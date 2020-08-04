2020​年​8​月​4​日—正在​举行​的​2020国际​微波​研讨​会​（IMS）上，​NI （纳​斯​达​克：​NATI）​宣布与Eta Wireless公司​合作，​全面​支持​ETAdvanced——​业界​首​款​适用​于​毫米波​（mmWave）​5G​射频​前端​设备​的​数字​包​络​跟踪​（ET）​技术。​ETAdvanced由​总部​位于​剑桥​的​Eta Wireless​公司​开发，​能够​延长​智能​手机、​可​穿戴​设备​和​物​联​网​设备​的​电池​寿命，​并​可​提升​数据​速率​和​连接​范围。

ETAdvanced​解决​了​长期​以来​困扰​射频​前端​的​电源​效率​的​挑战，​诸如​5G​设备​中的​宽​带​功率放大器​（PA），​会​以​热量​的​形式​浪费​大量​电能，​从而​大幅​缩短​电池​寿命。​ETAdvanced技术​可以​充分利用​信号​的​包​络​信息，​仅​传递​瞬间​所需​的​功率，​从而​提高​放大器​的​效率。

使用​NI​软件​互​联​的 PXI​系统​实现​对​ETAdvanced​技术​全面​支持，​使​精细​的​数字​边缘​部署​以及​宽​带​5G​新​空​口​（NR）​生成​和​毫米波​矢量​信号​收​发​器​（VST）​分析​能够​紧密​同步。​这些​技术​帮助​Eta Wireless​完成​了​数据​速率​提升​3​倍、​PA​输出功率​翻​倍，​解决​了​5G 毫米波​部署​的​核心​功率​和​散热​问题。 在​给​定​的​功率​预算​下，​覆盖​范围​和​吞吐量​的​增加​使​ETAdvanced​技术​成为​毫米波 5G​无线​电​的​关键​推动​力。

NI​半导体​事业​部​总经理​Ritu Favre​表示：“在​NI，​我们​提供​客户​所需​的​工具​和​专业​知识，​测试​他们​的​新​想法、​推动​Engineer Ambitiously。 为​Eta Wireless​联结​合适​的​技术、​帮助​解决​5G​应用​落地​中​最大​的​挑战，​是​我们​加快​5G​商业​化​愿景​的​核心。”



​Eta Wireless​公司​首席​技术​官​兼​创始​人​John Hoversten​表示：“NI​基于​PXI​的​射频​和​数字​信号​生成​方案​在​实验​室​环境​中​发挥​了​ETAdvanced技术​的​最佳​性能。​NI​对​数字​包​络​跟踪​的​支持，​将​有助​于​移动​设备​企业​加速​毫米波​部署，​并​为​终端​用户​提供​卓越​的​用户​体验。​我们​很​高兴​看到​前端​生态​系统​融合​进​数字​包​络​跟踪​技术，​这​有助​于​延长​移动​用户​急需​的​电池​寿命，​同时​兑现​5G​带来​更大​连接​性​和​更高​带​宽的​承诺。”

关于​Eta Wireless

Eta Wireless​公司​致力​于​解决​移动​通信​行业​的​重大​功率​挑战。​如今​的​智能​手机、​可​穿戴​设备​和​物​联​网​（IoT）​设备​能​效​普遍​不高，​一般​都会​以​热量​的​形式​浪费​大部分​功率。​Eta Wireless​公司​的​ETAdvanced技术​可​大幅​降低​能​耗，​从而​大大​延长​所有​无线​通信​设备​的​电池​续航​时间。​与​传统​的​模拟​包​络​跟踪​技术​不同，​ETAdvanced支持​5G、​LTE Advanced、​Wi-​Fi​等​千​兆​位​通信​标准。

Eta Wireless​公司​基于​麻省理工​学院​两​位​教授​的​突破性​研究​成果，​总部​位于​美国​马​萨​诸​塞​州​剑桥​市。​Eta Wireless​创始​人​创建​的​公司​最初​名为​Eta Devices，​该​公司​提供​成熟​的​移动​基​站​功率​管理​解决​方案。​后来，​诺​基​亚​于​2016​年​10​月​收购​Eta Devices。​目前，​Eta Wireless​的​投资​者​包括​Intel Capital​和​Deutsche Telekom。