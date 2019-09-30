新闻​发布 – 2019​年​10​月​1日美国​国家​仪器​（National Instruments，​简称​NI）​是​一家​软件​定义​平台​的​提供​商，​其​平台​有助​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​和​性能，​该​公司​于​今日​发布​了​全新​的​Wi-​Fi 6​前端​测试​参考​架构，​可​全面、​精确​且​快速​地​测试​在​6 GHz​以上​新​频​段​运行​的​最新​Wi-​Fi 6​功率放大器​(PA)​和​前端​模​块​(FEM)。

NI Wi-​Fi 6​前端​测试​参考​架构​不仅​可​满足​6​到​7.125 GHz​新​核准​频​段​的​Wi-​Fi​测试​范围​需求，​还​提高了矢量​信号​收​发​仪​(VST)的​带​宽、​准确​度​和​测试​速度。​矢量​信号​收​发​仪​是​一种​可​广泛​部署​且​经过​验证​的​主力​设备，​结合​了​射频​信号​发生​器​和​具有​1 GHz​瞬时​带​宽​（最高​12 GHz）​的​信号​分析​仪。​该​解决​方案​能​为​执行​PA/​FEM​特性​分析​和​验证​的​工程​师​提供​了​出色​的​线性​度、​低​噪声​和​高​动态​范围，​从而​全面​验证​Wi-​Fi 6 1024-​QAM​的​性能。​该​参考​架构​还​可​基于​FPGA​调整​功率​电​平，​从而​简化​了​EVM​的​动态​测量​过程，​同时​提高​了​测试​速度。

随着​芯​片​制造​商​竞相​将​最新​的​Wi-​Fi 6​产品​商业​化，​工程​师​们​的​任务​也​异常​艰巨 - 不仅​要​加快​产品​各​项​进度，​还​要​满足​更高​频​段​的​更多​测试​要求。​Wi-​Fi 6​前端​测试​参考​架构​的​仪器​和​测量​IP​可​同时​用于​验证​实验​室​和​生产​测试，​从而​简化​了​生产​过程，​大幅​缩短​了​关联​(correlation)​和​测试​系统​开发​时间。

“对于​需要​在​短时间​内在​整个​Wi-​Fi​频​段​提供​全面、​可靠​数据​的​工程​师​而言，​VST​广泛​的​频率​范围​覆盖​和​高​瞬时​带​宽​至​关​重要，”NI​产品​规划​副总裁​Stefanie Breyer​说道，“选择​基于​NI​软件​定义​平台​的​测试​系统，​可​帮助​他们​跟上​无线​标准​的​最新​发展。”

NI​一直​以来​致力​于​不断​扩大​产品​的​测试​范围，​同时​帮助​用户​缩短​PA/​FEM​设备​上市​时间，​此次​发布​的​基于​VST​的​Wi-​Fi 6​前端​测试​参考​架构​正是​这​一​努力​的​最新​成果。​这​一​解决​方案​完善​了​NI​模​块​化​仪器​产品​系列​和​测量​软件，​可​对​2.4​至​7 GHz​及​更高​频​段​的​最新​Wi-​Fi 6 RFIC​设备​进行​特性​分析​和​验证。