为了在较短的时间和有限的预算内实现高级驾驶辅助系统(ADAS)的可靠性和安全性，工程师正尝试更多地通过仿真和实验室测试，测试更多的场景和应用。NI提供了一个统一的工具链，可与各种环境仿真工具以及记录和回放系统互操作，并且提供了丰富的I/O来集成各种ADAS传感器，从而简化了ADAS硬件在环(HIL)和传感器融合测试系统的开发，进而可以：
NI统一的工具链可完成从设计到验证等各个环节，且每个阶段都可进行可靠的测试，从而帮助工程师加快开发速度。
集成所选建模软件的仿真程序，并注入不同来源的信号，从而最大化测试工具之间的互操作性。
通过在实验室和仿真中运行更多的测试用例和场景，最大限度扩大测试覆盖范围，并确定必要的路测测试项目。
借助NI适用于摄像机、总线、雷达和其他ADAS传感器的一系列I/O，满足快速增长的测试需求。
NI提供了各种集成解决方案可供选择，满足您特定应用的需求。您可以将系统集成工作完全交给公司内部的集成团队，也可寻求NI以及遍布全球的NI合作伙伴的帮助，获取完整的系统解决方案。
NI合作伙伴网络是一个由领域专家、应用专家和整体测试开发专家组成的全球社区，与NI紧密合作，全力满足工程界的需求。NI合作伙伴包含了解决方案提供商、系统集成商、顾问、产品开发人员以及服务和销售渠道专家，他们在诸多行业和应用领域都有着丰富的经验，值得您信赖。
在您应用的整个生命周期中，NI将与您携手同行，随时提供培训、技术支持、咨询和集成服务以及维护计划。您可加入NI按公司和按地域划分的用户组，与志同道合的同行进行探讨，集思广益，更快速学习。您还可通过在线或面授培训，来提高自身的技能水平。
NI合作伙伴(NI Partner)是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。