新闻​发布 - 2020​年​4​月​16日 - NI​是​一家​软件​定义​平台​供应​商，​致力​于​帮助​用户​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​及​性能。​疫​情​当前，​NI​开放​了​许多​内部​资源，​帮助​工程​师​和​业界​共​抗​疫​情。​对于​工程​师，​NI​致力​于​为​其​提供​所需​的​工具​和​资源​来​抗击​疫​情，​同时，​对于​员工​及​全球​各地​的​社区，​NI​也在​竭尽​所能​提供​他们​所需​的​支持。

NI​首席​执行​官​Eric Starkloff​表示：“此时​此刻，​技术​对于​满足​社会​需求​的​重要性​已经​不言而喻。​我们​非常​自豪​能够​帮助​工程​界​快速​创新，​为​应对​这​一​全球​危机​贡献​自己​的​微薄​之​力。”

优先​响应

NI​正在​与其​供应​链​的​合作​伙伴​密切​合作，​加急​满足​重要​医疗​设备​制造​商​的​需求，​使​其​能够​尽可能​快速​地​提供​充足​的​物资​来​抗击​COVID-19​疫​情。​我们​还为​许多​领先​的​医疗​公司​提供​测试​仪器、​测试​开发​软件、​服务​和​技术​支持。​此外，​NI​还​提供​以下​支持：

​助力​工程​师​

此外，​NI​还为​工程​师​提供​了​所需​工具、​系统​和​培训​的​访问​权限，​帮助​他们​在​任何​情况​下​都能​成功​地​开发​应用。

社区​福祉

除了​支持​合作​伙伴​和​客户​的​工作，​NI​员工​也​为​帮助​其​社区​抗击​COVID-19​贡献​自己​的​个人​力量。​例如，​NI​工程​师​Brian MacCleery​和​解决​方案​营​销​副总裁​Dave Wilson​已​与​一个​志愿​者​组织​和​位于​奥斯汀​的​医疗​专业​人员​合作，​为​一线​医护​人员​提供​了​个人​防护​设备​(PPE)，​例如​面罩​和​户外​帐篷。

NI​还​致力​于​为​当地​社区​提供​短期​和​长期​支持。​在​总部​所在​的​奥斯汀， NI​向​由​Austin Community Foundation​和​United Way for Greater Austin​联合​创建​的​All Together ATX​基金​会​捐赠​价值​100​万​美元​的​物资，并与​非​营利​组织​合作，​为​受​COVID-19​影响​最大​以及​经济​损失​最​严重​的​社区​提供​灵活​的​资源。​非​营利​组织​还​可​额外​获得​150​万​美元，​为​NI​开展​业务​的​全球​其他​社区​提供​服务。

有关​NI​如何​应对​不断​升级​的​COVID-19​疫​情​的​最新​信息，​请​访问 ni.com/​covid19。