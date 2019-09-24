新闻​发布 – 2019​年​9​月​12​日 – 美国​国家​仪器​（National Instruments，​简称“NI”）​是​一家​软件​定义​平台​的​提供​商，​其​平台​有助​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​和​性能​提升，​该​公司​于​今日​推出​了​STS​软件​的​最新​增强​功能，​这些​功能​可​显著​提升​NI​半导体​测试​系统​的​编​程​和​调​试​体验，​并​大大​提高​测试​执行​速度、​并行​测试​效率​和​整体​设备​效率。

由于​市场​压力​不断​增加，​半导体​生产​测试​工程​师​正在​力图​加快​新​测试​程序​的​开发、​调​试​和​部署​进程，​以​快速​投入​量产。​对于​尚未​拥有​测试​系统​的​用户，​STS​软件​2019​提供​了​更​优​化​的​线​下​体验​来​帮助​他们​更​快速​开发​测试​程序。​其他​优​化​包括​简化​的​驱动​体验，​便于​编​程​重复​的​仪器，​以及​简化​的​数字​扫描​支持。​另外，​改进​调​试​体验​后，​用户​只需​选择​相关​待​测​设备​(DUT)​的​site​和​引​脚，​即可​在​multi-​site​应用​中​快速​进行​交互​式​测量​和​调​试​自动​化​测试。

同样，​不断​增加​的​市场​压力​也​迫使​半导体​运营​和​制造​团队​不断​优​化​半导体​封​装​和​测试​设备，​以​提高​盈利​能力。​STS​软件​2019​通过​优​化​仪器​驱动​来​加快​测试​执行​时间，​并​强化​线​程​管理​以​提高​并行​测试​效率，​进而​提高​测试​吞吐量。​此外，​由于​制造​团队​可以​在​不同​批次​之间​切换​测试​系统​配置，​从而​大幅​缩短​了​软件​转换​时间，​进而​帮助​STS​客户​提高​利用​率​和​设备​整体​效率。

“半导体​公司​不断​受到​缩短​上市​时间​和​降低​测试​成本​的​压力。​美国​国家​仪器​已经​扩展​了​NI​半导体​测试​系统​的​功能，​同时​显著​提高​了​该​系统​的​并行​功能、​速度​和​效率，”NI​高级​副总裁​兼​半导体​业务​总经理​Ritu Favre​说道，“STS​软件​2019​版​的​新增​强化​功能​可​帮助​客户​加速​上市​并​降低​成本，​为​他们​创造​了​巨大​价值。”

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