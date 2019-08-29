在​设计​出​长​服役​周期​的​测试​系统​时，​需要​在​决策​时​就​全盘​考虑​系统​整个​生命​周期​的​方​方面​面。

选择​可靠​的​平台​和​供应商

如果​要​改进​报废​决策​流程，​其中​一种​方法​是​选择​生命​周期​经过​优​化​的​合适​产品，​并与​注重​从​长远​角度​设计​产品​的​供应​商​合作。

在​为​长期​服役​的​测试​系统​选择​构​建​模​块​时，​业​内​常见​的​两​种​做法​是​采用​商用​现货​(COTS)​工具​以及​使用​由​多个​供应​商​和​最终​用户​管理​的​行业​标准​平台。​目前，​有​多个​政府​协会、​测试​和​测量​行业​委员​会​以及​私人​组织​在​与​众多​供应​商​合作，​尝试​建立​标准​化​的​可​互​操作​平台，​例如​传感器​开放​系统​架构​(SOSA)​和​PXI​系统​联盟​(PXISA)。​从​与​这些​组织​合作​的​供应​商​处​购买​产品，​可​确保​您​使用​的​平台​均已​通过​审查，​并​拥有​多种​长期​维护​选择。

有些​工程​工具​供应​商会​制定​产品​策略，​并​提供​相关​服务​和​合作​项目。​这些​策略​可以​一直​延伸到​新​产品​开发。​比如，​NI​开发​的​新​PXI​产品​和​仪器​必须​支持​多个​LabVIEW​版本，​并​保持​版本​之间​的​操作​连续​性。​1998​年​推出​的​PXI​数字​万​用​表​(DMM) PXI-4060​使用“获取”(Fetch)​功能​在​NI-​DMM​仪器​驱动​中​进行​测量，​而​2017​年​发布​的​PXI DMM PXIe-4081​也​仍​沿用​相同​的​功能。



图​1.自​第​一个​版本​以来，​NI DMM​一直​使用​相同​的​驱动​功能。​PXIe-4081 DMM​使用​的​运行​代码​与​1998​年​推出​的​PXI-4060 DMM​所用​的​代码​完全​相同。

与​供应​商​合作

要​打造​最​出色​的​长期​测试​系统，​所​依托​的​平台​需要​不断​更新​维护​计划，​包括​系统​硬件​组​件​的​所有​基本​生命​周期​信息。​要​获取​生命​周期​信息，​需要​与​供应​商​建立​合作​关系​并​进行​顺畅​的​沟通，​同时​还​需要​供应​商​严格​把关，​制定​各​项​计划。​仪器​供应​商​应该​能够​帮助​您​对​系统​中的​技术​发展​进行​规划，​甚至​在​可能​的​情况​下​共享​路线图​信息。​他们​还​应​提供​广泛​的​服务​来​满足​您​的​特定​需求，​从​有关​产品​选择​的​前期​咨询​到​长期​扩展​服务​协议，​面面俱到。

如果​在​您​的​测试​系统​中，​有​的​产品​已经有​几十年​历史​（如​PXI-4060 DMM），​NI​非常​愿意​定期​参与​该​测试​系统​的​生命​周期​审查，​以​衡量​每​种​仪器​的​报废​风险，​并​据此​考虑​技术​插入​的​时间​表。​图​2​提供​了​技术​生命​周期​审查​的​示例。​通过​参与​类似​审查，​您​可以​规划​单​个​技术​插入​项目，​以便​同时​更换​多个​老化​组​件。​这​可以​减少​工程​工作​量​和​成本，​并​防止​发生​无法​预测​的​报废​事件。​这样，​您​就​可以​正确​规划​更新​技术​所需​的​人力​和​预算，​并​调查​供应​商​提供​的​新​产品​和​功能，​以便​扩展​测试​系统​的​功能，​避免​在​遇到​突发​状况​时​手忙脚乱。

图 2.这​是​一个​生命​周期​审查​示例，​根据​审查​结果​制定​了​相应​计划，​用​更​现代​化​的​仪器​替换​了​现有​仪器。​通过​与​工具​供应​商​一起​规划​技术​插入，​可以​降低​测试​系统​的​停​机​风险。

“CACI​与​NI​相互​信赖，​共同​开发​经济​实惠​且​质量​卓越​的​可​持续​测试​解决​方案。”

–​Paul Pankratz，​CACI。参阅​完整​案例​分析。

现在，​既然​您​已经​选择​了​相应​产品​和​供应​商，​接​下来​不妨​了解​一下​行业​的​其他​最佳​做法，​以​减少​系统​中​发生​的​报废。

与​采购​团队​合作

在​选择​合适​的​产品​和​供应​商​后，​就​可以​让​采购​团队​参与​到​系统​的​定义​中，​以​进一步​优​化​决策​的​制定。​如果​可以​找到​相应​的​关键​设备​或​供应​商​功能，​助​您​在​系统​整个​生命​周期​内​节约​其他​工具​和​工程​工作​成本，​就​可以​与​采购​团队​合作，​将​这些​功能​纳入​最终​系统​的​要求​中。​这​可以​大大​简化​提案​和​采购​流程。

报废​管理​计划​文档

要​提高​可​持续​性，​最后​一个​操作​步骤​是在​交付​时，​在​系统​文​档​中​添加​报废​管理​计划。​该​计划​应​提供​更换​所有​系统​组​件​所需​的​信息，​包括​更换​时间、​每​个​组​件​对​测试​系统​操作​的​重要性​以及​报废​或​更换​该​组​件​所​带来​的​风险。​重要性​和​风险​是​计划​中​最为​重要​的​信息。​相比​20​年​后​对​系统​进行​维护​的​团队，​最初​设计​测试​系统​的​团队​显然​会​更​了解​这些​问题，​而且​可以​解释​更换​每​个​组​件​所需​的​工作​量。​因此，​报废​管理​计划​文​档​的​重要性​也​显而易见。​图​3​显示​的是​一个​报废​管理​计划​示例。

组件 记录​计划 更换​组件 时间点 重要性​和​风险 定制​电缆 直接​更换

（供应​商​更换） 定制​电缆 即时​更换 中​和低 1 kΩ​电阻​器​网络 直接​更换​元件

（供应​商​提供） 1 kΩ​电阻​器​网络 即时​更换 低​和低 Racal 4152A DMM 更换​为​类似​组件

（供应​商​提供） NI PXIe-4080 DMM 技术​更新 中​和中 Windows XP 更换​为​新​组件

（供应​商​提供） Windows 10 技术​更新 中​和高 Virtex-2 FPGA 最后​购买​时间 N/A N/A 高​和低