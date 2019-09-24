新闻发布 - 2019年9月24日 - 美国国家仪器（National Instruments,简称“NI”）是一家软件定义测试测量平台的提供商，该平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能提升，今日NI推出了新一代自动驾驶汽车（AV, Autonomous Vehicles）车载计算平台的测试方案。
自动驾驶汽车是当今市场上最复杂的对象，不仅由众多硬件和软件组成，而且大多数采用最前沿的技术。他们所要达到的算力与人类大脑相当。由于市场上没有可行的解决方案，为了设计自动驾驶汽车的大脑功能，汽车公司不得不自行研发自动驾驶车辆超级计算机，将汽车专用网络、传感器与消费电子元件集为一体。
不论是颠覆性的新兴企业还是传统的汽车巨头，各类公司都在竞相研制并向市场推出第一辆完全自动驾驶汽车，他们需要一个强大的计算平台，以便做出关于汽车及其周围环境安全的最佳决策。由于这些公司需要自行设计和构建自己的计算机，他们必须在高算力和高能耗之间取得适当的平衡。NI已为其领先客户提供用于测试汽车网络、数字协议、传感器接口功能和功耗测试的平台，证明了其具备可应对当前和未来测试挑战的能力。该平台可扩展至生产线，是测试此类定制超级计算机的理想选择，同时，亦可实现自动驾驶汽车的车载部署。
“NI拥有40多年为多达数千个工程团队开发自动化V&V测试系统的丰富经验，是一个值得信赖的测试顾问，可以帮助测试工程团队极大地提高测试效率，进而高效、自信地研发优质的产品，”NI交通运输总经理兼副总裁Chad Chesney说道。
NI的该测试系统由模块化硬件组成，具有广泛的IO覆盖范围，包括功率测量、热力性能分析、汽车网络接口、传感器接口、PCB电气测量等功能，所有这些都可以根据客户的具体需求进行定制。
NI的软件定义平台有助于解决功能测试需求，以验证自定义计算平台。 这些平台具有与生俱来的灵活性和广泛的I / O，可帮助您适应不断变化的需求，从而满足未来的新挑战。此外，NI的计算平台验证系统可降低设备的复杂性和集成工作，模块化硬件可提供最大的IO覆盖，亦可与您公司现有的设备连接。因此，与使用一系列冗余的台式仪器相比，大幅减小了整体占地面积。而且与传统的台式仪器不同，NI平台的整体硬件和软件架构大大简化系统复杂性，减轻了用户集成不同测试设备的负担。
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NI致力于开发高性能的自动化测试和测量系统，旨在帮助您解决当前和未来的工程挑战。 我们软件定义的开放式平台基于模块化硬件和庞大的生态系统，可帮助您将强大的可能性转化为真正的解决方案。
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