奥斯汀，德克萨斯州-2020年7月6日，NI（Nasdaq: NATI）今天宣布正式完成对OptimalPlus的收购。OptimalPlus是半导体，汽车和电子行业数据分析软件领域的全球领导者。
企业们都在寻找新的创新方式，将数字化转型目标融入业务中，应对技术日益增加的复杂性、以助于更快地将新的创新推向市场。无处不在的传感功能、人工智能以及机器学习，这些新技术驱动着数字化转型的实现，客户需要集成的系统和软件平台来连接并发掘这些技术所产生的庞大数据的价值。
通过收购OptimalPlus，NI在测试运营中的领导地位与领先的企业级产品分析相结合，帮助客户加快他们的数字化转型计划；反过来，这将使组织能够在整个产品生命周期（从产品设计到原型化、最终到生产制造的整个过程）中无缝连接来自现实世界设备的测试和测量数据，从而更快地将技术推向市场并降低测试投资的成本。
NI总裁兼首席执行官Eric Starkloff表示：“通过拥抱数字化转型并将其带入模拟世界，我们相信NI的企业级软件战略能释放测试数据的价值。OptimalPlus的数据分析能力使我们能够构建当下现代企业和工程师所需要的领先软件，实现跨产品生命周期的数字线程中多个数据源的连接，从而显著提高质量，良率并避免失败。我们欢迎OptimalPlus的员工加入NI，期待共同加速实现我们长期增长的抱负。”
这笔交易价值为3.65亿美元，资金来自公司自有现金和债务。 OptimalPlus在2019年的收入为5100万美元。
本新闻稿所述内容不再计划单独与投资界电话沟通。
在NI，我们将人员、想法和技术汇聚在一起，助力前瞻性的思想家和创造性的问题解决者应对人类最大的挑战。从数据和自动化到研究和验证，我们提供的量身定制、软件互联的系统，每一天都在和工程师和企业们一起Engineer Ambitiously™。
NI Corporate Media Relations
Email: pr@ni.com