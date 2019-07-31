基于​这些​复杂​的​技术，​我们​可以​认为​智能​手机​和​其他​移动​设备​等​产品​所​采用​的​测试​步骤​也​同样​适用​于​汽车​ECU​测试。​遗憾​的是，​事实​并非​如此。​还​记得​100​多​年前​历史​上​第一​款​量产​车​Ford Model T​吗？​由于​汽车​业务​的​传统​特性，​汽车​行业​的​测试​仍​以​机械​方式​为​主。

具体​来说，​当今​汽车​的​众多​功能​应​归功​于​众多​精密​复杂​的​机电​系统，​但​正是​由于​其​复杂​性，​汽车​测试​一直是​一项​极​具​挑战​性的​任务。

而且​现代​汽车​进一步​对​测试​提出​了​更​具​挑战​性的​要求。​由于​大​多数​汽车​关键​系统​以​软件​为​主，​而且​数字​组​件​之间​的​交互​日益​复杂，​要​满足​现代​汽车​在​测试、​验证​和​模拟​方面​的​各种​要求​绝​非​易​事。

遗憾​的是，​传统​汽车​测试​方法​无法​完全​满足​当今​先进​功能​的​测试​需求，​导致​项目​进展​缓慢，​预定​的​汽车​上市​计划​推迟。​另外，​测试​流程​与​各种​新​需求​之间​也​多​有​脱节，​从而​带来​诸​多​挑战。​例如，​众多​一​级​汽车​供应​商​和​汽车​制造​商​通常​按​顺序​逐步​测试​ECU，​而​非​采用​现代​电子​设备​常见​的​并行​测试​方法。​这种​现象​看起来​似乎​非常​普通，​但​却​是​汽车​行业​发展​非常​缓慢​的​一个​瓶颈。

此外，​专​为​现代​汽车​开发​的​众多​测试​套​件​无法​提供​足够​的​精密​度​来​准确​捕捉​潜在​的​缺陷，​尤其是​汽车​包含​的​代码​量​极其​庞大，​准确​发现​潜在​缺陷​的​能力​就​变得​非常​重要。​此外，​虽然​当今​软件​开发​环境​更新​换​代​非常​快，​但​许多​软件​并​无法​提供​快速​的​迭代​测试。​为​解决​此类​问题，​汽车​制造​商​需要​重新​审视​其​针对​这些​任务​所​使用​的​测试​设备，​并​了解​目前​市面上​提供​的​更​为​精密​的​软件​测试​开发​工具​（以及​技术​行业​常用​的​工具）。

当然，​鉴于​其​行业​特性，​可靠性​和​安全​性​测试​始终​是​汽车​行业​的​重​中之​重。​由于​世界​各国​政府​制定​了​各种​汽车​安全​法规​来​确保​车​主​和​乘客​的​安全，​以及​汽车​制造​商​生产​出​越​安全​的​汽车，​所​获得​的​利益​越​大，​汽车​行业​在​安全​测试​方面​采取​了​众多​措施，​特别​是​物理​控制​和​系统​测试。

从​测试​流程​和​方法​来看，​汽车​行业​在​发展​过程​中​所​面临​的​挑战​在于​整合​两​种​截然不同​的​领域。​其中​一个​常见​的​问题​是​科技​设备​会​出现​蓝​屏​死​机​问题，​而且​会​减​损​汽车​的​实际​使用​寿命，​因此​如果​要​将​两​个​领域​相​融合，​就​需要​开发​出​新的​方法。

此外，​随着​汽车​开始​整合​自动​驾驶​决策​功能，​建立​潜在​买​家​对​汽车​的​信任​就​变得​至​关​重要。​为了​实现​该​目的，​各大​公司​必须​进行​全面​测试，​并​审查​这些​功能，​以​帮助​消费​者​克服​可能​存在​的​某些​恐惧。​当然，​这​一切​的​实现​不能​以​大幅​增加​车辆​成本​为​代价。​因此，​这​不仅​会​影响​实现​这些​功能​所需​产品​的​成本，​还​会​影响​这些​功能​的​开发​和​测试​时间。

从​测试​角度​来看，​这​意味​着​需要​建立​并行​测试​架构、​自动​化​测试​过程、​设计​易​于​升级​的​软件、​测试​新的​操作​和​拥有​模型，​并​验证​与​新​技术​生态​系统​的​互动​性​等。​为了​实现​该​目标，​各大​公司​所需​的​工具​不仅​要​非常​精密，​而且​要​经过​多年​验证，​证明​其​足够​成熟，​能够​解决​智能​手机​和​其他​移动​设备​的​类似​挑战。

其中​一部分​工作​包括​需要​在​测试​环境​中​进行​创新。​这​意味​着​在​设计​测试​台​时，​不​应​限定​功能，​而且​需要​采用​更​灵活​的​基于​软件​的​方法，​以便​在​需求​发生​变化​时​可以​集成​模​块​化​硬件​和​软件​组​件。

NI​几十年​一直​与​许多​领先​技术​供应​商​展开​合作，​帮助​他们​构​建​此类​复杂​的​测试​环境，​拥有​非常​丰富​的​经验。​利用​NI​基于​平台​的​灵活​方法，​汽车​测试​团队​可以​拥有​自己​的​测试​系统​IP，​并​可​快速​做出​更改，​无​需​依靠​第三​方。

随着​汽车​制造​商​由​生产​者​向​移动​供应​商​的​角色​转变，​他们​应该​重新​审视​自身​所用​的​测试​工具​和​方法。​他们​需要​利用​开放​且​易​于​升级​的​平台​来​应对​快速​变化​的​新​测试​需求，​这种​平台​能够​为​测试​系统​提供​灵活​性，​以便​可在​当下​测试​未来​的​汽车。