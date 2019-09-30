新闻发布 – 2019年10月1日美国国家仪器（National Instruments，简称NI）是一家软件定义平台的提供商，其平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能，该公司于今日发布了全新的Wi-Fi 6前端测试参考架构，可全面、精确且快速地测试在6 GHz以上新频段运行的最新Wi-Fi 6功率放大器(PA)和前端模块(FEM)。
NI Wi-Fi 6前端测试参考架构不仅可满足6到7.125 GHz新核准频段的Wi-Fi测试范围需求，还提高了矢量信号收发仪(VST)的带宽、准确度和测试速度。矢量信号收发仪是一种可广泛部署且经过验证的主力设备，结合了射频信号发生器和具有1 GHz瞬时带宽（最高12 GHz）的信号分析仪。该解决方案能为执行PA/FEM特性分析和验证的工程师提供了出色的线性度、低噪声和高动态范围，从而全面验证Wi-Fi 6 1024-QAM的性能。该参考架构还可基于FPGA调整功率电平，从而简化了EVM的动态测量过程，同时提高了测试速度。
随着芯片制造商竞相将最新的Wi-Fi 6产品商业化，工程师们的任务也异常艰巨 - 不仅要加快产品各项进度，还要满足更高频段的更多测试要求。Wi-Fi 6前端测试参考架构的仪器和测量IP可同时用于验证实验室和生产测试，从而简化了生产过程，大幅缩短了关联(correlation)和测试系统开发时间。
“对于需要在短时间内在整个Wi-Fi频段提供全面、可靠数据的工程师而言，VST广泛的频率范围覆盖和高瞬时带宽至关重要，”NI产品规划副总裁Stefanie Breyer说道，“选择基于NI软件定义平台的测试系统，可帮助他们跟上无线标准的最新发展。”
NI一直以来致力于不断扩大产品的测试范围，同时帮助用户缩短PA/FEM设备上市时间，此次发布的基于VST的Wi-Fi 6前端测试参考架构正是这一努力的最新成果。这一解决方案完善了NI模块化仪器产品系列和测量软件，可对2.4至7 GHz及更高频段的最新Wi-Fi 6 RFIC设备进行特性分析和验证。
NI (ni.com)一直致力于开发高性能的自动化测试和自动化测量系统，帮助您解决当前和未来的工程挑战。NI软件定义的开放式平台使用模块化硬件和庞大的生态系统，可帮助您将各种的可能性转变成强大的解决方案。
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