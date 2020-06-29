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NI​助力​Virgin Orbit​发射​小型​卫星

创建​时间 2020-6-29

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随着​卫星​电子​技术​的​发展，​卫星​正在​不断​小型化。​Virgin Orbit​是​一家​致力​于​小型​卫星​移动​发射​的​公司，​其​目标​是​让​人人​利用​太空​成为​可能。​了解​NI​软件​和​硬件​如何​支持​Virgin Orbit​的​小型​卫星​移动​发射​服务。