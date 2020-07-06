为了​在​较​短​的​时间​和​有限​的​预算​内​实现​高级​驾驶​辅助​系统​(ADAS)​的​可靠性​和​安全​性，​工程​师​正​尝试​更多​地​通过​仿真​和​实验​室​测试，​测试​更多​的​场景​和​应用。​NI​提供​了​一个​统一​的​工具​链，​可与​各种​环境​仿真​工具​以及​记录​和​回​放​系统​互​操作，​并且​提供​了​丰富​的​I/​O​来​集成​各种​ADAS​传感器，​从而​简化​了​ADAS​硬件​在​环​(HIL)​和​传感器​融合​测试​系统​的​开发，​进而​可以：

将​硬件​I/​O​与​IPG CarMaker、​Ansys VRXPERIENCE、​Vires VTD、​TASS PreScan​或​monoDrive​等​环境​仿真​工具​集成

通过​多个​I/​O​和​汽车​总​线​信号​连接​ADAS​控制器，​严格​控制​定​时​和​数据​同步

确保​系统​的​灵活​性，​从而​在​系统​不断​集成​更多​的​摄像​头、​雷达、​激光​雷达​和​其他​类型​的​ADAS​传感器​的​情况​下，​满足​未来​的​I/​O​和​测试​要求

将​比​特​流​故障、​帧​延迟​和​可​重复​对象​仿真​注入​测试​雷达​传感器，​从而​扩大​测试​覆盖​范围​并​提高​可靠性