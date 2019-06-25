如果​使用​经过​训练​的​深​层​神经​网络​执行​信号​检测​和​分类，​只需要​几​毫秒​的​时间。​与​使用​传统​方法​的​迭代​和​算法​式​信号​搜索、​检测​和​分类​相比，​这种​模式​可​将​性能​提高​好​几个​数量​级。​这些​优势​同时​也有​助​于​降低​功耗​和​计算​要求，​训练​模型​的​灵敏​度​通常​至少​是​现有​方法​的​两​倍。

美国​的​DeepSig​是​一家​专门​从事​信号​处理​和​无线​电​系统​业务​的​初创​公司。​其​OmniSIG​传感器​软件​产品​中​使用​了​基于​深度​学习​的​商业​化​RF​传​感​技术。​该​产品​可与​NI​和​Ettus Research​的​USRP​兼容。​借助​深度​学习​的​自动​特征​学习​功能，​OmniSIG​传感器​只需​经过​几秒​钟​的​信号​捕获​和​训练，​就​可以​识别​新的​信号​类型。

图​2. OmniSIG​传感器​使用​通用​SDR​对​蜂​窝​频​段​内的​信号​进行​检测​和​分类。

对于​学习​型​通信​系统，​包括​便于​直接​在​物理​层​进行​训练​的​端​到​端​学习，​DeepSig​的​OmniPHY​软件​可​学习​通信​系统​如何​优​化​其​在​恶劣​信道​条件​和​频​谱​环境​中​以及​硬件​性能​有限​的​情况​下​的​通信​能力。​其中​包括​非​视​距​通信；​抗​干扰​能力；​激烈​对抗​环境​中的​多​用户​系统；​和​硬件​失真​效应​抑制。

学习​型​通信​系统​的​优势​之一​是​可以​针对​不同​任务​轻松​进行​优​化。​比如​有些​用户​更​关心​吞吐量​和​延迟，​而​有些​用户​可能​会​优先​考虑​作战​信息​链​距离、​功耗，​甚至​签名​和​检测​或​拦截​概率。​此外，​在​机器​学习​中，​对​作战​环境​越​了解，​训练​出​的​解决​方案​就​越​有效。

将​基于​深度​学习​的​感​测​和​有源​无线​电波​形相​结合，​可​实现​全新​的​自​适应​波形​和​电子​战，​从而​能够​应对​当今​对抗​激烈​频​谱​的​环境。​对于​基于​深度​学习​的​系统​训练​而言，​处理​器​性能​十分​重要，​但是​经过​训练​后，​该​模型​就​可以​很​容易​地​部署​到​低​SWaP​嵌入式​系统​中，​例如​边缘​传感器​和​战术​无线​电。