2020年8月4日—正在举行的2020国际微波研讨会（IMS）上，NI （纳斯达克：NATI）宣布与Eta Wireless公司合作，全面支持ETAdvanced——业界首款适用于毫米波（mmWave）5G射频前端设备的数字包络跟踪（ET）技术。ETAdvanced由总部位于剑桥的Eta Wireless公司开发，能够延长智能手机、可穿戴设备和物联网设备的电池寿命，并可提升数据速率和连接范围。
ETAdvanced解决了长期以来困扰射频前端的电源效率的挑战，诸如5G设备中的宽带功率放大器（PA），会以热量的形式浪费大量电能，从而大幅缩短电池寿命。ETAdvanced技术可以充分利用信号的包络信息，仅传递瞬间所需的功率，从而提高放大器的效率。
使用NI软件互联的 PXI系统实现对ETAdvanced技术全面支持，使精细的数字边缘部署以及宽带5G新空口（NR）生成和毫米波矢量信号收发器（VST）分析能够紧密同步。这些技术帮助Eta Wireless完成了数据速率提升3倍、PA输出功率翻倍，解决了5G 毫米波部署的核心功率和散热问题。 在给定的功率预算下，覆盖范围和吞吐量的增加使ETAdvanced技术成为毫米波 5G无线电的关键推动力。
NI半导体事业部总经理Ritu Favre表示：“在NI，我们提供客户所需的工具和专业知识，测试他们的新想法、推动Engineer Ambitiously。 为Eta Wireless联结合适的技术、帮助解决5G应用落地中最大的挑战，是我们加快5G商业化愿景的核心。”
Eta Wireless公司首席技术官兼创始人John Hoversten表示：“NI基于PXI的射频和数字信号生成方案在实验室环境中发挥了ETAdvanced技术的最佳性能。NI对数字包络跟踪的支持，将有助于移动设备企业加速毫米波部署，并为终端用户提供卓越的用户体验。我们很高兴看到前端生态系统融合进数字包络跟踪技术，这有助于延长移动用户急需的电池寿命，同时兑现5G带来更大连接性和更高带宽的承诺。”
Eta Wireless公司致力于解决移动通信行业的重大功率挑战。如今的智能手机、可穿戴设备和物联网（IoT）设备能效普遍不高，一般都会以热量的形式浪费大部分功率。Eta Wireless公司的ETAdvanced技术可大幅降低能耗，从而大大延长所有无线通信设备的电池续航时间。与传统的模拟包络跟踪技术不同，ETAdvanced支持5G、LTE Advanced、Wi-Fi等千兆位通信标准。
Eta Wireless公司基于麻省理工学院两位教授的突破性研究成果，总部位于美国马萨诸塞州剑桥市。Eta Wireless创始人创建的公司最初名为Eta Devices，该公司提供成熟的移动基站功率管理解决方案。后来，诺基亚于2016年10月收购Eta Devices。目前，Eta Wireless的投资者包括Intel Capital和Deutsche Telekom。
在NI，我们将人员、想法和技术汇聚在一起，助力前瞻性的思想家和创造性的问题解决者应对人类最大的挑战。从数据和自动化到研究和验证，我们提供的量身定制、软件互联的系统，每一天都在和工程师和企业们一起Engineer Ambitiously™。
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