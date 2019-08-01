NI致力于提供您所需的产品来助您实现目标。我们的软件标准服务项目(SSP)可确保您拥有所需的资源来确保项目的成功。如果您正在使用NI软件，而且是SSP会员，则可享受以下服务：
访问ni.com/services/software，了解更多相关权益以及如何获得这些权益。
初次购买NI软件可免费享受一年期的SSP。 您可通过单席许可证、批量许可证或企业协议来每年续订SSP会员资格。 访问ni.com/services/software/compare/，了解更多这些许可证选项的信息。
企业协议是客户公司与NI之间定制协议（具体内容因合同而异）。单席许可证和批量许可证协议计划均有一个续订SSP的标准价格计算公式。
SSP续订价格除了基于当前软件许可证的标价，还受续订时间的影响：
|按时或更早续订
|软件标价的25%
|过期1-180天
|软件标价的50%
|过期181-730天
|软件标价的75%
|过期超过730天
|软件标价的85%
院校软件政策可能与这些政策不同。如果您拥有院校软件许可证，请参阅院校软件的标准服务计划（SSP），详细了解您的SSP权益。
如需获取续订SSP会员的报价，请访问ni.com/software-renewal。