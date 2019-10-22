无线社区忙于将毫米波（mmWave）频率用于5G通信系统。尽管针对5G的大量研究针对不同的用例，但研究人员开始关注甚至更高的频率，这被许多人认为是6G的第一个研究主题之一。
mmWave频率为无线通信提供了大量可用频谱，这是它对5G重要的关键原因之一。利用这一频谱涉及许多挑战，例如传播损耗，设备功耗以及制造毫米波芯片组的成本。因此，如果这些挑战仍未解决，为什么还要分析通讯的THz频谱呢？
图1. 射频和应用[1]
与mmWave一样，THz有大量频谱可用。但是与mmWave不同，THz可以处理其他应用。这些应用程序可分为五大类：
像5G一样，创建测试平台和原型可以帮助研究人员将他们的理论和思想超越模拟，进入现实世界。为了评估上面列出的应用，重要的是要有一个可以无线通讯的测试平台。这些应用具有严格的信号处理要求以及高频模拟要求。随后，除了能够发送和接收次THz和THz信号外，还必须在这些频率下使用的超宽带宽上处理和流传输数据。
NI在利用mmWave收发器系统（MTS）进行此类研究创建mmWave测试平台方面拥有丰富的经验。 MTS员工采用模块化设计，因此只需更换无线电头，即可将相同的硬件和软件用于次太赫兹研究。弗吉尼亚二极管（VDI）提供了一系列上变频器和下变频器，可与MTS一起使用以创建次THz测试平台。
[#$dp5]图2. 毫米波收发仪系统与VDI射频头相结合
通过使用MTS的基带处理，即使无线电头不同，也可以通过最少的修改就可以重复使用相同的软件。当前有两种可用于MTS的软件参考体系结构：一种参考体系结构是用于单载波通信链路的物理层，而另一种则用于信道探测。
对于信道探测，可以使用单向SISO MTS基带和IF硬件设置，来自VDI的一个上变频器和一个下变频器以及a时钟源来构建SISO系统。下图显示了将MTS用作通道探测仪时在MTS上进行的基本信号处理。
图3. 信道探测系统框图
系统实时处理接收到的数据，以便在软件GUI上显示诸如信道脉冲响应（CIR）之类的信息。该界面为用户提供了一种直观地了解频道的快速方法。记录测量数据，并且可以离线进行进一步处理。如果需要存储未处理的原始信号，则可以向系统添加更多存储。通道探测参考设计的前面板GUI如下所示。使用此软件时，用户必须提供系统校准。这可以用功率计来完成。但是，取决于所用天线的复杂性，可能需要进行额外的校准。
图4. 信道探测器前面板GUI
当将MTS和VDI无线电用作无线通信链路时，可以使用基于单载波的物理层参考体系结构。该软件设计用于2 GHz的瞬时带宽和高达4x4 MIMO。它使用与通道探测仪相同的基本硬件，但需要额外的FPGA才能对信号进行实时解码。 FPGA处理信号，如下图5所示。
图5. 单载波PHY处理程序框图
单载波参考体系结构是具有轻质MAC层的完整物理层，每个通道能够实现大约7.3 Gbps的数据吞吐量。 GUI如图6所示。
图6. 单载波物理层GUI
结合使用时，MTS和VDI无线电头可用于各种无线通信研究目的。无论是用于5G mmWave研究还是用于6G亚太赫兹研究，模块化的软件定义系统都旨在最大程度地重复使用，从而帮助研究人员更快地进行创新。
[1] Source: IEEE document of "Wireless Communications and Applications Above 100 GHz: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond"