​网络 即时​更换 低​和低
Racal 4152A DMM 更换​为​类似​组件
（供应​商​提供）		 NI PXIe-4080 DMM 技术​更新 中​和中
Windows XP 更换​为​新​组件
（供应​商​提供）		 Windows 10 技术​更新 中​和高
Virtex-2 FPGA 最后​购买​时间 N/A N/A 高​和低


图​3.测试​系统​应有​一个​报废​计划，​其中​说明​了​系统​中的​任何​组​件​生命​周期​终止​时​的​处理​方法。​该​计划​应​列出​做出​这项​决策​时​所​考虑​的​所有​因素，​包括​要​报废​的​组​件​的​重要性​和​风险。

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硬件​选择​与​集成

在​设计​要​运行​数​十年​的​新​测试​系统​时，​应​始终​考虑​所​选​的​各个​硬件​是否​持久​耐用。​不过，​同样​重要​的是，​要​选择​合适​的​供应​商​服务​来​维护​系统，​并​应​具备​长期​运行​和​维护​系统​所需​的​技能。

COTS​组件

最​持久​耐用​的​测试​系统​是​采用​COTS​组​件​构​建​而​成​的。​使用​COTS​产品​可以​扩大​既定​产品​的​用户​群，​提高​产品​得到​妥善​维护​的​可能性。​大型​供应​商​的​测试​硬件​拥有​众多​用户，​因此​对​固​件、​驱动​和​硬件​生命​周期​的​更新​均​进行​了​细心​规划，​以​减少​对​广大​用户​群​的​影响。

开放​的​行业​标准

为​确保​测试​系统​能够​持续​使用​数​十年，​还​需要​选择​一个​会​不断​完善​的​硬件​平台。​这样，​当​某​个​组​件​的​生命​周期​终止​或​需要​新的​测量​功能​时，​就​不需要​从头​重新​设计​测试​系统​架构。​当前​行业​常见​的​开放​平台​包括​PXI、​VXI​和​GPIB，​这些​平台​之间​存在​仪器​硬件​竞争，​可​促使​不同​供应​商​对​硬件​平台​进行​创新，​因而​促进​了​平台​的​健康​发展​以及​新​产品​的​稳定​供应，​以​满足​先进​测试​系统​的​需求。

PXISA​拥有​70​多个​测试​和​测量​供应​商，​这些​供应​商会​共同​监督​PXI​测试​硬件​平台​（一个​开放​标准​平台）​的​维护​和​创新。​PXI​标准​于​1998​年​得到​采用，​自此，​PXI​平台​迅速​发展。​PXI​产品​供应​量​十分​可观，​而​在​可​预见​的​未来​一段​时间​内，​PXI​仍​有望​持续​发展​（如​图​4​所​示），​因此​该​平台​非常​适合​长期​测试​系统。

图​4. PXI​插入​式​测试​仪器​平台​在​当今​市场​上​占据​主导​地位。​专家​预计，​在​可​预见​的​未来​一段​时间​内，​PXI​将​持续​发展，​这​是​其他​模​块​化​测试​仪器​平台​无法​比拟​的。

插入​式​模​块​化​硬件​架构

采用​插入​式​模​块​化​组​件​的​开放​标准​可以​最大限度​提高​组​件​的​复​用​率​并​减少​技术​插入​工作​量，​从而​进一步​降低​了​系统​成本。​如果​是​传统​仪器，​更换​时​就​需要​考虑​尺寸、​发热、​功耗​等​各种​因素。​而​模​块​化​仪器​的​升级​或​更换​则​非常​简单，​只需​将​旧​仪器​从​机​箱​的​插​槽​中​取出，​将​新​仪器​插入​即可。

插入​式​架构​还​简化​了​测试​系统​的​扩展。​针对​长期​使用​而​构​建​的​测试​系统​通常​需要​随着​时间​的​推移​集成​更多​的​I/​O，​以​测试​新​功能​或​LRU。​要​想​构​建​能够​经得起​时间​考验​的​测试​系统，​所​使用​的​仪器​平台​应​支持​大量​的​产品，​以​准确​快速​地​对​DC、​模拟、​数字​和​射频​信号​进行​不同​级别​的​测试。

集成​或​软件​定义​的​仪器

现代​测试​系统​中的​测试​硬件​通常​需要​执行​许多​测量​和​测试。​而​如果​仪器​的​测量​可以​通过​软件​进行​配置，​就​可以​灵活​地​进行​测量​并​获得​所需​的​结果。​很多​时候，​这些​仪器​与​其他​使用​行业​标准​API（如​VISA​或​IVI）​的​仪器​或​使用​精心设计​的​供应​商​定义​API​的​仪器​具有​广泛​的​代码​兼容​性。​通过​将​正确​的​软​硬件​工具​相​结合，​可以​简化​长期​测试​系统​架构​的​设计​工作。

采用​开放​式​FPGA​的​仪器​可​助​您​设计​仪器​的​固​件​并​在​必要​时​在​兼容​仪器​上​复​用​该​固​件，​从而​进一步​提高​兼容​性。​这种​类型​的​自​定义​并非​总是​必不可少，​但​对于​会​过时​的​重要​功能​来说​却​非常​有用。

图​5.采用​可​编​程​FPGA​的​NI​设备​可​助​您​创建​自​定义​测量​功能，​如​触发​器​和​信号​处理​以及​可​互​操作​的​设备​固​件。

硬件​平台​投资​与​支持

要​实现​可​持续​性，​另​一个​步骤​是​确保​测试​设备​的​供应​商​拥有​良好​的​持续​漏洞​修复​和​软件​支持​更新​记录，​并​能够​为​老化​产品​提供​替代​产品。​因为​如果​没有​供应​商​支持，​则​可能​难以​排除​系统​中的​技术​问题​和​不可​预见​的​问题。

出色​的​硬件​供应​商​还​要​提供​多​方位​的​仪器​功能​保​修、​校准​服务​和​指导、​维修​计划​选项，​甚至​能够​预​留​备用​硬件​来​确保​测试​系统​仪器​发生​故障​时​最大限度​地​减少​停​机​时间。​NI​提供​多个​级别​的​服务​合同，​从​单​台​仪器​服务​到​长达​20​年​的​全​系统​服务，​全​方位​覆盖。

图​6.与​NI​合作​制定​合适​的​服务​计划，​将​NI​产品​的​生命​周期​最多​延长​20​年。​您​可以​直接​采用​预先​配置​好的​计划，​也可以​对​其​进行​定制，​以​满足​特定​应用​需求。

通过​NI​的​长期​服务​计划，​降低​报废​风险​并​确保​长期​可​维护​性。

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软件​工具​与​架构

相较​于​选择​用于​构​建​可​持续​测试​系统​的​软件​平台，​测试​软件​架构​的​选择​可能​更加​重要。

COTS​软件​工具

如上所述，​使用​COTS​软件​工具​可以​显​着​提高​测试​系统​的​可​持续​性。​COTS​工具​的​用户​群​规模​庞大，​且​由​大型​专业​软件​开发​团队​维护。​这​意味​着​您​所在​软件​组织​的​维护​工作​量​将​大大​减少。​举例来说，​您​有​一个​在​Windows XP​上​运行​的​旧​应用​程序，​但​根据​国防​部​的​要求，​需要​将​其​移植​到​Windows 10​上。​如果​开发​该​程序​的​环境​(ADE)​不​支持​Windows 10，​则​必须​完全​重新​编写​该​测试​程序。

为​企业​提供​批量​软件​工具​的​公司​还​应​可以​提供​定制​的​采购​协议​和​软件​订阅，​以​满足​特定​的​付​费​需求​或​规定​的​条款​和​条件。

测试​软件​工具​链​与​互​操作性

理想​的​软件​包​应​能​最大限度​减少​开发​和​扩展​测试​程序​所需​的​工作​量，​从而​提高​软件​工程​师​的​工作​效率，​同时​尽可能​减少​测试​系统​生命​周期​内的​维护​工作​量。

为了​跟上​技术​不断​加速​发展​的​步伐，​最大限度​地​提高​工程​效率​并​尽可能​降低​软件​维护​工作​量，​测试​系统​必须​十分​灵活，​并且​所用​的​ADE​要​能​通过​配合​多个​硬件​和​软件​平台​来​适应​结构​变化。​如果​工具​不​满足​需求​或​无法​与​各个​项目​的​工具​进行​互​操作，​软件​开发​人员​就​可能​不得不​使用​多个​ADE​开展​不同​的​项目。​举​个​例子，​如果​测试​程序​需要​的​测量​必须​使用​额外​的​仪器，​而​您​的​开发​软件​却​不​支持​这种​新​硬件，​那么​可能​就​需要​大幅​更改​应用​程序。

要​想​轻松​快速​地​将​这些​更改​集成​到​测试​程序​中，​就​需要​可​扩展​的​软件。​例如，​API​就是​一种​可以​改善​编​程​体验​且​简单​易​用​的​工具。​借助​API，​您​基本上​不需要​学习​硬件​描述​语言，​以及​还​可​使用​现成​即​用​示例​代码​作为​任何​应用​程序​开发​的​起点。​软件​工具​还​应​提供​分析​函数​或​能够​与​用于​复杂​数据​分析​的​MathWorks MATLAB®或​Python​等​工具​进行​互​操作，​从而​简化​对​采集​的​硬件​数据​执行​新的​分析。

软件​工具​还​应​包括​能够​最大限度​提高​代码​复​用​能力​的​功能。​为此，​一些​软件​工具​还​提供​了​交互​式​配置​工具​来​帮助​您​创建​库​或​代码​存储​库，​或者​支持​使用​标准​通信​协议​的​驱动，​以​帮助​您​使用​相同​的​API​对​多个​仪器​进行​编​程。​NI​仪器​驱动​可以​支持​多个​系列​的​多​代​仪器，​以​保持​代码​的​长期​兼容​性。

模​块​化​软件​架构

切​勿​构​建​单体​架构，​以免​受困​于​不​灵活​的​测试​程序；​建议​采用​分​层​架构，​每​层​执行​独立​的​操作，​这​需要​提前​规划​好。​在​单体​架构​中，​待​测​设备​(UUT)​的​测试​程序​包含​用于​管理​测试​流程​控制、​测试​执行、​UUT​激励、​测量​分析、​极限​检查、​结果​记录、​操作​界面​和​仪器​资源​调度​等​任务​的​代码。​这种​功能​来源​过于​单一，​因此​由于​组​件​报废​而​发生​的​任何​新​测试​要求​都​要求​您​重新​验证​整个​测试​系统。

不妨​改​为​创建​一个​模​块​化​软件​架构，​为​所有​关键​测试​系统​功能​提供​单独​的​代码​库。TestStand等​测试​管理​软件​可以​处理​常见​的​测试​任务，​如​测试​流程​控制、​测试​执行、​结果​记录、​极限​检查、​操作​界面​和​仪器​资源​调度。​而​测试​代码​则​负责​特定​于​UUT​的​任务，​如​激励、​测量​和​分析​功能。

图​7.使用​单​个​代码​库​处理​所有​测试​任务​似乎是​一种​很好​的​开发​方式，​但​随着​测试​任务​的​增加，​代码​库​会​变得​越来越​臃肿​庞大，​难以​进行​更改​或​修复。​而​使用​较​小​的​模​块​化​代码​库​来​完成​不同​的​任务​则​可以​使​测试​系统​更易​于​扩展。

功能​抽象层

使用​软件​技术​可​保护​测试​系统​免​受​不可避免​的​硬件​报废​事件​带来​的​影响，​而​其中​最​重要​的​技术​或许​就是​使用​硬件​抽象​层​(HAL)​和​测量​抽象​层​(MAL)。

图​8.MAL​和​HAL​可​让​测试​工程​师​选择​所需​的​测试​结果，​同时​让​测试​系统​架构​师​能够​维护​仪器​驱动​和​硬件​的​可​操作性。

IVI​等​行业​标准​仪器​驱动​可以​为​功能​抽象​提供​快速​简便​的​起点，​但​如果​新​仪器​的​特定​功能​并不​符合​标准​驱动​函数​调​用​规则，​这些​驱动​常常​会​出现​问题。

MAL​可​帮助​您​开发​执行​必要​功能​所需​的​高级​代码，​并且​无​需​定义​特定​仪器​设置​或​通信。​借助​MAL，​测试​系统​能够​选择​正确​的​可用​资源​来​提供​指定​的​测试​功能。​在​某些​情况​下，​MAL​中的​功能​可​转换​为​特定​仪器，​但​某些​仪器​功能​会​发生​重叠，​并且​可​用于​代替​繁忙​设备​或​故障​设备​来​完成​测试。​一个​很好​的​例子​就是​使用​DMM​进行​电流​测量。​在​许多​情况​下，​可以​使用​源​测量​单元​(SMU)​更​有效​地​进行​此类​测量。

要​使​MAL​正常​运行，​需要​一个​能够​负责​仪器​选择​和​通信​的​抽象​层，​也就是​HAL。​借助​HAL，​代码​库​能够​从​系统​中的​任何​特定​仪器​和​设备​配置​中​执行​MAL​的​功能。​通过​在​代码​中​构​建​这些​层，​您​可以​灵活​地​更改​仪器，​而无​需​更改​测量​分析​代码、​测试​仪​的​用户​界面​或​整体​测试​结构。

了解​最佳​工程​实践，​并​了解​NI​提供​了​哪些​测试​工程​方法​来​帮助​您​开发​高效​的​HAL​和​MAL​架构。

技术​支持​和​培训

领先​的​供应​商​应​能够​根据​用户​需求​来​提供​技术​支持，​帮助​用户​解决​可能​遇到​的​任何​障碍​或​为​您​提供​硬件​入门​指导。​NI​提供​按需​技术​支持、​课堂​培训​和​在​线​课程​以及​技能​认证​计划。​这些​认证​可​帮助​团队​领导​者​评估​团队​中​开发​人员​的​技能，​并​提供​一种​有效​的​方法​来​评估​可能​会​加入​的​新​工程​师​或​承包商。

详细​了解​NI​徽章​计划​的​NI​培训​课程、​专业​认证​和​随选​技能​认证。

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