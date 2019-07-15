新闻​发布 — 2019​年​7​月​9​日 — NI（美国​国家​仪器​公司，​National Instruments，​简称​NI）​作为​一家​软件​定义​平台​供应​商，​致力​于​帮助​用户​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​及​性能，​今日​宣布​该​公司​在​ADI​于​波士顿​举行​的​全球​供应​商​日​上，​荣获​年度​最佳​供应​商​奖​以及​最佳​设备​与​服务​奖。

由于​在​交付、​质量、​新​产品、​响应​速度​方面​表现​优异，​且​与​ADI​战略​目标​保持​高度​统一，​NI​从​ADI​所有​供应​商​中​脱​颖​而出，​荣​摘​该​活动​的​主要​奖​项“年度​最佳​供应​商​奖”。

NI​首席​执行​官​Alex Davern​表示：“很​荣幸​被​ADI​评​为​2018​年度​最佳​供应​商，​这​令​整个​NI​团队​备受​鼓舞，​因为​它​代表​了​我们​希望​为​所有​客户​提供​的​价值。​由于​ADI​和​其他​行业​领导​者​采用​我们​可靠性​高、​吞吐量​大、​占用​空间​小​和​测试​成本​极​低​的​半导体​测试​系统​(STS)​进行​生产​测试，​我们​的​半导体​业务​也​实现​了​快速​增长。”

NI​同时​还​荣获​最佳​设备​与​服务​奖，​该​奖​项​旨​在​表彰​最​优秀​的​设备​制造​商​和​服务。​ADI​全球​运营​和​技术​集团​之所以​选择​NI，​是​因为​NI​能够​支持​其​不断​变化​的​业务​和​目标，​帮助​其​缩短​投资​回报​周期。​两​家​公司​的​合作​帮助​ADI​稳定​实现​其​在​运营​成本​和​可靠性​方面​的​总体​目标。

ADI​全球​运营​和​技术​高级​副总裁​John Hassett​表示：“NI​在​与​我们​的​工程​团队​合作​过程​中​表现​出色，​为​ADI​测试​业务​带来​差异​化、​可靠​且​具有​成本​竞争​力​的​测试​解决​方案。​NI​还为​ADI​提供​强有力​的​支持，​助力​我们​在​竞争​中​取胜、​不断​壮大​并​成长​为​一家​领先​的​解决​方案​公司。”

ADI​卓越​供应​商​奖​旨​在​表彰​符合​严格​的​ADI​供应​商​标准​的​公司。​获奖​者​都是​具备​卓越​的​生产​质量​和​领导​力​并且​按时​交付​商品​和​服务​的​企业。​关于​ADI​的​详细​信息，​请​访问www.analog.com

如需​有关​NI​和​ADI​合作​关系​的​更多​信息，请​查看​NIWeek 2019​主题​演讲​的​ADI​部分。