随着对能效需求的提高，快速测量和分析功耗和性能数据并迅速做出反应变得日益困难。 传统仪器，如示波器和数字万用表不但昂贵，而且无法扩展，而低成本的数据采集解决方则无法提供足够高的准确度。面对这一进退两难的困境，一些企业选择仅对半导体功率效率进行部分分析，但这同时也意味着他们可能由于不够了解市场而失去市场份额或竞争机会。
半导体功率验证解决方案必须：
提供一种经济高效且一致的方式来测量半导体功耗
使工程师能够快速采集、可视化和分析测量数据
为设计工程师和潜在客户提供准确且相关的反馈
使用基于PXI平台的专用高精度仪器，执行基于分流电阻的功率测量。
自定义测量参数，以优化采样率、分辨率和通道数。
使用FlexLogger™测量软件，无需编程即可配置和执行同步的功率测量。
使用DIAdem数据分析软件，快速定位、检查、分析和报告测量数据。
获取可靠且一致的功率测量结果，为设计提供准确的反馈，帮助客户解决问题以及提高竞争力。
体积小巧，且可从几个通道扩展到数百个通道。
获取针对目标细分市场的信息，优化功率效率和性能
快速查看有意义的功耗数据，让客户更早参与进来。
通过一个完整的功率测量解决方案，最大化设计和验证效率
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI和我们遍布全球的联盟商的帮助，获取完整的系统解决方案。
联盟合作伙伴网络囊括了1,000多家专注于提供完整解决方案的NI合作伙伴。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
NI联盟伙伴是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。