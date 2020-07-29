ADAS/AV功能可以显著提高汽车及其周围环境的安全性。 然而，这些功能的测试和验证过程不仅昂贵，而且非常耗时。客户必须确定和分析测试案例、合格-失败标准以及测试用例的效率和可重复性，为此，客户需要：
提高量产汽车ADAS/AV功能的安全性
缩短行人检测、防撞、车道保持和交通拥堵辅助等新功能的上市时间
通过进行更多的仿真测试并减少“杂合车”道路测试，显著降低验证成本
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI以及遍布全球的NI合作伙伴的帮助，获取完整的系统解决方案。
NI合作伙伴网络是一个由领域专家、应用专家和整体测试开发专家组成的全球社区，与NI紧密合作，全力满足工程界的需求。NI合作伙伴包含了解决方案提供商、系统集成商、顾问、产品开发人员以及服务和销售渠道专家，他们在诸多行业和应用领域都有着丰富的经验，值得您信赖。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。您还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
NI合作伙伴(NI Partner)是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。
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