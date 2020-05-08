变更永无休止，通过更好地管理变更，可以确保设计符合规格，让产品能够按计划上市。 虽然产品设计日益复杂，但企业对产品上市时间的期望并未降低。 因此，采用以软件为中心的灵活嵌入式软件测试方法，不仅可及早发现设计问题，而且还可提高修改系统的能力，从而满足进入制造阶段后才发现的设计变更需求。
系统的灵活性主要体现在：
复用现有系统组件的模型
自定义信号调理、必要的通信总线和故障插入单元
集成自定义信号与特有的传感器
将使用其他环境（MathWorks Simulink®软件或其他）开发的模型集成到VeriStand中。
利用NI开关负载信号调理(SLSC)硬件，复用模块化信号调理，并在测试系统之间插入故障。
利用由LabVIEW可编程FPGA支持的可定制PXI或CompactRIO I/O，满足独特的传感器和I/O类型需求。
使用TestStand测试管理软件来构建和部署测试系统，并实现测试系统自动化。
构建通用的测试架构，广泛复用于各种类型的测试
基于云的企业级工具，可充分利用数据以及高效地管理系统
可集成基于定制化软硬件的第三方设备
由硬件在环(HIL)专业合作伙伴组成的生态系统
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI和我们遍布全球的联盟商的帮助，获取完整的系统解决方案。
联盟合作伙伴网络囊括了1,000多家专注于提供完整解决方案的NI合作伙伴。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴均可通过其独有的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。您还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
LabWindows标志经Microsoft公司授权使用。Windows是Microsoft公司在美国和其他国家和地区的注册商标。
NI联盟伙伴(National Instruments Alliance Partner)是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。
Simulink®是MathWorks, Inc的注册商标。