在国防与航空航天业中，“支持(sustainment)”和“报废管理”这两个术语很常见，原因显而易见。与只有几年寿命的传统消费产品（例如手机）不同，国防与航空航天产品的服役周期长达数十年。例如，波音B-52 Stratofortress战略轰炸机于1954年问世，预计将服役到21世纪40年代，也就是说其服役期限将长达近一个世纪。这给测试工程师带来了许多特殊的挑战，因为他们必须在存在各种老式设备和（许多情况下）过时设备的情况下维护测试站。测试工程师需要花费近半数的时间（在某些情况下甚至更多的时间）主动处理TPS中的报废问题。更糟糕的是，这些TPS通常是早已退休的人员用过时的软件语言编写的，相关文档要么很少，要么根本没有可参考的文档。
面对这一艰难挑战，许多供应商希望帮助测试工程师开发新的TPS，但这并没有解决这些工程师眼下面临的报废难题。测试工程师不妨采用上述介绍的四种不同方法来应对面临的组件报废问题。
应对组件报废问题的四个主要策略：
本文不会过多介绍Last-time buy或直接替换策略，因为其优点和缺点都是显而易见的。这两种策略几乎不需要任何工程设计，也无需因重新验证而耗费成本，但有可能导致前期大量的资本支出，且会增加风险。如果选择Last-time buy，您不但需要承担全部供应风险，而且相关组件的支持服务很快就会临近到期或已完全过期。如果选择直接替换，虽然无需开展大量的验证工作，但您很快就会面临又一次报废问题。这种情况明显体现在基于传统VXI平台的仪器上。
本文详细探讨了后两种方法，并介绍当今市场中可供采用的一些方案。
图1.解决组件报废问题的四种方法在成本和可扩展性方面存在明显的差异。
理想状态下，我们希望在处理报废问题时可以拥有无穷无尽的资源，可以从头开始设计全新的测试仪。而实际上，在处理测试系统中的陈旧组件时，时间和预算都极为有限。尽管测试负责人非常关心资本预算，但在对测试仪技术进行更新换代的时候也需要考虑运营费用。威尔克斯大学电气工程副教授David R. Carey博士在一项深入研究中发现，由于更换旧式仪器或报废仪器而重写TPS的成本约为每TPS 15万美元。如果将这个数字乘以几个项目所需的数十个TPS，总费用可能十分惊人。因此，工程师应尽可能考虑使用现代测试平台来简化验证工作。PXI就是这样一个平台。
PXI以软件为核心，为测量和自动化系统提供了一个基于PC的坚固平台。PXI将PCI的电气总线功能与CompactPCI的模块化Eurocard封装技术相结合，并增加了专用同步总线和关键软件功能。PXI是一种高性能、低成本的部署平台，适用于多种应用场合，例如制造测试、军事和航空航天、机器监测以及汽车和工业测试。PXI于1997年开发，1998年发布，是一种开放式行业标准，由PXI系统联盟(PXISA)进行管理。该联盟由70多家公司组成，致力于推广PXI标准，确保PXI的互操作性，并维护PXI规范。
图2. PXI是一款基于PC的坚固平台，适用于测量和自动化系统。
NI提供了从DC到毫米波等600多种PXI模块。由于PXI是一种开放式行业标准，因而目前有超过70家PXI仪器供应商提供近1,500种产品。 由于PXI仪器还专为控制器提供了标准的处理和控制功能，因此只需要纳入实际仪表电路，便可在小巧的封装中提供高性能。PXI系统结合了机箱和控制器，不但可通过PCI Express总线接口实现高吞吐量数据移动，还能借助集成的定时和触发功能实现亚纳秒同步。
作为市场研究领域的领导者，Frost＆Sullivan自2007年以来一直在开展一项研究，该研究揭示了工业技术平台的部署历史，并预计了未来的部署情况。Frost＆Sullivan于2016年的更新数据显示，VXI系统的部署量持续大幅下滑。
图3. PXI部署量以稳定速度持续增长，并将继续稳占测试和测量平台的主导地位。
面对VXI部署的这种下行趋势，供应商难以维持VXI产品的经济效益。相比之下，PXI部署以稳定的速度持续增长，并将继续稳占测试和测量平台的主导地位。因此，如果您考虑直接进行替换，而不是迁移到像PXI这样的新平台，则应务必谨慎，尤其是当这种直接替换需要进行重新验证的情况下，更应谨慎为之。
改用新平台是有风险的，因为这可能让您背上“技术债“。举例来说，虽然从基于VXI的仪器转为采用基于PXI的仪器的变动很小，但却会给TPS软件带来重大技术挑战，包括驱动程序、操作系统和IDE兼容性问题。因此，为了更换平台并采用新技术，测试工程师不得不冒着巨大风险“孤注一掷”。但幸运的是我们有几种产品可供选择，帮助您快速平稳地过渡到PXI这样的新平台。
使用桥接方法，您仍可以使用现有的VXI基础架构，只需将VXI插槽的原有VXI仪器拔出，插入新的PXI仪器即可。也就是说，该方法可以在不更改基础架构的情况下，逐个升级旧的VXI仪器套件。要注意的一点是，单个VXI插槽中可插入一个或两个PXI/PXI Express模块（需要机械支持）。此外，设备背面的PMC插槽可用来添加信号调理板，以替换PXI模块未能实现的任何旧版仪器功能。更换完所有VXI模块之后，即可轻松更换机箱和控制器。如果客户有严格的预算要求或需要尽量缩短站点停机时间，那么这种渐进式迁移计划将非常有效。
图4.通过桥/主机将PXI模块连接到VXI系统的一般程序框图（图片由Astronics Test Systems提供。）
在这些桥中，Astronics VX407C PXI-VXI适配器通常用于将PXI寄存器I/O桥接到VXI，以实现基于准寄存器的操作。另一个Astronics PXI-VXI适配器6084H用于将PXI或PXI Express模块嵌入VXI总线，以便通过SCPI或其他命令进行基于消息的操作。
图5. Astronics VX407C和6084H PXI-VXI适配器有助于简化向新平台的迁移。（图片由Astronics Test Systems提供。）
VX407C的优势在于简单：只需将PXI寄存器I/O映射到VX407C的寄存器位置即可。VX407C固件会自动将数据传入/传出PXI模块的I/O空间，这时仪器DLL代码会发生相应的变化，然后只需要剪切和粘贴这些变化的代码即可，因此将PXI DLL驱动程序桥接到VX407C上的PXI模块可大幅降低成本。这是替换基于寄存器的VXI模块的理想方法。
6084H比VX407C解决方案更复杂一些，但是如果原有的VXI基于消息且需要命令级兼容性，那么6084H更为合适。如果想要在避免修改和重新验证系统软件的情况下使用6084H，则必须将PXI/PXI Express驱动程序DLL嵌入到6084H的固件中，这样便不需要修改和重新验证系统软件。
了解有关Astronics PXI-VXI主机选项的更多信息。
在从VXI向PXI迁移的过程中，每个模块都会存在可用空间损失，这无疑是一个亟待解决的问题。针对这一难题，Hiller Measurements (HM)设计了一个独特的解决方案 — HM P-XLe机箱，利用标准3U PXI平台的开放式架构解决了VXI组件报废的难题。开发此机箱的目的是为了应对无法以Eurocard PXI形式进行管理的测量系统，以及支持从商业上看已过时的VXI标准。P-XLe非常适合需要可重配置RF接口设备、高通道数和机箱前后I/O连接的应用场合，可以同时容纳标准3U PXI模块和P-XLe模块。
图6. 开发此机箱的目的是为了应对无法以Eurocard PXI形式进行管理的测量系统，以及支持从商业上看已过时的VXI标准。（图片由Hiller Measurements提供。）
单槽P-XLe模块有一个用于支持PXI标准的3U电路连接区域，其中包含用于连接3U PXI标准背板的接口连接器，此外，在接口连接器背板对面的3U区域还提供了外设连接。该模块还包含一个6U电路连接区域，可通过模块前后的外设连接来支持P-XL系统扩展功能。
图7. P-XLe模块在单个插槽中具有3U PXI区域和6U P-XL区域。（图片由Hiller Measurements提供。）
P-XLe机箱可同时容纳PXI和P-XLe模块和控制器，并将其与高性能PXI背板相连接，以提供所有电源、冷却、定时和同步功能。此外，P-XLe机箱可与Virginia Panel Corporation (VPC)和Mac Panel硬件轻松集成，以容纳机箱和I/O。
“大多数传统VXI系统采用最受欢迎的VPC 9025和9050系列接收机，而且拥有广泛的ITA用户群。 Hiller P-XLe模块的设计初衷便是为了匹配旧版功能、连接器I/O和引脚图。这有助于迁移到支持现有ITA的新测试系统。VPC可提供从PXI/PXIe仪器到测试接收机的线束，以方便进行这种迁移。” -— Kevin Leduc，Virginia Panel Corporation (VPC)销售部副总裁/总经理
许多传统TPS采用ATLAS和Fortran等过时的语言开发而成。ADVINT的Chameleon代码转换器可提供定制的自动化软件源代码转换，既可保护您的现有TPS投资，又可以让您迁移到新测试系统。 该工具可根据您的特定应用编程需求，通过可定制且可扩展的XML语言翻译模型将传统编程语言转换为现代软件开发环境。
Chameleon支持多种语言，可帮助开发者转换到NI LabWindowsTM/CVI、IVI仪器驱动程序和其他软件语言。它通过基于系统模型的转换过程，还可将新生成目标代码溯源到遗留代码。此外，它还支持格式化输出，以便根据各种样式指南要求确保可读性/可维护性。
图 8.Chameleon大大减少了代码转换的成本和开发时间，同时提高了质量和可追溯性。（图片由ADVINT提供。）
Chameleon可基于查询生成TPS度量报告，帮助用户从技术角度了解源代码。这些报告采用独特的XML样式表格，便于提取所需的数据并将其格式化。这些报告有助于确定建模的工作量和重点，并帮助自动生成TPS文档。
Chameleon大大减少了代码转换的成本和开发时间，同时提高了质量和可追溯性。在为第一个测试程序验证初始模型后，便可将此模型复用于同一测试系统的后续测试程序，并根据需要进行更新。实践证明，在转换传统ATE的测试程序的过程中，使用Chameleon，每行代码的转换成本可以低至1美元。而手动转换每行代码可能需要耗费技术人员长达一小时的时间，成本也会高出100倍。
了解有关ADVINT源代码转换服务的更多信息。
许多TPS需要与设备（例如待测设备）进行连接，才能与设备或在设备的不同子系统之间通信。有时，这种通信是通过一种不常见或自定义的数字协议进行的。如果这些应用中有任何硬件即将淘汰，那么测试工程师必须找到替代件。但是现成即用的替代件很难找到，而且即便能够找到，可能也会非常昂贵。在这种情况下，FPGA技术可以提供帮助。由于FPGA可通过软件定义硬件特性，因此成为了一种很受欢迎的解决方案。但传统上，FPGA技术需要自行开发的自定义设计，这将给维护带来巨大的负担和风险。
图9. 对于基于FPGA自行开发的系统，其生命周期的管理会给维护带来巨大的负担和风险。
这时建议采用支持FPGA的NI PXI模块。这种方法可以在功能固定的仪器和完全定制设计之间取得平衡。借助现成即用的解决方案，您可以获得更高级的起点。同时，您也不必担心设计和维护自定义解决方案所带来的额外负担。
借助LabVIEW FPGA模块，您可以会用高度集成的开发环境、IP库、高保真模拟器和调试功能，更高效地设计复杂系统。该模块支持创建嵌入式FPGA VI，将直接I/O访问与用户定义的LabVIEW逻辑相结合，为数字协议通信等应用场景提供定制硬件。
在为数字仪器设计替代功能时，FPGA提供了很高的定制灵活性。但是，如果需要采用标准协议，则应使用已开发的IP内核。除了NI提供的几个内核外，New Wave Design and Verification也提供了许多IP内核选项，可以直接部署到基于NI FPGA的硬件中。
|NI IP
|New Wave IP
|• UART
• SPI
• I2C
• RS232
• Xilinx Aurora 64b/66b
• Xilinx Aurora 8b/10b
• Serial RapidIO
• 1GbE UDP
• CPRI
• JESD204B
• JTAG
• RFFE
|• 光纤通道链路层
• 光纤通道ASM
• 光纤通道RDMA
• 光纤通道AV
• 1394b PHY
• 1394b OHCI
• 1394b GP2Lynx
• 1394b AS5643
• sFPDP
• ARINC-818
• HOTLink II
• 高速数据总线
表1.用于数字通信的NI和New Wave设计以及FPGA IP验证内核
国防与航空航天业的测试工程师经常面临组件报废的问题。他们花费大量时间研究和解决当前的报废挑战，但同时，也需要为未来做好预案。因此，在开发新TPS时，需要制定一个报废计划。由于技术的发展日新月异，如今购买的组件可能比TPS寿命短得多。如果在开发TPS之初就采用正确的流程，企业可避免因报废问题带来沉重的维护负担。