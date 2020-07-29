主页 创新 汽车 ADAS​测试​解决​方案 通过​增加​虚拟​测试，​确保​自动​驾驶​汽车​的​安全

通过​增加​虚拟​测试，​确保​自动​驾驶​汽车​的​安全

ADAS/​AV​功能​可以​显著​提高​汽车​及其​周围​环境​的​安全​性。 然而，​这些​功能​的​测试​和​验证​过程​不仅​昂贵，​而且​非常​耗​时。​客户​必须​确定​和​分析​测试​案例、​合格-​失败​标准​以及​测试​用例​的​效率​和​可​重复​性，​为此，​客户​需要：

 

  • 高保​真的​传感器​模型，​以​准确​地​重复​运行​各种​测试​场景
  • 时间​精确​的​硬件，​以​放心​地​运行​硬件​在​环​应用，​对​控制​系统​进行​测试
  • 可与​ECU​无缝​连接​的​测试​解决​方案

基于​实物​的​高保​真​传感器​模型​与​HIL​相​结合

  • monoDrive主​控​机在NI Linux Real-​Time上​实​时​运行​汽车​受​控​模型。
  • 在​搭载​NI Linux Real-​Time​的​Windows 10​上​运行​的​传感器​模拟​器，​时钟​同步​到​monoDrive​主​控​机。
  • 汽车​ECU​硬件​在​环​仿真​与​NI Linux Real-​Time​同步，​可​将​节​气门、​刹​车​和​转向​指令​转化​为​汽车​位​姿。

NI​解决​方案​的​优势

  • 提高​量产​汽车​ADAS/​AV​功能​的​安全性

  • 缩短​行人​检测、​防​撞、​车道​保持​和​交通​拥​堵​辅助​等​新​功能​的​上市​时间

  • 通过​进行​更多​的​仿真​测试​并​减少“杂​合​车”道路​测试，​显著​降低​验证​成本

“monoDrive/​NI HIL​解决​方案​提供​了​卓越​的​保​真​度​和​性能。​该​解决​方案​借助​先进​的​ADAS，​显著​提高​了​量产​汽车​的​安全​性，​同时​大幅​降低​了​测试​成本，​并​缩短​了​产品​上市​时间。”

–​Celite Milbrandt，​monoDrive​首席​执行官

利用​NI​生态​系统，​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​以及​遍布​全球​的​NI​合作​伙伴​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

NI​合作​伙伴​网络

NI​合作​伙伴​网络​是​一个​由​领域​专家、​应用​专家​和​整体​测试​开发​专家​组成​的​全球​社区，​与​NI​紧密​合作，​全力​满足​工程​界​的​需求。​NI​合作​伙伴​包含​了​解决​方案​提供​商、​系统​集成​商、​顾问、​产品​开发​人员​以及​服务​和​销售​渠道​专家，​他们​在​诸​多​行业​和​应用​领域​都有​着​丰富​的​经验，​值得​您​信赖。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​您​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

联系​技术​专家，​了解​关于​monoDrive​的​更多​信息。

NI​合作​伙伴​(NI Partner)​是​独立​于​NI​的​商业​实体，​与​NI​之间​不存在​代理、​合伙​或​合资​关系。

注册​商标​Linux​®​的​使用​获得​了​Linus Torvalds​专属​授权​商​LMI​的​再​授权，​Linus Torvalds​拥有​Linux®​注册​商标​在​全球​范围​内的​所​有权。