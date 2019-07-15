新闻发布 — 2019年7月9日 — NI（美国国家仪器公司，National Instruments，简称NI）作为一家软件定义平台供应商，致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发及性能，今日宣布该公司在ADI于波士顿举行的全球供应商日上，荣获年度最佳供应商奖以及最佳设备与服务奖。
由于在交付、质量、新产品、响应速度方面表现优异，且与ADI战略目标保持高度统一，NI从ADI所有供应商中脱颖而出，荣摘该活动的主要奖项“年度最佳供应商奖”。
NI首席执行官Alex Davern表示：“很荣幸被ADI评为2018年度最佳供应商，这令整个NI团队备受鼓舞，因为它代表了我们希望为所有客户提供的价值。由于ADI和其他行业领导者采用我们可靠性高、吞吐量大、占用空间小和测试成本极低的半导体测试系统(STS)进行生产测试，我们的半导体业务也实现了快速增长。”
NI同时还荣获最佳设备与服务奖，该奖项旨在表彰最优秀的设备制造商和服务。ADI全球运营和技术集团之所以选择NI，是因为NI能够支持其不断变化的业务和目标，帮助其缩短投资回报周期。两家公司的合作帮助ADI稳定实现其在运营成本和可靠性方面的总体目标。
ADI全球运营和技术高级副总裁John Hassett表示：“NI在与我们的工程团队合作过程中表现出色，为ADI测试业务带来差异化、可靠且具有成本竞争力的测试解决方案。NI还为ADI提供强有力的支持，助力我们在竞争中取胜、不断壮大并成长为一家领先的解决方案公司。”
ADI卓越供应商奖旨在表彰符合严格的ADI供应商标准的公司。获奖者都是具备卓越的生产质量和领导力并且按时交付商品和服务的企业。关于ADI的详细信息，请访问www.analog.com
如需有关NI和ADI合作关系的更多信息，请查看NIWeek 2019主题演讲的ADI部分。
NI (ni.com)一直致力于开发高性能的自动化测试和自动化测量系统，帮助您解决当前和未来的工程挑战。NI软件定义开放式平台使用模块化硬件和庞大的生态系统，帮助您将各种颇具潜力的想法转变成真实的解决方案。
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