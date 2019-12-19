采用LabVIEW和NI-CAN开发燃料电池城市客车的整车信号监测与故障诊断系统

刘 国权, 清华大学汽车工程系电动汽车组
燃料电池城市客车部件多、信号复杂，某些部件（如燃料电池、镍氢辅助电池等）还存在运行安全问题，需对各个部件进行实时监测及故障诊断，保证整车的安全性；同时还需记录试验数据，分析各个部件的运行特性，为整车控制策略提供依据。传统的信号采集与信号处理方式已不能胜任，急需一种全新的解决方案。
设计燃料电池城市客车的整车CAN通讯网络，用NI的CAN卡和LabVIEW搭建一个基于PC的信号监测与故障系统，对整车各个部件进行实时监测和故障诊断，并记录试验数据，然后采用NI的DIAdem对试验数据进行处理，并生成试验报表。
简介
燃料电池城市客车属于混合动力汽车，其特点是车载电子控制单元多、整车信号烦杂。传统的信号采集与信号处理方式很难胜任，控制器局域网（CAN）以其拓扑结构简单、信号传输可靠等优点，可满足整车各个部件的实时监测与故障诊断需求。NI公司推出了基于PCMCIA 接口的CAN卡，并提供了功能完善的API函数，可在LabVIEW环境下很方便的搭建CAN总线信号采集与故障诊断系统。此外，NI公司推出的数据分析软件DIAdem，可与LabVIEW进行无缝连接，对试验数据进行分析处理并生成试验报表。
注：所有文章下载后需用Adobe Acrobat Reader(5.0或更高版本)浏览下载Adobe PDF reader
如果您需要印刷版的用户解决方案论文集，请在留言簿上登记，NI会尽快邮寄给您。欢迎您随时拨打免费电话与我们联络：800 8203622或点击“请NI工程师回电!”，马上申请NI测控专家的专业技术咨询！
作者信息:
刘 国权
清华大学汽车工程系电动汽车组