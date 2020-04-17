美国德克萨斯州奥斯汀 - 2020年4月8日– NI(美国国家仪器公司，National Instruments，Nasdaq：NATI）)，一家软件定义平台供应商，致力于帮助用户加快自动化测试和自动化测量系统的开发速度并提高其性能，宣布推出支持独立组网的5G新空口测试用户设备（5G NR Test UE）的解决方案，继续拓展创新边界。
在5G生态得以蓬勃发展之前，企业都必须测试并验证他们的产品和服务，包括标准合规性，互操作性和运营绩效。 5G 新空口测试UE方案作为3GPP Release-15标准兼容UE（例如调制解调器或手机）运行。 该方案使入基础设施供应商（包括宏蜂窝，小型蜂窝，微微蜂窝和家庭基站，半导体以及服务运营商）能够测试、验证和评估实际场景中的性能。
非独立组网的5G新空口继续推动5G技术的初步部署，而5G新空口独立组网的网络包括实现完整5G愿景所需的关键要素，特别是在数据吞吐量和延迟方面。 NI在2019年发布了支持非独立组网（NSA）的版本，这次发布的是重要的后续版本，可以全面涵盖3GPP Release15。
思博伦通信公司（Spirent Communications ）与NI合作，以加速5G NR技术和支持，并提供可验证5G设备性能并为全球客户提供端到端网络仿真环境的解决方案，思博伦产品开发高级总监Clarke Ryan表示：“去年全球都在进行非独立组网的5G部署，但有意义的收入却难以落实。5G部署进展十分顺利，目前全球都在快马加鞭，已经从非独立组网过渡到独立组网阶段，开始在制造、汽车、手游等行业实现营收。”
NI无线研究市场总监James Kimery表示：“早期的5G sub-6 GHz部署项目是实现5G优势的一个重要环节，但是独立组网的5G网络具备更快的数据速率、更高的可靠性和更低的延迟，才能真正为企业和消费者带来期盼已久的巨大成效。正如我们所看到的，现阶段的状况给我们现有的网络带来了压力，因此实施独立组网（SA）的5G网络比以往任何时候都显得更为关键。这个令人兴奋的重要项目带来了重大的设计和测试挑战，必须有强大的工具来解决。NI致力于联结设计师、测试工程师与最先进的测试解决方案，即使在当下如此具有挑战的时刻也能确保可靠性和加速创新。”
今日发布的5G新空口测试UE方案可以帮助用户评估独立组网和非独立组网的5G系统的性能、合规性和互操作性。它是第一个软件可升级的一体化硬件解决方案，经过专门设计，能够将成本效益最大化、提高用户体验并确保强大的功能。
该测试UE的主要优势
l 通用硬件：一个通用系统既能满足实验室基准测试又能满足现场测试，可以缩短开发时间，将硬件投资效益最大化。
l 优先获取各项标准：先于商用硬件获取标准系统，并在新标准制定时可以得到软件升级。
l 实时分析：在创建日志文件用于脱机分析和调试的同时，可以实时评估链接的状态和性能。包括前所未有的第一层可见性。
自2019年5G 新空口测试UE方案首次推出以来，此次宣布支持独立组网是第一次重大的软件升级。
如欲了解详情，请登录ni.com/5g-test-ue
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