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数据​记录

通过​快速​记录​和​查看​测试​数据，​隔离​产品​缺陷，​及时​做出​调整，​并​满足​紧迫​的​设计​和​上市​时间​要求。

基于​配置​的​可​扩展​数据​记录​解决​方案

记录​数据​是​验证​任何​工程​组​件​或​系统​的​基础​步骤。​随着​系统​变得​越来越​复杂，​测量​类型​越来越​多，​以及​同步​和​环境​挑战​不断​增加，​数据​记录​过程​也​越来越​复杂。​但是，​您​需要​以​最小​的​开销​快速​访问​数据。​为此，​NI​提供​了​基于​配置​的​数据​记录​解决​方案，​适用​于​分布​式​测量​和​恶劣​环境​的​温度、​振动、​压力​以及​其他​物理​数据​记录。​NI​的​数据​记录​硬件​和​软件​具有​基于​以太​网​的​同步，​而且​可与​任何​传感器、​总​线​或​执行​器​进行​模​块​化​连接，​因此​可​随着​工程​挑战​的​变化​进行​扩展。

内容​推荐

故障​分析​能力​很大​程度​取决​于​可​访问​的​数据。​借助​FlexLogger™​数据​记录​和​数据​分析​软件，​您​可以​以​交互​方式​快速​查看​记录​的​数据。

配置​和​运行​数据​记录​系统​应该​简单​易​操作。​了解​如何​通过​一个​工具​链​来​最大​化​您​的​投资，​无​需​编​程​即可​测试、​记录、​可​视​化、​解析​和​报告​来自​任何​传感器、​总​线​或​执行​器​的​数据。

温度、​振动、​应变、​负载​和​声音​都​需要​按照​特定​要求，​使用​特定​传感器​进行​测量。​了解​常见​的​测量​应用。

产品​和​解决​方案

应用​资源

测量​系统​完全​构​建​指南

在​记录​数据​之前，​您​需要​建立​一个​可靠​的​测量​系统，​该​系统​需要​将​信号​调理​和​信号​处理​考虑​在内。​那么​您​的​传感器​和​数据​采集​系统​是否​满足​这些​要求？

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​1,000​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都可​通过​独​一​无​二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

National Instruments Alliance Partner​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。