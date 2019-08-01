更​便捷​的​工具​访问 - 您​可以​从​NI​软件​下载​中心​随时​下载​所需​的​软件​版本。​您​可​升级​到​最新​版本​的​软件，​也​可​使用​旧版​本​NI​软件​的​安装​程序​维护​旧版​程序。​此外，​您​还​可​加入​NI​软件​技术​预​览​计划，​深入​了解​最新​的​技术。​所有​这些​都有​助​于​确保​您​始终​拥有​适合​项目​的​工具。

- 您​可以​从​NI​软件​下载​中心​随时​下载​所需​的​软件​版本。​您​可​升级​到​最新​版本​的​软件，​也​可​使用​旧版​本​NI​软件​的​安装​程序​维护​旧版​程序。​此外，​您​还​可​加入​NI​软件​技术​预​览​计划，​深入​了解​最新​的​技术。​所有​这些​都有​助​于​确保​您​始终​拥有​适合​项目​的​工具。 加入​用户​社区 – NI​非常​鼓励​最终​用户​之间​的​交流​和​互动。 加入​NI​庞大​的​用户​社区，​其中​您​可​参与​在​线​论坛，​在​知识​库​中​查找​应用​工程​师​发布​的​解决​方案。​当然，​您​还​可​参加​CLA、​CLD​峰会、​NIWeek、​用户​群​等​专题​社区​活动。

– NI​非常​鼓励​最终​用户​之间​的​交流​和​互动。 加入​NI​庞大​的​用户​社区，​其中​您​可​参与​在​线​论坛，​在​知识​库​中​查找​应用​工程​师​发布​的​解决​方案。​当然，​您​还​可​参加​CLA、​CLD​峰会、​NIWeek、​用户​群​等​专题​社区​活动。 成功​开发​指导 – 如果​您​有​关于​项目​或​NI​产品​的​技术​问题，​SSP​可​让​您​获得​来自​使用​您​当地​语言​（如果有​的话）​的​资​深​工程​师​的​现场​电话​支持。 您​还​可​通过​电子​邮件​和​网络​来​联系​支持​工程​师。 如果​要​学习​项目​开发​所需​的​知识，​可​访问​在​线​培训​课程​或​报名​参加​面授​式​课程​（可能​需要​额外​费用）。

访问ni.com/​services/​software，​了解​更多​相关​权益​以及​如何​获得​这些​权益。



初次​购买​NI​软件​可​免费​享受​一年​期​的​SSP。 您​可​通过​单​席​许可​证、​批量​许可​证​或​企业​协议​来​每年​续订​SSP​会员​资格。 访问ni.com/​services/​software/​compare/，​了解​更多​这些​许可​证​选项​的​信息。



企业​协议​是​客户​公司​与​NI​之间​定制​协议​（具体​内容​因​合同​而​异）。​单​席​许可​证​和​批量​许可​证​协议​计划​均有​一个​续订​SSP​的​标准​价格​计算​公式。

SSP​续订​价格​除了​基于​当前​软件​许可​证​的​标价，​还​受​续订​时间​的​影响：

按时​或​更​早​续订 软件​标价​的​25% 过期​1-180天 软件​标价​的​50% 过期​181-730天 软件​标价​的​75% 过期​超过​730天 软件​标价​的​85%

院校​软件​政策​可能​与​这些​政策​不同。​如果​您​拥有​院校​软件​许可​证，​请​参阅​院校​软件的标准​服务​计划​（SSP），​详细​了解​您​的​SSP​权益。

如需​获取​续订​SSP​会员​的​报价，​请​访问ni.com/​software-​renewal。