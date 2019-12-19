基于LabVIEW的智能车仿真平台

- 斌 周, 清华大学汽车工程系
针对“飞思卡尔”杯全国大学生智能车邀请赛，为了给参加本次智能车邀请赛的各支队伍提供一个可离线/在线仿真以及理论试验的平台，要求在短时间内开发出可靠的智能车仿真平台。
根据开发需求，在LabVIEW高效图形化开发环境下，采用软硬件V型开发方式，通过实车试验对电机、舵机、转向性能等方面进行测试和标定，使平台可针对不同的赛车、赛道、路径识别方案、控制策略等内容，进行精确的仿真以及相关分析，从而大大提高智能车开发效率。
斌 周 - 清华大学汽车工程系
荻南 蒋 - 清华大学汽车工程系
立国 李 - 清华大学汽车工程系
简介：
我们采用LabVIEW作为软件的开发平台，是因为图形化编程环境LabVIEW满足建立灵活的可扩展式测试测量和控制应用系统的要求。
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斌 周
清华大学汽车工程系