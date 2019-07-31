Home 创新 White Paper

汽车​行业​和​科技​行业​融合

已​更新 May 24, 2019

概览

汽车​公司​和​科技​公司​在​几年​前​已经​开始​初步​合作，​但在​步入​21​世纪​20​年代​之际，​我们​明显​感到​他们​彼此​之间​的​合作​正在​深化。​汽车​市场​正在​如饥似渴​地​采用​最​前沿​的​新​技术，​以期​制造​更好、​更​安全​的​汽车。​事实​上，​当今​汽车​在​许多​方面​已经​可​提供​一些​最为​先进​的​技术​供​消费​者​自行​选​购。

 

尽管​行业​之间​出现​明显​的​融合​趋势，​但​两者​之间​仍然​存在​一些​重要​差异，​尤其是​在​生产​和​测试​基于​关键​技术​的​硬件​组​件​和​系统​软件​方面，​差异​就​更加​明显。​虽然​科技​行业​已​采用​先进​的​测试​和​验证​方法，​但​众多​汽车​行业​供应​商​仍然​采用​老旧​的​流程，​因而​无法​满足​新型​先进​技术​组​件​的​需求。

内容

软件​定义​的​汽车

最近​贸易​展​会​上​一个​突出​的​趋势​是​汽车​电气​化。​与​过去​相比，​每​款​新​车​型​均​采用​越来越​多​的​半导体​和​其他​电子​元件，​而且​这些​元​器件​控制​着​汽车​的​大部分​功能。​此外，​汽车​集成​芯​片​也​具有​越来越​强大​的​功能。​恩威​迪​亚、​高​通、​英特尔​和​ARM​等​知名​供应​商​之前​主要​为​计算​机​和​智能​手机​市场​设计​芯​片，​如今​也​不断​吸引​Renesas​和​NXP​等​汽车​供应​商​与​之​合作，​以​共同​开发​出​功能​强大​的​超级​车​载​电脑。

另外，​汽车​半导体​的​作用​不再​仅仅​局​限于​实现​车​载​信息​娱乐 (IVI) 功能，​还​可​为​先进​驾驶​辅助​系统​（ADAS) 以及​传感器​融合​提供​所需​的​功能。​LG​和​Dyson​等​科技​巨头​如今​正​专注​于​研究​电​动​动力​总​成​系统，​而​松下​电器​和​哈​曼​（目前​属于​三星​旗下​的​公司）​等​供应​商​则​将​重心​放在​开发​车​载​数字​驾驶​舱。

 

返回​顶部

软件​定义​汽车​中的​概念​化​驾驶舱

功能​日益​强大​的​汽车​芯​片​支撑着​日益​复杂​的​软件​解决​方案，​谷​歌、​苹果、​微软​以及​黑莓​等​知名​科技​供应​商​也​正​努力​开发​先进​的​汽车​界面，​使​其​具有​与​其他​技术​设备​同样​的​先进​功能。​但是，​软件​开发​远​不止是​用户​界面，​这​是​因为​在​新型​汽车​内部，​先进​的​虚拟​化​软件​可​让​强大​的​电子​控制​单元 (ECU) 集成​高级​芯​片，​完成​以前​需要​由​物理​控制器​完成​的​新​任务。​最终，​车​载​电脑​具有​非常​高​的​精密​度​和​强大​的​功能，​我们​甚至​可以​将​此​看作​软件​定义​的​汽车。

返回​顶部

测试​需求

基于​这些​复杂​的​技术，​我们​可以​认为​智能​手机​和​其他​移动​设备​等​产品​所​采用​的​测试​步骤​也​同样​适用​于​汽车​ECU​测试。​遗憾​的是，​事实​并非​如此。​还​记得​100​多​年前​历史​上​第一​款​量产​车​Ford Model T​吗？​由于​汽车​业务​的​传统​特性，​汽车​行业​的​测试​仍​以​机械​方式​为​主。

具体​来说，​当今​汽车​的​众多​功能​应​归功​于​众多​精密​复杂​的​机电​系统，​但​正是​由于​其​复杂​性，​汽车​测试​一直是​一项​极​具​挑战​性的​任务。

而且​现代​汽车​进一步​对​测试​提出​了​更​具​挑战​性的​要求。​由于​大​多数​汽车​关键​系统​以​软件​为​主，​而且​数字​组​件​之间​的​交互​日益​复杂，​要​满足​现代​汽车​在​测试、​验证​和​模拟​方面​的​各种​要求​绝​非​易​事。

遗憾​的是，​传统​汽车​测试​方法​无法​完全​满足​当今​先进​功能​的​测试​需求，​导致​项目​进展​缓慢，​预定​的​汽车​上市​计划​推迟。​另外，​测试​流程​与​各种​新​需求​之间​也​多​有​脱节，​从而​带来​诸​多​挑战。​例如，​众多​一​级​汽车​供应​商​和​汽车​制造​商​通常​按​顺序​逐步​测试​ECU，​而​非​采用​现代​电子​设备​常见​的​并行​测试​方法。​这种​现象​看起来​似乎​非常​普通，​但​却​是​汽车​行业​发展​非常​缓慢​的​一个​瓶颈。

此外，​专​为​现代​汽车​开发​的​众多​测试​套​件​无法​提供​足够​的​精密​度​来​准确​捕捉​潜在​的​缺陷，​尤其是​汽车​包含​的​代码​量​极其​庞大，​准确​发现​潜在​缺陷​的​能力​就​变得​非常​重要。​此外，​虽然​当今​软件​开发​环境​更新​换​代​非常​快，​但​许多​软件​并​无法​提供​快速​的​迭代​测试。​为​解决​此类​问题，​汽车​制造​商​需要​重新​审视​其​针对​这些​任务​所​使用​的​测试​设备，​并​了解​目前​市面上​提供​的​更​为​精密​的​软件​测试​开发​工具​（以及​技术​行业​常用​的​工具）。

当然，​鉴于​其​行业​特性，​可靠性​和​安全​性​测试​始终​是​汽车​行业​的​重​中之​重。​由于​世界​各国​政府​制定​了​各种​汽车​安全​法规​来​确保​车​主​和​乘客​的​安全，​以及​汽车​制造​商​生产​出​越​安全​的​汽车，​所​获得​的​利益​越​大，​汽车​行业​在​安全​测试​方面​采取​了​众多​措施，​特别​是​物理​控制​和​系统​测试。

从​测试​流程​和​方法​来看，​汽车​行业​在​发展​过程​中​所​面临​的​挑战​在于​整合​两​种​截然不同​的​领域。​其中​一个​常见​的​问题​是​科技​设备​会​出现​蓝​屏​死​机​问题，​而且​会​减​损​汽车​的​实际​使用​寿命，​因此​如果​要​将​两​个​领域​相​融合，​就​需要​开发​出​新的​方法。

此外，​随着​汽车​开始​整合​自动​驾驶​决策​功能，​建立​潜在​买​家​对​汽车​的​信任​就​变得​至​关​重要。​为了​实现​该​目的，​各大​公司​必须​进行​全面​测试，​并​审查​这些​功能，​以​帮助​消费​者​克服​可能​存在​的​某些​恐惧。​当然，​这​一切​的​实现​不能​以​大幅​增加​车辆​成本​为​代价。​因此，​这​不仅​会​影响​实现​这些​功能​所需​产品​的​成本，​还​会​影响​这些​功能​的​开发​和​测试​时间。

从​测试​角度​来看，​这​意味​着​需要​建立​并行​测试​架构、​自动​化​测试​过程、​设计​易​于​升级​的​软件、​测试​新的​操作​和​拥有​模型，​并​验证​与​新​技术​生态​系统​的​互动​性​等。​为了​实现​该​目标，​各大​公司​所需​的​工具​不仅​要​非常​精密，​而且​要​经过​多年​验证，​证明​其​足够​成熟，​能够​解决​智能​手机​和​其他​移动​设备​的​类似​挑战。

其中​一部分​工作​包括​需要​在​测试​环境​中​进行​创新。​这​意味​着​在​设计​测试​台​时，​不​应​限定​功能，​而且​需要​采用​更​灵活​的​基于​软件​的​方法，​以便​在​需求​发生​变化​时​可以​集成​模​块​化​硬件​和​软件​组​件。

NI​几十年​一直​与​许多​领先​技术​供应​商​展开​合作，​帮助​他们​构​建​此类​复杂​的​测试​环境，​拥有​非常​丰富​的​经验。​利用​NI​基于​平台​的​灵活​方法，​汽车​测试​团队​可以​拥有​自己​的​测试​系统​IP，​并​可​快速​做出​更改，​无​需​依靠​第三​方。

随着​汽车​制造​商​由​生产​者​向​移动​供应​商​的​角色​转变，​他们​应该​重新​审视​自身​所用​的​测试​工具​和​方法。​他们​需要​利用​开放​且​易​于​升级​的​平台​来​应对​快速​变化​的​新​测试​需求，​这种​平台​能够​为​测试​系统​提供​灵活​性，​以便​可在​当下​测试​未来​的​汽车。

返回​顶部

关于​作者

Bob O’Donnell 是​TECHnalysis Research​公司​总裁​兼​首席​分析​师，​该​公司​是​一家​技术​咨询​和​市场​研究​公司，​专​为​技术​行业​和​专业​金融界​提供​战略​咨询​和​市场​研究​服务。​他是​技术​市场​研究​领域​公认​的​专家，​同时​他的​原创​性​研究​和​建议​均​被​世界​许多​大型​技术​公司​高​管​所​采纳。

返回​顶部