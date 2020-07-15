奥斯汀，​德克萨斯​州-2020​年​7​月​6​日，NI（Nasdaq: NATI）​今天​宣布​正式​完成​对​OptimalPlus​的​收购。​OptimalPlus​是​半导体，​汽车​和​电子​行业​数据​分析​软件​领域​的​全球​领导​者。

企业​们​都在​寻找​新的​创新​方式，​将​数字​化​转型​目标​融入​业务​中，​应对​技术​日益​增加​的​复杂​性、​以​助​于​更​快​地​将​新的​创新​推向​市场。​无处​不在​的​传​感​功能、​人工​智能​以及​机器​学习，​这些​新​技术​驱动​着​数字​化​转型​的​实现，​客户​需要​集成​的​系统​和​软件​平台​来​连接​并​发掘​这些​技术​所​产生​的​庞大​数据​的​价值。

通过​收购​OptimalPlus，​NI​在​测试​运营​中的​领导​地位​与​领先​的​企业​级​产品​分析​相​结合，​帮助​客户​加快​他们​的​数字​化​转型​计划；​反过来，​这​将使​组织​能够​在​整个​产品​生命​周期​（从​产品​设计​到​原型​化、​最终​到​生产​制造​的​整个​过程）​中​无缝​连接​来自​现实​世界​设备​的​测试​和​测量​数据，​从而​更​快​地​将​技术​推向​市场​并​降低​测试​投资​的​成本。

NI​总裁​兼​首席​执行​官​Eric Starkloff​表示：“通过​拥抱​数字​化​转型​并​将​其​带​入​模拟​世界，​我们​相信​NI​的​企业​级​软件​战略​能​释放​测试​数据​的​价值。​OptimalPlus​的​数据​分析​能力​使​我们​能够​构​建​当下​现代​企业​和​工程​师​所​需要​的​领先​软件，​实现​跨​产品​生命​周期​的​数字​线​程​中​多个​数据​源​的​连接，​从而​显著​提高​质量，​良​率​并​避免​失败。​我们​欢迎​OptimalPlus​的​员工​加入​NI，​期待​共同​加速​实现​我们​长期​增长​的​抱负。”

这​笔​交易​价值​为​3.65​亿​美元，​资金​来自​公司​自有​现金​和​债务。 OptimalPlus​在​2019​年​的​收入​为​5100​万​美元。

本​新闻​稿​所述​内容​不再​计划​单独​与​投资​界​电话​沟通。