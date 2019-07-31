记录​数据​是​验证​任何​工程​组​件​或​系统​的​基础​步骤。​随着​系统​变得​越来越​复杂，​测量​类型​越来越​多，​以及​同步​和​环境​挑战​不断​增加，​数据​记录​过程​也​越来越​复杂。​但是，​您​需要​以​最小​的​开销​快速​访问​数据。​为此，​NI​提供​了​基于​配置​的​数据​记录​解决​方案，​适用​于​分布​式​测量​和​恶劣​环境​的​温度、​振动、​压力​以及​其他​物理​数据​记录。​NI​的​数据​记录​硬件​和​软件​具有​基于​以太​网​的​同步，​而且​可与​任何​传感器、​总​线​或​执行​器​进行​模​块​化​连接，​因此​可​随着​工程​挑战​的​变化​进行​扩展。