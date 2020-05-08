利用多功能模块化硬件，确保符合测试覆盖范围需求，提供满足最新设计要求所需的灵活性，并确保项目成本符合预算。
该记录仪可提供快速且具有高置信度的机电设计评估，同时帮助您简化测试系统的复杂性，解决实验室空间有限和参数不断变化等问题，为您提供了所需的工具集。其中有些功能可提高可复用性和灵活性，帮助您按时完成测试，这些功能包括：
只需学习一套工具，即可同时进行测试和数据记录，从而最大化投资收益
利用测量硬件和基于配置的数据记录软件，创建自定义应用程序
对测试数据进行快速可视化和分析，编写报告并比较各种测试数据
减少因测量数据错误和/或顺序紊乱而导致的重复测试
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI和我们遍布全球的联盟商的帮助，获取完整的系统解决方案。
联盟合作伙伴网络囊括了1,000多家专注于提供完整解决方案的NI合作伙伴。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴均可通过其独有的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
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