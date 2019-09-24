新闻​发布 - 2019​年​9​月​24​日 - 美国​国家​仪器​（National Instruments,​简称“NI”）​是​一家​软件​定义​测试​测量​平台​的​提供​商，​该​平台​有助​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​和​性能​提升，​今日​NI​推出​了​新一代​自动​驾驶​汽车​（AV, Autonomous Vehicles）​车​载​计算​平台​的​测试​方案。

自动​驾驶​汽车​是​当今​市场​上​最​复杂​的​对象，​不仅​由​众多​硬件​和​软件​组成，​而且​大​多数​采用​最​前沿​的​技术。​他们​所要​达到​的​算​力​与​人类​大脑​相当。​由于​市场​上​没有​可行​的​解决​方案，​为了​设计​自动​驾驶​汽车​的​大脑​功能，​汽车​公司​不得不​自行​研发​自动​驾驶​车辆​超级​计算​机，​将​汽车​专用​网络、​传感器​与​消费​电子​元件​集​为​一体。

不论是​颠覆​性的​新兴​企业​还是​传统​的​汽车​巨头，​各类​公司​都在​竞相​研制​并​向​市场​推出​第一​辆​完全​自动​驾驶​汽车，​他们​需要​一个​强大​的​计算​平台，​以便​做出​关于​汽车​及其​周围​环境​安全​的​最佳​决策。​由于​这些​公司​需要​自行​设计​和​构​建​自己​的​计算​机，​他们​必须​在​高​算​力​和​高能​耗​之间​取得​适当的​平衡。​NI​已​为​其​领先​客户​提供​用于​测试​汽车​网络、​数字​协议、​传感器​接口​功能​和​功耗​测试​的​平台，​证明​了​其​具备​可​应对​当前​和​未来​测试​挑战​的​能力。​该​平台​可​扩展​至​生产​线，​是​测试​此类​定制​超级​计算​机​的​理想​选择，​同时，​亦可​实现​自动​驾驶​汽车​的​车​载​部署。

“NI​拥有​40​多年​为​多​达​数​千​个​工程​团队​开发​自动​化​V&V​测试​系统​的​丰富​经验，​是​一个​值得​信赖​的​测试​顾问，​可以​帮助​测试​工程​团队​极大​地​提高​测试​效率，​进而​高效、​自信​地​研发​优质​的​产品，”NI​交通​运输​总经理​兼​副总裁​Chad Chesney​说道。

NI​的​该​测试​系统​由​模​块​化​硬件​组成，​具有​广泛​的​IO​覆盖​范围，​包括​功率​测量、​热力​性能​分析、​汽车​网络​接口、​传感器​接口、​PCB​电气​测量​等​功能，​所有​这些​都可以​根据​客户​的​具体​需求​进行​定制。

NI​的​软件​定义​平台​有助​于​解决​功能​测试​需求，​以​验证​自​定义​计算​平台。 这些​平台​具有​与​生​俱​来​的​灵活​性​和​广泛​的​I / O，​可​帮助​您​适应​不断​变化​的​需求，​从而​满足​未来​的​新​挑战。​此外，​NI​的​计算​平台​验证​系统​可​降低​设备​的​复杂​性​和​集成​工作，​模​块​化​硬件​可​提供​最大​的​IO​覆盖，​亦可​与​您​公司​现有​的​设备​连接。​因此，​与​使用​一系列​冗​余​的​台式​仪器​相比，​大幅​减小​了​整体​占地​面积。​而且​与​传统​的​台式​仪器​不同，​NI​平台​的​整体​硬件​和​软件​架构​大大​简化​系统​复杂​性，​减轻​了​用户​集成​不同​测试​设备​的​负担。

欲​了解​更多​信息，​请​点击这里。