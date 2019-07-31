记录数据是验证任何工程组件或系统的基础步骤。随着系统变得越来越复杂，测量类型越来越多，以及同步和环境挑战不断增加，数据记录过程也越来越复杂。但是，您需要以最小的开销快速访问数据。为此，NI提供了基于配置的数据记录解决方案，适用于分布式测量和恶劣环境的温度、振动、压力以及其他物理数据记录。NI的数据记录硬件和软件具有基于以太网的同步，而且可与任何传感器、总线或执行器进行模块化连接，因此可随着工程挑战的变化进行扩展。
故障分析能力很大程度取决于可访问的数据。借助FlexLogger™数据记录和数据分析软件，您可以以交互方式快速查看记录的数据。
配置和运行数据记录系统应该简单易操作。了解如何通过一个工具链来最大化您的投资，无需编程即可测试、记录、可视化、解析和报告来自任何传感器、总线或执行器的数据。
应用资源
测量系统完全构建指南
在记录数据之前，您需要建立一个可靠的测量系统，该系统需要将信号调理和信号处理考虑在内。那么您的传感器和数据采集系统是否满足这些要求？
NI联盟伙伴网络囊括了全球1,000多家独立的第三方公司，旨在为工程师提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都可通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
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