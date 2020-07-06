主页 创新 汽车 ADAS​测试​解决​方案 利用​面向​未来​的​ADAS HIL​测试，​实现​最高​可靠性

利用​面向​未来​的​ADAS HIL​测试，​实现​最高​可靠性

为了​在​较​短​的​时间​和​有限​的​预算​内​实现​高级​驾驶​辅助​系统​(ADAS)​的​可靠性​和​安全​性，​工程​师​正​尝试​更多​地​通过​仿真​和​实验​室​测试，​测试​更多​的​场景​和​应用。​NI​提供​了​一个​统一​的​工具​链，​可与​各种​环境​仿真​工具​以及​记录​和​回​放​系统​互​操作，​并且​提供​了​丰富​的​I/​O​来​集成​各种​ADAS​传感器，​从而​简化​了​ADAS​硬件​在​环​(HIL)​和​传感器​融合​测试​系统​的​开发，​进而​可以：

 

  • 将​硬件​I/​O​与​IPG CarMaker、​Ansys VRXPERIENCE、​Vires VTD、​TASS PreScan​或​monoDrive​等​环境​仿真​工具​集成
  • 通过​多个​I/​O​和​汽车​总​线​信号​连接​ADAS​控制器，​严格​控制​定​时​和​数据​同步
  • 确保​系统​的​灵活​性，​从而​在​系统​不断​集成​更多​的​摄像​头、​雷达、​激光​雷达​和​其他​类型​的​ADAS​传感器​的​情况​下，​满足​未来​的​I/​O​和​测试​要求
  • 将​比​特​流​故障、​帧​延迟​和​可​重复​对象​仿真​注入​测试​雷达​传感器，​从而​扩大​测试​覆盖​范围​并​提高​可靠性

基于​PXI​和​VeriStand​的​ADAS HIL​测试​架构

  • VeriStand​实​时​测试​软件集成​了​多个​第三​方​环境​仿真​工具，​为​您​提供​了​更多​可供​选择​的​测试​方案。
  • PXI​技术提供​了​硬件​和​软件​故障​处理​能力​以及​纳​秒​级​同步​和​定​时​控制，​从而​能够​可靠​地​执行​地​测试​用例。
  • 模​块​化​硬件​可​生成​信号来模拟​雷达​对象、​摄像​头​接口、​汽车​总​线​通信​和​通用​I/​O，​从而​测试​ADAS​控制器​上​的​传感器​融合。
  • 开放​式​软件​与​PXI​性能​相​结合，​可​实现​定​时​和​流​式​传输，​从而​记录​和​回放原始​传感器​数据，​注入​故障​并​更​快​地​执行​新​测试​场景。 

NI​解决​方案​的​优势

  • NI​统一​的​工具​链​可​完成​从​设计​到​验证​等​各个​环节，​且​每​个​阶段​都可​进行​可靠​的​测试，​从而​帮助​工程​师​加快​开发​速度。

  • 集成​所​选​建​模​软件​的​仿真​程序，​并​注入​不同​来源​的​信号，​从而​最大​化​测试​工具​之间​的​互​操作性。

  • 通过​在​实验​室​和​仿真​中​运行​更多​的​测试​用例​和​场景，​最大限度​扩大​测试​覆盖​范围，​并​确定​必要​的​路​测​测试​项目。

  • 借助​NI​适用​于​摄像​机、​总​线、​雷达​和​其他​ADAS​传感器​的​一系列​I/​O，​满足​快速​增长​的​测试​需求。

“我们​将​VeriStand​作为​HIL​测试​架构​的​核心，​从而​能够​高效​地​集成​来自​多个​供应​商​的​产品，​复​用​现有​组​件，​并​设计​更加​灵活​的​系统，​进而​为​满足​未来​需求​做好​充足​的​准备。​整个​系统​的​设置​非常​简单​轻松，​我们​能够​在​资源​有限​的​情况​下，​以​适当的​成本​按时​交付​高​质量​的​产品​和​服务。”

—​Matthijs Klomp​博士，​沃​尔​沃​汽车​动力​学​CAE​技术​专家

利用​NI​生态​系统，​构​建​解决​方案

NI​提供​了​各种​集成​解决​方案​可供​选择，​满足​您​特定​应用​的​需求。​您​可以​将​系统​集成​工作​完全​交给​公司​内部​的​集成​团队，​也​可​寻求​NI​以及​遍布​全球​的​NI​合作​伙伴​的​帮助，​获取​完整​的​系统​解决​方案。

NI​合作​伙伴​网络

NI​合作​伙伴​网络​是​一个​由​领域​专家、​应用​专家​和​整体​测试​开发​专家​组成​的​全球​社区，​与​NI​紧密​合作，​全力​满足​工程​界​的​需求。​NI​合作​伙伴​包含​了​解决​方案​提供​商、​系统​集成​商、​顾问、​产品​开发​人员​以及​服务​和​销售​渠道​专家，​他们​在​诸​多​行业​和​应用​领域​都有​着​丰富​的​经验，​值得​您​信赖。

服务​与​支持

在​您​应用​的​整个​生命​周期​中，​NI​将与​您​携​手​同行​，​随时​提供​培训、​技​术​支持、​咨询​和​集成​服务​以及​维护​计划。​您​可​加入​NI​按​公司​和​按​地域​划分​的​用户​组，​与​志同道合​的​同行​进行​探讨，​集​思​广​益，​更​快速​学习。​您​还​可​通过​在​线​或​面授​培训，​来​提高​自身​的​技能​水平。

与​技术​专家​交谈，​详细​了解​基于​PXI​和​VeriStand​的​ADAS HIL​测试​架构

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