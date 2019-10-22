像​5G​一样，​创建​测试​平台​和​原型​可以​帮助​研究​人员​将​他们​的​理论​和​思想​超越​模拟，​进入​现实​世界。​为了​评估​上面​列出​的​应用，​重要​的是​要有​一个​可以​无线​通讯​的​测试​平台。​这些​应用​具有​严格​的​信号​处理​要求​以及​高​频​模拟​要求。​随后，​除了​能够​发送​和​接收​次​THz​和​THz​信号​外，​还​必须​在​这些​频率​下​使用​的​超​宽​带​宽​上​处理​和​流​传输​数据。

NI​在​利用​mmWave​收​发​器​系统​（MTS）​进行​此类​研究​创建​mmWave​测试​平台​方面​拥有​丰富​的​经验。 MTS​员工​采用​模​块​化​设计，​因此​只需​更换​无线​电​头，​即可​将​相同​的​硬件​和​软件​用于​次​太​赫兹​研究。​弗​吉尼亚​二极管​（VDI）​提供​了​一系列​上​变频​器​和​下​变频​器，​可与​MTS​一起​使用​以​创建​次​THz​测试​平台。

[#​$dp5] 图​2. 毫米波​收​发​仪​系统​与​VDI​射频​头​相​结合

通过​使用​MTS​的​基​带​处理，​即使​无线​电​头​不同，​也可以​通过​最少​的​修改​就​可以​重复​使用​相同​的​软件。​当前​有​两​种​可​用于​MTS​的​软件​参考​体系​结构：​一种​参考​体系​结构​是​用于​单​载波​通信​链​路​的​物理​层，​而​另​一种​则​用于​信道​探测。

对于​信道​探测，​可以​使用​单向​SISO MTS​基​带​和​IF​硬件​设置，​来自​VDI​的​一个​上​变频​器​和​一个​下​变频​器​以及​a​时钟​源​来​构​建​SISO​系统。​下​图​显示​了​将​MTS​用作​通道​探测​仪​时​在​MTS​上​进行​的​基本​信号​处理。

图​3. 信道​探测​系统​框图

系统​实​时​处理​接收​到​的​数据，​以便​在​软件​GUI​上​显示​诸如​信道​脉冲​响应​（CIR）​之类​的​信息。​该​界面​为​用户​提供​了​一种​直观​地​了解​频道​的​快速​方法。​记录​测量​数据，​并且​可以​离​线​进行​进一步​处理。​如果​需要​存储​未​处理​的​原始​信号，​则​可以​向​系统​添加​更多​存储。​通道​探测​参考​设计​的​前​面板​GUI​如下所示。​使用​此​软件​时，​用户​必须​提供​系统​校准。​这​可以​用​功率​计​来​完成。​但是，​取决​于​所用​天线​的​复杂​性，​可能​需要​进行​额外​的​校准。

图​4. 信道​探测​器​前​面板​GUI

当​将​MTS​和​VDI​无线​电​用作​无线​通信​链​路​时，​可以​使用​基于​单​载波​的​物理​层​参考​体系​结构。​该​软件​设计​用于​2 GHz​的​瞬时​带​宽​和​高达​4x4 MIMO。​它​使用​与​通道​探测​仪​相同​的​基本​硬件，​但​需要​额外​的​FPGA​才能​对​信号​进行​实​时​解码。 FPGA​处理​信号，​如下​图​5​所​示。

图​5. 单​载波​PHY​处理​程序​框图

单​载波​参考​体系​结构​是​具有​轻​质​MAC​层​的​完整​物理​层，​每​个​通道​能够​实现​大约​7.3 Gbps​的​数据​吞吐量。 GUI​如​图​6​所​示。

图​6. 单​载波​物理​层​GUI

结合​使用​时，​MTS​和​VDI​无线​电​头​可​用于​各种​无线​通信​研究​目的。​无论​是​用于​5G mmWave​研究​还是​用于​6G​亚太​赫兹​研究，​模​块​化​的​软件​定义​系统​都​旨​在​最大​程度​地​重复​使用，​从而​帮助​研究​人员​更​快​地​进行​创新。