德克萨斯​州​奥斯汀​—​2019​年​11​月​14​日— NI(Nasdaq:NATI),​软件​定义​平台​的​领先​供应​商,​助力​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​进程​和​性能​提升,​今日​推出​了​针对​电​动​汽车​(EV)​动力​总​成​组​件​硬件​在​环​(HIL)​验证​的​全新​解决​方案。

政府​要求​降低​排放​和​提高​能​效,​这​给​汽车​制造​商​带来​了​巨大​的​压力,​他们​必须​尽快​将​电​动​汽车​推向​市场。​对于​动力​总​成​测试​工程​师​来说,​向​电​动​汽车​快速​过渡​意味​着​新​技术​跨越​式​地​发展​演进,​对应​测试​需求​的​变化​也​越来越​快。

与​提供​交​钥匙​固定​功能​测试​系统​的​传统​供应​商​相比,​NI​可以​赋予​工程​师​更​快、​更​有效​地​修改​和​扩展​测试​系统​的​能力。​这种​方法​可以​根据​迅速​变化​的​测试​需求,​灵活​地​扩展​系统​性能​和​频繁​地​更改​I/​O​组合,​从而​加快​产品​上市​进程。​NI HIL​系统​基于​汽车​行业​领导​者​所​观察​到​的​最佳​实践,​并​依据​测试​参考​架构​创建​而​成。​EV​参考​架构​提供​了​下列​方面​的​最低​标准​要求,​以​优​化​动力​总​成​电力​电子​设备​的​HIL​测试,​包括:​牵引​逆​变​器、​DC/​DC​变换​器​和​充电​器:

集成​高保​真​电力​电子​和​设备​模型

映射​和​信号​调理​I/O

模拟​传感器​和​负载

故障​注入

测试​序列​管理

报告​结果

高性能​EV HIL​系统​需要​不同​厂商​间​的​协调​配合。​NI​与​OPAL-​RT​等​公司​密切​合作,​利用​其​先进​的​eHS​电气​解​算​器​和​电机​库,​确保​无缝​集成​高保​真​模型。​OPAL-​RT​模型​与​测试​系统​的​无缝​集成,​有助​于​减少​测试​开发​时间,​同时​提高​结果​的​清晰度,​从而​帮助​客户​缩短​设计​周期,​并且​更好​地​洞察​测试​数据。

OPAL-​RT​首席​技术​官​兼​首席​执行​官​Jean Belanger​表示:“我们​相信​双方​之间​紧密​合作,​使​我们​能够​开发​出​涵​盖​整个​HIL​汽车​领域​的​端​到​端​解决​方案,​同时​也​为​我们​的​客户​提供​了​一种​经济​有效、​模​块​化、​可​扩展​的​解决​方案。​此次​协作​促成​我们​在​广​受​青睐​的​NI​硬件​平台​(例如:​PXI​和​CompactRIO)​上​开发​出了​基于​FPGA​的​电气​解​算​器,​因此​我们​能够​继续​专注​于​尖端​的​HIL​技术。”

此外,​NI​还​大力​投资​于​整个​HIL​工作​流程​的​工具​链​集成,​以​确保​最好的​工具​能够​给​客户​带来​最佳​的​效益:

NI​与​ETAS​携​手​组​建​了​一家​合资​企业:​ETAS NI Systems GmbH​&​Co. KG,​以​提供​预​配置​的​HIL​系统。

NI​目前​正在​与​Simulink®​的​软件​制造​商​MathWorks​就​模型​集成​开展​合作。

用于​EV​测试​的​NI​参考​架构,​以及​NI​在​工作​流程​集成​方面​的​大力​投资,​可​进一步​优​化​HIL​测试,​以​适应​快速​发展​的​新​技术​和​不断​变化​的​新​需求。​NI​灵活​的​用户​定义​系统​有助​于​验证​团队​缩短​测试​开发​时间,​并​增加​测试​范围,​从而​帮助​他们​跟上​汽车​创新​的​飞​速​发展​步伐。

进一步​了解EV​动力​总​成​测试。

Simulink® is a registered trademark of The MathWorks, Inc.