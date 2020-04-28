新闻发布 - 2020年4月16日 - NI是一家软件定义平台供应商，致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发及性能。疫情当前，NI开放了许多内部资源，帮助工程师和业界共抗疫情。对于工程师，NI致力于为其提供所需的工具和资源来抗击疫情，同时，对于员工及全球各地的社区，NI也在竭尽所能提供他们所需的支持。
NI首席执行官Eric Starkloff表示：“此时此刻，技术对于满足社会需求的重要性已经不言而喻。我们非常自豪能够帮助工程界快速创新，为应对这一全球危机贡献自己的微薄之力。”
优先响应
NI正在与其供应链的合作伙伴密切合作，加急满足重要医疗设备制造商的需求，使其能够尽可能快速地提供充足的物资来抗击COVID-19疫情。我们还为许多领先的医疗公司提供测试仪器、测试开发软件、服务和技术支持。此外，NI还提供以下支持：
助力工程师
此外，NI还为工程师提供了所需工具、系统和培训的访问权限，帮助他们在任何情况下都能成功地开发应用。
社区福祉
除了支持合作伙伴和客户的工作，NI员工也为帮助其社区抗击COVID-19贡献自己的个人力量。例如，NI工程师Brian MacCleery和解决方案营销副总裁Dave Wilson已与一个志愿者组织和位于奥斯汀的医疗专业人员合作，为一线医护人员提供了个人防护设备(PPE)，例如面罩和户外帐篷。
NI还致力于为当地社区提供短期和长期支持。在总部所在的奥斯汀， NI向由Austin Community Foundation和United Way for Greater Austin联合创建的All Together ATX基金会捐赠价值100万美元的物资，并与非营利组织合作，为受COVID-19影响最大以及经济损失最严重的社区提供灵活的资源。非营利组织还可额外获得150万美元，为NI开展业务的全球其他社区提供服务。
有关NI如何应对不断升级的COVID-19疫情的最新信息，请访问 ni.com/covid19。
NI联盟伙伴（有时也称为“合作伙伴”）是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。
NI推出一系列项目和计划，以支持其客户、合作伙伴和当地社区共抗疫情。
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NI (ni.com)一直致力于开发高性能自动化测试和自动化测量系统，帮助您解决当前和未来的工程挑战。NI软件定义的开放式平台结合模块化硬件和庞大的生态系统，可帮助您将各种可能性转变成真实的解决方案。
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