提高​半导体​功率​效率​和​性能

随着​对​能​效​需求​的​提高，​快速​测量​和​分析​功耗​和​性能​数据​并​迅速​做出​反应​变得​日益​困难。 传统​仪器，​如​示波器​和​数字​万​用​表​不但​昂贵，​而且​无法​扩展，​而​低成本​的​数据​采集​解决​方​则​无法​提供​足够​高​的​准确​度。​面对​这​一​进退两难​的​困境，​一些​企业​选择​仅​对​半导体​功率​效率​进行​部分​分析，​但​这​同时​也​意味​着​他们​可能​由于​不够​了解​市场​而​失去​市场​份额​或​竞争​机会。

 

半导体​功率​验证​解决​方案​必须：

 

  • 提供​一种​经济​高效​且​一致​的​方式​来​测量​半导体​功耗 

  • 使​工程​师​能够​快速​采集、​可​视​化​和​分析​测量​数据

  • 为​设计​工程​师​和​潜在​客户​提供​准确​且​相关​的​反馈 

半导体​功率​验证​解决​方案

  • 使用​基于PXI平台​的​专用​高​精度​仪器，​执行​基于​分流​电阻​的​功率​测量。

  • 自​定义​测量​参数，​以​优​化​采样​率、​分辨​率​和​通道​数。

  • 使用FlexLogger™测量​软件，​无​需​编​程​即可​配置​和​执行​同步​的​功率​测量。

  • 使用DIAdem数据​分析​软件，​快速​定位、​检查、​分析​和​报告​测量​数据。

     

NI​解决​方案​的​优势

  • 获取​可靠​且​一致​的​功率​测量​结果，​为​设计​提供​准确​的​反馈，​帮助​客户​解决​问题​以及​提高​竞争​力。

  • 体积​小巧，​且​可​从​几个​通道​扩展​到​数百​个​通道。

  • 获取​针对​目标​细​分​市场​的​信息，​优​化​功率​效率​和​性能

  • 快速​查看​有​意义​的​功耗​数据，​让​客户​更​早​参与​进来。

  • 通过​一个​完整​的​功率​测量​解决​方案，​最大​化​设计​和​验证​效率

“市面上​没有​其他​产品​能够​用于​高​灵敏​度​测量。​如果​NI​没有​提供​这些​工具，​那么​我们​就得​自行​开发，​而​这​需要​多​耗费​数​年​的​时间。​NI​让​我们​能够​专注​于​最​重要​的​事情。”

-​某​领先​半导体​公司​的​硬件​工程师

借助​NI​生态​系统​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​和​我们​遍布​全球​的​联盟​商​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​囊括​了​1,000​多​家​专注​于​提供​完整​解决​方案​的​NI​合作​伙伴。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

联系​技术​专家，​了解​更多​关于​半导体​功率​效率​和​性能​解决​方案

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