采用LabVIEW和NI-CAN开发燃料电池城市客车的整车信号监测与故障诊断系统

简介

燃料电池城市客车属于混合动力汽车，其特点是车载电子控制单元多、整车信号烦杂。传统的信号采集与信号处理方式很难胜任，控制器局域网（CAN）以其拓扑结构简单、信号传输可靠等优点，可满足整车各个部件的实时监测与故障诊断需求。NI公司推出了基于PCMCIA 接口的CAN卡，并提供了功能完善的API函数，可在LabVIEW环境下很方便的搭建CAN总线信号采集与故障诊断系统。此外，NI公司推出的数据分析软件DIAdem，可与LabVIEW进行无缝连接，对试验数据进行分析处理并生成试验报表。

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作者信息:

刘 国权

清华大学汽车工程系电动汽车组