改用​新​平台​是有​风险​的，​因为​这​可能​让​您​背上“技术​债“。​举例来说，​虽然​从​基于​VXI​的​仪器​转​为​采用​基于​PXI​的​仪器​的​变动​很小，​但​却​会​给​TPS​软件​带来​重大​技术​挑战，​包括​驱动​程序、​操作​系统​和​IDE​兼容​性​问题。​因此，​为了​更换​平台​并​采用​新​技术，​测试​工程​师​不得不​冒​着​巨大​风险“孤注​一​掷”。​但​幸运​的是​我们​有​几​种​产品​可供​选择，​帮助​您​快速​平稳​地​过渡​到​PXI​这样​的​新​平台。

Astronics​测试​系统：​采用​PXI-​VXI​适​配​器/​主机​的​桥接​技术

使用​桥接​方法，​您​仍​可以​使用​现有​的​VXI​基础​架构，​只需​将​VXI​插​槽​的​原有​VXI​仪器​拔出，​插入​新的​PXI​仪器​即可。​也就是说，​该​方法​可以​在​不​更改​基础​架构​的​情况​下，​逐​个​升级​旧​的​VXI​仪器​套​件。​要注意​的​一点​是，​单​个​VXI​插​槽​中​可​插入​一个​或​两​个​PXI/​PXI Express​模​块​​（需要​机械​支持）。​此外，​设备​背面​的​PMC​插​槽​可用​来​添加​信号​调理​板，​以​替换​PXI​模​块​未能​实现​的​任何​旧版​仪器​功能。​更换​完​所有​VXI​模​块​之后，​即可​轻松​更换​机​箱​和​控制器。​如果​客户​有​严格​的​预算​要求​或​需要​尽量​缩短​站​点​停​机​时间，​那么​这种​渐进​式​迁移​计划​将​非常​有效。



图​4.通过​桥/​主机​将​PXI​模​块​连接​到​VXI​系统​的​一般​程序​框​图​（图片​由​Astronics Test Systems​提供。）

在​这些​桥​中，​Astronics VX407C PXI-​VXI​适​配​器​通常​用于​将​PXI​寄存器​I/​O​桥​接到​VXI，​以​实现​基于​准​寄存器​的​操作。​另​一个​Astronics PXI-​VXI​适​配​器​6084H​用于​将​PXI​或​PXI Express​模​块​嵌入​VXI​总​线​，​以便​通过​SCPI​或​其他​命令​进行​基于​消息​的​操作。



图​5. Astronics VX407C​和​6084H PXI-​VXI​适​配​器​有助​于​简化​向​新​平台​的​迁移。​（图片​由​Astronics Test Systems​提供。）

VX407C​的​优势​在于​简单：​只需​将​PXI​寄存器​I/​O​映射​到​VX407C​的​寄存器​位置​即可。​VX407C​固​件​会​自动​将​数据​传​入/​传​出​PXI​模​块​的​I/​O​空间，​这时​仪器​DLL​代码​会​发生​相应​的​变化，​然后​只需要​剪切​和​粘贴​这些​变化​的​代码​即可，​因此​将​PXI DLL​驱动​程序​桥​接到​VX407C​上​的​PXI​模​块​可​大幅​降低​成本。​这​是​替换​基于​寄存器​的​VXI​模​块​的​理想​方法。

6084H​比​VX407C​解决​方案​更​复杂​一些，​但是​如果​原有​的​VXI​基于​消息且需要​命令​级​兼容​性，​那么​6084H​更​为​合适。​如果​想要​在​避免​修改​和​重新​验证​系统​软件​的​情况​下​使用​6084H，​则​必须​将​PXI/​PXI Express​驱动​程序​DLL​嵌入​到​6084H​的​固​件​中，​这样​便​不需要​修改​和​重新​验证​系统​软件。

了解​有关​Astronics PXI-​VXI​主机​选项​的​更多​信息。

Hiller Measurements：​大型​PXI​机箱

在​从​VXI​向​PXI​迁移​的​过程​中，​每​个​模​块​都会​存在​可用​空间​损失，​这​无疑是​一个​亟待​解决​的​问题。​针对​这​一​难题，​Hiller Measurements (HM)​设计​了​一个​独特​的​解决​方案 — HM P-​XLe​机​箱，​利用​标准​3U PXI​平台​的​开放​式​架构​解决​了​VXI​组​件​报废​的​难题。​开发​此​机​箱​的​目的​是​为了​应对​无法​以​Eurocard PXI​形式​进行​管理​的​测量​系统，​以及​支持​从​商业​上​看​已​过时​的​VXI​标准。​P-​XLe​非常​适合​需要​可​重​配置​RF​接口​设备、​高​通道​数​和​机​箱​前后​I/​O​连接​的​应用​场合，​可以​同时​容纳​标准​3U PXI​模​块​和​P-​XLe​模​块。

图​6. 开发​此​机​箱​的​目的​是​为了​应对​无法​以​Eurocard PXI​形式​进行​管理​的​测量​系统，​以及​支持​从​商业​上​看​已​过时​的​VXI​标准。​（图片​由​Hiller Measurements​提供。）

单槽​P-​XLe​模​块​有​一个​用于​支持​PXI​标准​的​3U​电路​连接​区域，​其中​包含​用于​连接​3U PXI​标准​背​板​的​接口​连接​器，​此外，​在​接口​连接​器​背​板​对面​的​3U​区域​还​提供​了​外​设​连接。​该​模​块​还​包含​一个​6U​电路​连接​区域，​可​通过​模​块​前后​的​外​设​连接​来​支持​P-​XL​系统​扩展​功能。





图​7. P-​XLe​模​块​在​单​个​插​槽​中​具有​3U PXI​区域​和​6U P-​XL​区域。​（图片​由​Hiller Measurements​提供。）

P-​XLe​机​箱​可​同时​容纳​PXI​和​P-​XLe​模​块​和​控制器，​并​将​其​与​高性能​PXI​背​板​相​连接，​以​提供​所有​电源、​冷却、​定​时​和​同步​功能。​此外，​P-​XLe​机​箱​可与​Virginia Panel Corporation (VPC)​和​Mac Panel​硬件​轻松​集成，​以​容纳​机​箱​和​I/​O。

“大​多数​传统​VXI​系统​采用​最​受欢迎​的​VPC 9025​和​9050​系列​接收​机，​而且​拥有​广泛​的​ITA​用户​群。 Hiller P-​XLe​模​块​的​设计​初衷​便是​为了​匹配​旧版​功能、​连接​器​I/​O​和​引​脚​图。​这​有助​于​迁移​到​支持​现有​ITA​的​新​测试​系统。​VPC​可​提供​从​PXI/​PXIe​仪器​到​测试​接收​机​的​线​束，​以​方便​进行​这种​迁移。” -​— Kevin Leduc，​Virginia Panel Corporation (VPC)​销售​部​副总裁/​总经理

ADVINT：​源​代码​转换

许多​传统​TPS​采用​ATLAS​和​Fortran​等​过时​的​语言​开发​而​成。​ADVINT​的​Chameleon​代码​转换​器​可​提供​定制​的​自动​化​软件​源​代码​转换，​既​可​保护​您​的​现有​TPS​投资，​又​可以​让​您​迁移​到​新​测试​系统。 该​工具​可​根据​您​的​特定​应用​编​程​需求，​通过​可​定制​且​可​扩展​的​XML​语言​翻译​模型​将​传统​编​程​语言​转换​为​现代​软件​开发​环境。

Chameleon​支持​多种​语言，​可​帮助​开发​者​转换​到​NI LabWindowsTM/​CVI、​IVI​仪器​驱动​程序​和​其他​软件​语言。​它​通过​基于​系统​模型​的​转换​过程，​还​可​将​新​生成​目标​代码​溯源​到​遗留​代码。​此外，​它​还​支持​格式化​输出，​以便​根据​各种​样式​指南​要求​确保​可读​性/​可​维护​性。



图 8.Chameleon​大大​减少​了​代码​转换​的​成本​和​开发​时间，​同时​提高​了​质量​和​可​追溯​性。​（图片​由​ADVINT​提供。）

Chameleon​可​基于​查询​生成​TPS​度量​报告，​帮助​用户​从​技术​角度​了解​源​代码。​这些​报告​采用​独特​的​XML​样式​表格，​便于​提取​所需​的​数据​并​将​其​格式化。​这些​报告​有助​于​确定​建​模​的​工作​量​和​重点，​并​帮助​自动​生成​TPS​文​档。

Chameleon​大大​减少​了​代码​转换​的​成本​和​开发​时间，​同时​提高​了​质量​和​可​追溯​性。​在​为​第​一个​测试​程序​验证​初始​模型​后，​便可​将​此​模型​复​用于​同一​测试​系统​的​后​续​测试​程序，​并​根据​需要​进行​更新。​实践​证明，​在​转换​传统​ATE​的​测试​程序​的​过程​中，​使用​Chameleon，​每行​代码​的​转换​成本​可以​低​至​1​美元。​而​手​动​转换​每行​代码​可能​需要​耗费​技术​人员​长达​一​小时​的​时间，​成本​也​会​高出​100​倍。

了解​有关​ADVINT​源​代码​转换​服务​的​更多​信息。

NI：​基于​FPGA​的​数字​连接

许多​TPS​需要​与​设备​（例如​待​测​设备）​进行​连接，​才能​与​设备​或​在​设备​的​不同​子​系统​之间​通信。​有时，​这种​通信​是​通过​一种​不​常见​或​自​定义​的​数字​协议​进行​的。​如果​这些​应用​中有​任何​硬件​即将​淘汰，​那么​测试​工程​师​必须​找到​替代​件。​但是​现成​即​用​的​替代​件​很​难​找到，​而且​即便​能够​找到，​可能​也​会​非常​昂贵。​在​这种​情况​下，​FPGA​技术​可以​提供​帮助。​由于​FPGA​可​通过​软件​定义​硬件​特性，​因此​成为​了​一种​很​受欢迎​的​解决​方案。​但​传统​上，​FPGA​技术​需要​自行​开发​的​自​定义​设计，​这​将给​维护​带来​巨大​的​负担​和​风险。



图​9. 对于​基于​FPGA​自行​开发​的​系统，​其​生命​周期​的​管理​会​给​维护​带来​巨大​的​负担​和​风险。

这时​建议​采用​支持​FPGA​的​NI PXI​模​块。​这种​方法​可以​在​功能​固定​的​仪器​和​完全​定制​设计​之间​取得​平衡。​借助​现成​即​用​的​解决​方案，​您​可以​获得​更​高级​的​起点。​同时，​您​也​不必​担心​设计​和​维护​自​定义​解决​方案​所​带来​的​额外​负担。

借助​LabVIEW FPGA​模​块，​您​可以​会​用​高度​集成​的​开发​环境、​IP​库、​高保​真​模拟​器​和​调​试​功能，​更​高效​地​设计​复杂​系统。​该​模​块​支持​创建​嵌入式​FPGA VI，​将​直接​I/​O​访问​与​用户​定义​的​LabVIEW​逻辑​相​结合，​为​数字​协议​通信​等​应用​场景​提供​定制​硬件。

在​为​数字​仪器​设计​替代​功能​时，​FPGA​提供​了​很高​的​定制​灵活​性。​但是，​如果​需要​采用​标准​协议，​则​应​使用​已​开发​的​IP​内​核。​除了​NI​提供​的​几个​内​核​外，New Wave Design and Verification也​提供​了​许多​IP​内​核​选项，​可以​直接​部署​到​基于​NI FPGA​的​硬件​中。

NI IP New Wave IP • UART

• SPI

• I2C

• RS232

• Xilinx Aurora 64b/​66b

• Xilinx Aurora 8b/​10b

• Serial RapidIO

• 1GbE UDP

• CPRI

• JESD204B

• JTAG

• RFFE • 光纤​通道​链​路层

• 光纤​通道​ASM

• 光纤​通道​RDMA

• 光纤​通道​AV

• 1394b PHY

• 1394b OHCI

• 1394b GP2Lynx

• 1394b AS5643

• sFPDP

• ARINC-818

• HOTLink II

• 高速​数据​总线



表​1.用于​数字​通信​的​NI​和​New Wave​设计​以及​FPGA IP​验证​内核



了解​有关​LabVIEW FPGA​功能​的​更多​信息。