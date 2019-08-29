通常，为制造和支持国防和航空航天平台所开发的测试系统的服役周期通常与该平台的生命周期一样长，或者至少能够在二三十年内执行计划的维护。但是大多数测试系统在设计之初并不会考虑维护工程问题。
在企业运营、硬件采购和软件设计过程中，不妨考虑借鉴这些最佳做法，以便在设备生命周期终止前尽早未雨绸缪，减少处理测试系统报废而产生的维护负担。通过遵循这些最佳做法，可以将工程小时数减半或更多，并在测试系统的整个生命周期内节省数十万甚至数百万美元的成本。
在设计出长服役周期的测试系统时，需要在决策时就全盘考虑系统整个生命周期的方方面面。
如果要改进报废决策流程，其中一种方法是选择生命周期经过优化的合适产品，并与注重从长远角度设计产品的供应商合作。
在为长期服役的测试系统选择构建模块时，业内常见的两种做法是采用商用现货(COTS)工具以及使用由多个供应商和最终用户管理的行业标准平台。目前，有多个政府协会、测试和测量行业委员会以及私人组织在与众多供应商合作，尝试建立标准化的可互操作平台，例如传感器开放系统架构(SOSA)和PXI系统联盟(PXISA)。从与这些组织合作的供应商处购买产品，可确保您使用的平台均已通过审查，并拥有多种长期维护选择。
有些工程工具供应商会制定产品策略，并提供相关服务和合作项目。这些策略可以一直延伸到新产品开发。比如，NI开发的新PXI产品和仪器必须支持多个LabVIEW版本，并保持版本之间的操作连续性。1998年推出的PXI数字万用表(DMM) PXI-4060使用“获取”(Fetch)功能在NI-DMM仪器驱动中进行测量，而2017年发布的PXI DMM PXIe-4081也仍沿用相同的功能。
要打造最出色的长期测试系统，所依托的平台需要不断更新维护计划，包括系统硬件组件的所有基本生命周期信息。要获取生命周期信息，需要与供应商建立合作关系并进行顺畅的沟通，同时还需要供应商严格把关，制定各项计划。仪器供应商应该能够帮助您对系统中的技术发展进行规划，甚至在可能的情况下共享路线图信息。他们还应提供广泛的服务来满足您的特定需求，从有关产品选择的前期咨询到长期扩展服务协议，面面俱到。
如果在您的测试系统中，有的产品已经有几十年历史（如PXI-4060 DMM），NI非常愿意定期参与该测试系统的生命周期审查，以衡量每种仪器的报废风险，并据此考虑技术插入的时间表。图2提供了技术生命周期审查的示例。通过参与类似审查，您可以规划单个技术插入项目，以便同时更换多个老化组件。这可以减少工程工作量和成本，并防止发生无法预测的报废事件。这样，您就可以正确规划更新技术所需的人力和预算，并调查供应商提供的新产品和功能，以便扩展测试系统的功能，避免在遇到突发状况时手忙脚乱。
“CACI与NI相互信赖，共同开发经济实惠且质量卓越的可持续测试解决方案。”
–Paul Pankratz，CACI。参阅完整案例分析。
现在，既然您已经选择了相应产品和供应商，接下来不妨了解一下行业的其他最佳做法，以减少系统中发生的报废。
在选择合适的产品和供应商后，就可以让采购团队参与到系统的定义中，以进一步优化决策的制定。如果可以找到相应的关键设备或供应商功能，助您在系统整个生命周期内节约其他工具和工程工作成本，就可以与采购团队合作，将这些功能纳入最终系统的要求中。这可以大大简化提案和采购流程。
要提高可持续性，最后一个操作步骤是在交付时，在系统文档中添加报废管理计划。该计划应提供更换所有系统组件所需的信息，包括更换时间、每个组件对测试系统操作的重要性以及报废或更换该组件所带来的风险。重要性和风险是计划中最为重要的信息。相比20年后对系统进行维护的团队，最初设计测试系统的团队显然会更了解这些问题，而且可以解释更换每个组件所需的工作量。因此，报废管理计划文档的重要性也显而易见。图3显示的是一个报废管理计划示例。
|组件
|记录计划
|更换组件
|时间点
|重要性和风险
|定制电缆
|直接更换
（供应商更换）
|定制电缆
|即时更换
|中和低
|1 kΩ电阻器网络
|直接更换元件
（供应商提供）
|1 kΩ电阻器网络
|即时更换
|低和低
|Racal 4152A DMM
|更换为类似组件
（供应商提供）
|NI PXIe-4080 DMM
|技术更新
|中和中
|Windows XP
|更换为新组件
（供应商提供）
|Windows 10
|技术更新
|中和高
|Virtex-2 FPGA
|最后购买时间
|N/A
|N/A
|高和低
在设计要运行数十年的新测试系统时，应始终考虑所选的各个硬件是否持久耐用。不过，同样重要的是，要选择合适的供应商服务来维护系统，并应具备长期运行和维护系统所需的技能。
最持久耐用的测试系统是采用COTS组件构建而成的。使用COTS产品可以扩大既定产品的用户群，提高产品得到妥善维护的可能性。大型供应商的测试硬件拥有众多用户，因此对固件、驱动和硬件生命周期的更新均进行了细心规划，以减少对广大用户群的影响。
为确保测试系统能够持续使用数十年，还需要选择一个会不断完善的硬件平台。这样，当某个组件的生命周期终止或需要新的测量功能时，就不需要从头重新设计测试系统架构。当前行业常见的开放平台包括PXI、VXI和GPIB，这些平台之间存在仪器硬件竞争，可促使不同供应商对硬件平台进行创新，因而促进了平台的健康发展以及新产品的稳定供应，以满足先进测试系统的需求。
PXISA拥有70多个测试和测量供应商，这些供应商会共同监督PXI测试硬件平台（一个开放标准平台）的维护和创新。PXI标准于1998年得到采用，自此，PXI平台迅速发展。PXI产品供应量十分可观，而在可预见的未来一段时间内，PXI仍有望持续发展（如图4所示），因此该平台非常适合长期测试系统。
采用插入式模块化组件的开放标准可以最大限度提高组件的复用率并减少技术插入工作量，从而进一步降低了系统成本。如果是传统仪器，更换时就需要考虑尺寸、发热、功耗等各种因素。而模块化仪器的升级或更换则非常简单，只需将旧仪器从机箱的插槽中取出，将新仪器插入即可。
插入式架构还简化了测试系统的扩展。针对长期使用而构建的测试系统通常需要随着时间的推移集成更多的I/O，以测试新功能或LRU。要想构建能够经得起时间考验的测试系统，所使用的仪器平台应支持大量的产品，以准确快速地对DC、模拟、数字和射频信号进行不同级别的测试。
现代测试系统中的测试硬件通常需要执行许多测量和测试。而如果仪器的测量可以通过软件进行配置，就可以灵活地进行测量并获得所需的结果。很多时候，这些仪器与其他使用行业标准API（如VISA或IVI）的仪器或使用精心设计的供应商定义API的仪器具有广泛的代码兼容性。通过将正确的软硬件工具相结合，可以简化长期测试系统架构的设计工作。
采用开放式FPGA的仪器可助您设计仪器的固件并在必要时在兼容仪器上复用该固件，从而进一步提高兼容性。这种类型的自定义并非总是必不可少，但对于会过时的重要功能来说却非常有用。
要实现可持续性，另一个步骤是确保测试设备的供应商拥有良好的持续漏洞修复和软件支持更新记录，并能够为老化产品提供替代产品。因为如果没有供应商支持，则可能难以排除系统中的技术问题和不可预见的问题。
出色的硬件供应商还要提供多方位的仪器功能保修、校准服务和指导、维修计划选项，甚至能够预留备用硬件来确保测试系统仪器发生故障时最大限度地减少停机时间。NI提供多个级别的服务合同，从单台仪器服务到长达20年的全系统服务，全方位覆盖。
相较于选择用于构建可持续测试系统的软件平台，测试软件架构的选择可能更加重要。
如上所述，使用COTS软件工具可以显着提高测试系统的可持续性。COTS工具的用户群规模庞大，且由大型专业软件开发团队维护。这意味着您所在软件组织的维护工作量将大大减少。举例来说，您有一个在Windows XP上运行的旧应用程序，但根据国防部的要求，需要将其移植到Windows 10上。如果开发该程序的环境(ADE)不支持Windows 10，则必须完全重新编写该测试程序。
为企业提供批量软件工具的公司还应可以提供定制的采购协议和软件订阅，以满足特定的付费需求或规定的条款和条件。
理想的软件包应能最大限度减少开发和扩展测试程序所需的工作量，从而提高软件工程师的工作效率，同时尽可能减少测试系统生命周期内的维护工作量。
为了跟上技术不断加速发展的步伐，最大限度地提高工程效率并尽可能降低软件维护工作量，测试系统必须十分灵活，并且所用的ADE要能通过配合多个硬件和软件平台来适应结构变化。如果工具不满足需求或无法与各个项目的工具进行互操作，软件开发人员就可能不得不使用多个ADE开展不同的项目。举个例子，如果测试程序需要的测量必须使用额外的仪器，而您的开发软件却不支持这种新硬件，那么可能就需要大幅更改应用程序。
要想轻松快速地将这些更改集成到测试程序中，就需要可扩展的软件。例如，API就是一种可以改善编程体验且简单易用的工具。借助API，您基本上不需要学习硬件描述语言，以及还可使用现成即用示例代码作为任何应用程序开发的起点。软件工具还应提供分析函数或能够与用于复杂数据分析的MathWorks MATLAB®或Python等工具进行互操作，从而简化对采集的硬件数据执行新的分析。
软件工具还应包括能够最大限度提高代码复用能力的功能。为此，一些软件工具还提供了交互式配置工具来帮助您创建库或代码存储库，或者支持使用标准通信协议的驱动，以帮助您使用相同的API对多个仪器进行编程。NI仪器驱动可以支持多个系列的多代仪器，以保持代码的长期兼容性。
切勿构建单体架构，以免受困于不灵活的测试程序；建议采用分层架构，每层执行独立的操作，这需要提前规划好。在单体架构中，待测设备(UUT)的测试程序包含用于管理测试流程控制、测试执行、UUT激励、测量分析、极限检查、结果记录、操作界面和仪器资源调度等任务的代码。这种功能来源过于单一，因此由于组件报废而发生的任何新测试要求都要求您重新验证整个测试系统。
不妨改为创建一个模块化软件架构，为所有关键测试系统功能提供单独的代码库。TestStand等测试管理软件可以处理常见的测试任务，如测试流程控制、测试执行、结果记录、极限检查、操作界面和仪器资源调度。而测试代码则负责特定于UUT的任务，如激励、测量和分析功能。
使用软件技术可保护测试系统免受不可避免的硬件报废事件带来的影响，而其中最重要的技术或许就是使用硬件抽象层(HAL)和测量抽象层(MAL)。
IVI等行业标准仪器驱动可以为功能抽象提供快速简便的起点，但如果新仪器的特定功能并不符合标准驱动函数调用规则，这些驱动常常会出现问题。
MAL可帮助您开发执行必要功能所需的高级代码，并且无需定义特定仪器设置或通信。借助MAL，测试系统能够选择正确的可用资源来提供指定的测试功能。在某些情况下，MAL中的功能可转换为特定仪器，但某些仪器功能会发生重叠，并且可用于代替繁忙设备或故障设备来完成测试。一个很好的例子就是使用DMM进行电流测量。在许多情况下，可以使用源测量单元(SMU)更有效地进行此类测量。
要使MAL正常运行，需要一个能够负责仪器选择和通信的抽象层，也就是HAL。借助HAL，代码库能够从系统中的任何特定仪器和设备配置中执行MAL的功能。通过在代码中构建这些层，您可以灵活地更改仪器，而无需更改测量分析代码、测试仪的用户界面或整体测试结构。
了解最佳工程实践，并了解NI提供了哪些测试工程方法来帮助您开发高效的HAL和MAL架构。
领先的供应商应能够根据用户需求来提供技术支持，帮助用户解决可能遇到的任何障碍或为您提供硬件入门指导。NI提供按需技术支持、课堂培训和在线课程以及技能认证计划。这些认证可帮助团队领导者评估团队中开发人员的技能，并提供一种有效的方法来评估可能会加入的新工程师或承包商。
MATLAB®是MathWorks公司的注册商标。