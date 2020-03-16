随着​对​能​效​需求​的​提高，​快速​测量​和​分析​功耗​和​性能​数据​并​迅速​做出​反应​变得​日益​困难。 传统​仪器，​如​示波器​和​数字​万​用​表​不但​昂贵，​而且​无法​扩展，​而​低成本​的​数据​采集​解决​方​则​无法​提供​足够​高​的​准确​度。​面对​这​一​进退两难​的​困境，​一些​企业​选择​仅​对​半导体​功率​效率​进行​部分​分析，​但​这​同时​也​意味​着​他们​可能​由于​不够​了解​市场​而​失去​市场​份额​或​竞争​机会。

半导体​功率​验证​解决​方案​必须：