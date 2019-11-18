德克萨斯州奥斯汀—2019年11月14日— NI（Nasdaq：NATI），软件定义平台的领先供应商，助力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升，今日推出了针对电动汽车（EV）动力总成组件硬件在环（HIL）验证的全新解决方案。
政府要求降低排放和提高能效，这给汽车制造商带来了巨大的压力，他们必须尽快将电动汽车推向市场。对于动力总成测试工程师来说，向电动汽车快速过渡意味着新技术跨越式地发展演进，对应测试需求的变化也越来越快。
与提供交钥匙固定功能测试系统的传统供应商相比，NI可以赋予工程师更快、更有效地修改和扩展测试系统的能力。这种方法可以根据迅速变化的测试需求，灵活地扩展系统性能和频繁地更改I/O组合，从而加快产品上市进程。NI HIL系统基于汽车行业领导者所观察到的最佳实践，并依据测试参考架构创建而成。EV参考架构提供了下列方面的最低标准要求，以优化动力总成电力电子设备的HIL测试，包括：牵引逆变器、DC/DC变换器和充电器：
高性能EV HIL系统需要不同厂商间的协调配合。NI与OPAL-RT等公司密切合作，利用其先进的eHS电气解算器和电机库，确保无缝集成高保真模型。OPAL-RT模型与测试系统的无缝集成，有助于减少测试开发时间，同时提高结果的清晰度，从而帮助客户缩短设计周期，并且更好地洞察测试数据。
OPAL-RT首席技术官兼首席执行官Jean Belanger表示：“我们相信双方之间紧密合作，使我们能够开发出涵盖整个HIL汽车领域的端到端解决方案，同时也为我们的客户提供了一种经济有效、模块化、可扩展的解决方案。此次协作促成我们在广受青睐的NI硬件平台（例如：PXI和CompactRIO）上开发出了基于FPGA的电气解算器，因此我们能够继续专注于尖端的HIL技术。”
此外，NI还大力投资于整个HIL工作流程的工具链集成，以确保最好的工具能够给客户带来最佳的效益：
用于EV测试的NI参考架构，以及NI在工作流程集成方面的大力投资，可进一步优化HIL测试，以适应快速发展的新技术和不断变化的新需求。NI灵活的用户定义系统有助于验证团队缩短测试开发时间，并增加测试范围，从而帮助他们跟上汽车创新的飞速发展步伐。
进一步了解EV动力总成测试。
Simulink® is a registered trademark of The MathWorks, Inc.
NI (ni.com)致力于开发高性能的自动化测试和测量系统，旨在帮助您解决当前和未来的工程挑战。我们的软件定义开放式平台基于模块化硬件和庞大的生态系统，可帮助您将强大的可能性转化为真正的解决方案。
NI Corporate Media Relations
Email: pr@ni.com