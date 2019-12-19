Microsoft借助NI LabVIEW和PXI模块化仪器, 开发针对Xbox 360控制器的生产测试系统

简介:

Microsoft于2001年部署了一款基于PXI的针对原装Xbox控制器的终端功能测试系统，该系统使用NI LabVIEW和PXI模块化仪器。 该系统在比特级上测试设备通信并监测数据包，以验证所有控制器的功能信息是否都符合规范。 该系统还在芯片水平上监控信号，以分析上升/下降时间(rise/fall time)、最低/最高电平、电流消耗(current draw)等各项参数的电子信号。

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作者信息:

D.J. Mathias

Microsoft