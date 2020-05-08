Home 创新 工业​机械 数据​记录 只需​一个​数据​记录​仪，​满足​所有​项目​需求

只需​一个​数据​记录​仪，​满足​机电​测试​需求

利用​多功能​模​块​化​硬件，​确保​符合​测试​覆盖​范围​需求，​提供​满足​最新​设计​要求​所需​的​灵活​性，​并​确保​项目​成本​符合​预算。

 

该​记录​仪​可​提供​快速​且​具有​高​置信​度​的​机电​设计​评估，​同时​帮助​您​简化​测试​系统​的​复杂​性，​解决​实验​室​空间​有限​和​参数​不断​变化​等​问题，​为​您​提供​了​所需​的​工具​集。​其中​有些​功能​可​提高​可​复​用​性​和​灵活​性，​帮助​您​按时​完成​测试，​这些​功能​包括：

 

  • 基于​配置​的​数据​记录​软件，​可​减少​首次​测量​的​时间
  • 带有​内​置​信号​调理​功能​的​各种​传感器​和​信号​I/​O，​可​让​测试​系统​的​大部分​组​件​都​基于​同​一个​供应​商​的​平台
  • 开放​的​解决​方案，​可​复​用​现有​IP​并​提高​灵活性
  • 以​交互​方式​查看​测试​结果，​便于​进行​目​视​检查​和​分析
  • 只需​一根​线​缆​即可​实现​硬件​同步​和​通信，​从而​简化​系统​设置

用于​机电​元件​验证​的​数据​记录​测试​系统

  • CompactDAQFieldDAQ硬件​采用​时间​敏感​网络​(TSN)​技术，​通过​一根​以太​网​线​缆​实现​多个​机​箱​测量​的​同步，​该线​缆​同时​也​用于​发送​数据。
  • FlexLogger™应用​软件​可​快速​配置​混合​信号​和​记录​混合​信号​数据，​以​验证​机电​系统，​且​无​需​任何​编​程。
  • 将​数据​从​Flexlogger​软件​导出​到​Excel、​MathWorks MATLAB®​软件​等​程序​或​其他​工程​分析​工具。
  • 如果​电子​表格​的​功能​仍​无法​满足​需要，DIAdem软件​可​帮助​工程​师​快速​定位、​检查、​分析​和​报告​测量​数据。

NI​解决​方案​的​优势

  • 只需​学习​一套​工具，​即可​同时​进行​测试​和​数据​记录，​从而​最大​化​投资收益

  • 利用​测量​硬件​和​基于​配置​的​数据​记录​软件，​创建​自​定义​应用​程序

  • 对​测试​数据​进行​快速​可​视​化​和​分析，​编写​报告​并​比较​各种​测试​数据

  • 减少​因​测量​数据​错误​和/​或​顺序​紊乱​而​导致​的​重复​测试

“在​开始​测试​之前，​FlexLogger​可​帮助​用户​更​轻松​地​进行​故障​分析，​并​验证​来自​不同​传感器​的​原始​数据​是否​正确。​这样​可以​节省​重新​配置​所需​的​时间，​有助​于​缩短​测试​开发​时间。”

— Andy Tarman，​实验​室​测试​工程​师，​CNH Industrial

借助​NI​生态​系统​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​和​我们​遍布​全球​的​联盟​商​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

NI​联盟​伙伴​网络

联盟​合作​伙伴​网络​囊括​了​1,000​多​家​专注​于​提供​完整​解决​方案​的​NI​合作​伙伴。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​均可​通过​其​独​有​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

数据​记录​测试​系统​解决​方案​手册

了解​NI​用于​机电​验证​测试​的​硬件​和​软件，​包括​基于​配置​的​多功能​数据​记录​和​测试​数据​分析。

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