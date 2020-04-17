美国​德克萨斯​州​奥斯汀 - 2020​年​4​月​8​日– NI(美国​国家​仪器​公司，​National Instruments，​Nasdaq：NATI）)，​一家​软件​定义​平台​供应​商，​致力​于​帮助​用户​加快​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​速度​并​提高​其​性能，​宣布​推出​支持​独立​组​网的5G​新​空​口​测试​用户​设备​（5G NR Test UE）的​解决​方案，​继续​拓展​创新​边界。

在​5G​生态​得以​蓬勃发展​之前，​企业​都​必须​测试​并​验证​他们​的​产品​和​服务，​包括​标准​合​规​性，​互​操作性​和​运营​绩效。 5G 新​空​口​测试​UE​方案​作为​3GPP Release-15​标准​兼容​UE（例如​调制​解调​器​或​手机）​运行。 该​方案​使​入​基础​设施​供应​商​（包括​宏​蜂​窝，​小型​蜂​窝，​微微​蜂​窝​和​家庭​基​站，​半导体​以及​服务​运营​商）​能够​测试、​验证​和​评估​实际​场景​中的​性能。

非​独立​组​网​的​5G​新​空​口​继续​推动​5G​技术​的​初步​部署，​而​5G​新​空​口​独立​组​网​的​网络​包括​实现​完整​5G​愿景​所需​的​关键​要素，​特别​是在​数据​吞吐量​和​延迟​方面。 NI​在​2019​年​发布​了​支持​非​独立​组​网​（NSA）​的​版本，​这次​发布​的是​重要​的​后​续​版本，​可以​全面​涵​盖​3GPP Release15。

思​博​伦​通信​公司​（Spirent Communications ）​与​NI​合作，​以​加速​5G NR​技术​和​支持，​并​提供​可​验证​5G​设备​性能​并​为​全球​客户​提供​端​到​端​网络​仿真​环境​的​解决​方案，​思​博​伦​产品​开发​高级​总监​Clarke Ryan​表示：“去年​全球​都在​进行​非​独立​组​网​的​5G​部署，​但有​意义​的​收入​却​难以​落实。​5G​部署​进展​十分​顺利，​目前​全球​都在​快​马​加​鞭，​已经​从​非​独立​组​网​过渡​到​独立​组​网​阶段，​开始​在​制造、​汽车、​手​游​等​行业​实现​营​收。”

NI​无线​研究​市场​总监​James Kimery​表示：“早期​的​5G sub-6 GHz​部署​项目​是​实现​5G​优势​的​一个​重要​环节，​但是​独立​组​网​的​5G​网络​具备​更​快​的​数据​速率、​更高​的​可靠性​和​更低​的​延迟，​才能​真正​为​企业​和​消费​者​带来​期盼​已久​的​巨大​成效。​正如​我们​所​看到​的，​现阶段​的​状况​给​我们​现有​的​网络​带来​了​压力，​因此​实施​独立​组​网​（SA）​的​5G​网络​比​以往​任何​时候​都​显得​更​为​关键。​这个​令人​兴奋​的​重要​项目​带来​了​重大​的​设计​和​测试​挑战，​必须​有​强大​的​工具​来​解决。​NI​致力​于​联结​设计​师、​测试​工程​师​与​最​先进​的​测试​解决​方案，​即使​在​当下​如此​具有​挑战​的​时刻​也能​确保​可靠性​和​加速​创新。”

今日​发布​的​5G​新​空​口​测试​UE​方案​可以​帮助​用户​评估​独立​组​网​和​非​独立​组​网​的​5G​系统​的​性能、​合​规​性​和​互​操作性。​它是​第​一个​软件​可​升级​的​一体化​硬件​解决​方案，​经过​专门​设计，​能够​将​成本​效益​最大​化、​提高​用户​体验​并​确保​强大​的​功能。

该​测试​UE​的​主要​优势

l 通用​硬件：一个​通用​系统​既能​满足​实验​室​基准​测试​又能​满足​现场​测试，​可以​缩短​开发​时间，​将​硬件​投资​效益​最大​化。

l 优先​获取​各​项​标准：先​于​商用​硬件​获取​标准​系统，​并​在​新​标准​制定​时​可以​得到​软件​升级。

l 实​时​分析：在​创建​日志​文件​用于​脱​机​分析​和​调​试​的​同时，​可以​实​时​评估​链​接​的​状态​和​性能。​包括​前所未有​的​第​一层​可见​性。

自​2019​年​5G 新​空​口​测试​UE​方案首次​推出以来，​此次​宣布​支持​独立​组​网​是​第一次​重大​的​软件​升级。

如​欲​了解​详情，​请​登录ni.com/​5g-​test-​ue