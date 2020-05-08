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验证​工业​控制器​的​嵌入式​软件

变更​永无休止，​通过​更好​地​管理​变更，​可以​确保​设计​符合​规格，​让​产品​能够​按​计划​上市。 虽然​产品​设计​日益​复杂，​但​企业​对​产品​上市​时间​的​期望​并​未​降低。 因此，​采用​以​软件​为​中心​的​灵活​嵌入式​软件​测试​方法，​不仅​可​及早​发现​设计​问题，​而且​还​可​提高​修改​系统​的​能力，​从而​满足​进入​制造​阶段​后​才​发现​的​设计​变更​需求。 

 

系统​的​灵活​性​主要​体现​在：

 

  • 复​用​现有​系统​组​件​的​模型

  • 自​定义​信号​调理、​必要​的​通信​总​线​和​故障​插入​单元

  • 集成​自​定义​信号​与​特有的​传感器

用于​工业​控制器​的​硬件​在​环​(HIL)​测试​系统

  • 将​使用​其他​环境​（MathWorks Simulink®​软件​或​其他）​开发​的​模型​集成到VeriStand中。

  • 利用​NI​开关​负载​信号​调理(SLSC)​硬件，​复​用​模​块​化​信号​调理，​并​在​测试​系统​之间​插入​故障。

  • 利用由LabVIEW​可​编​程​FPGA支持​的​可​定制PXICompactRIO I/​O，​满足​独特​的​传感器​和​I/​O​类型​需求。

  • 使用TestStand测试​管理​软件​来​构​建​和​部署​测试​系统，​并​实现​测试​系统​自动​化。 

NI​解决​方案​的​优势

  • 构​建​通用​的​测试​架构，​广泛​复​用于​各种​类型​的​测试

  • 基于​云​的​企业​级​工具，​可​充分利用​数据​以及​高效​地​管理​系统

  • 可​集成​基于​定制​化​软​硬件​的​第三​方​设备

  • 由​硬件​在​环​(HIL)​专业​合作​伙伴​组成​的​生态​系统

“NI VeriStand​平台、​LabVIEW FPGA​和​实​时​PXI​模​块​的​强大​组合，​加上​我们​多年​的​快速​原型​开发​和​NI​产品​使用​经验，​帮助​我们​快速​轻松​地​设计​和​开发​了​整个​HIL​系统。”

— G.Paviglianiti，​Whirlpool Fabric Care，​高级​开发​工程师

借助​NI​生态​系统​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​和​我们​遍布​全球​的​联盟​商​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

NI​联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​囊括​了​1,000​多​家​专注​于​提供​完整​解决​方案​的​NI​合作​伙伴。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​均可​通过​其​独​有​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​您​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

硬件​在​环​(HIL)​测试​系统​解决​方案​手册

了解​用于​HIL​和​自动​化​嵌入式​软件​测试​的​NI​软件​和​硬件。

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Simulink®​是​MathWorks, Inc​的​注册​商标。