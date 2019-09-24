新闻​发布 - 2019​年​9​月​24​日 - 美国​国家​仪器​（National Instruments,​简称“NI”）​是​一家​提供​软件​定义​的​测试​测量​平台​的​提供​商，​该​平台​有助​于​加速​自动​化​测试​和​自动​化​测量​系统​的​开发​和​性能​提升，​今日​发布​了​S.E.A. C-​V2X​开​环​测试​系统，​利用​4G​无线​蜂​窝​技术​为​车辆​到​车辆​（V2V）​和​车辆​到​基础​设施​（V2I）​通信​提供​高​带​宽​和​低​延迟​通信。

NI​正在​与​NI​联盟​合作​伙伴​*（S.E.A.）​合作，​通过​提供​软件​定义​的​测试​设备​帮助​主机​厂​和​零​部件​供应​商​验证​汽车​的​安全​和​效率，​从而​最大限度​地​发挥​智​联​汽车​的​全部​潜力。​随着​3GPP​标准​的​演进，​包括​计划​于​2020​年​推出​的​3GPP Release 16​的​5G NR​功能，​软件​定义​的​测试​测量​平台​为​OEM​和​零​部件​供应​商​提供​了​高​灵活​性的​测试​测量​平台，​以​最少​的​硬件​和​软件​变化​适应​最新​的​技术。

在​2016​年​的​一项​研究​中​指出，​NHTSA​估计​基于​V2V​和​V2I​实现​的​安全​应用​可以​消除​或​降低​高达​80％​车辆​碰撞​的​严重​程度，​包括​交​汇​路口​或​车辆​变​道​时​的​碰撞。​通过​传递​驾驶​意图​并从​其他​车辆​收集​有关​其​周围​环境​的​数据，​V2X​可以​更好​地​通知​人类​和​自动​驾驶​汽车，​以​改善​反应​时间​并​降低​车辆​交互​中的​决策​难度，​例如​交叉​路​况​的​车辆​左​转​和​交​汇​问题。

使用​蜂​窝​技术​进行​物理​层​通信，​C-​V2X​将​可​受益​于​蜂​窝​通信​（包括​5G）​和​庞大​的​技术​生态​系统​的​大量​投资。​要​使​这项​技术​发挥​作用，​参与​者​需要​对​通信​进行​标准​化，​了解​来自​多个​供应​商​的​系统​如何​在​真实​场景​中​进行​交互​和​行为​分析。​最终，​5G​有望​为​无人驾驶​车辆​通信、​高清​地图​下载​和​高级​行人​互动​提供​更高​的​吞吐量​和​更低​的​延迟。​由于​大​多数​项目​仍​处于​评估​的​早期​阶段，​标准​仍在​演进，​汽车​主机​厂、​供应​商​和​学术​研究​人员​正在​不断​投资​到​新​工具​的​研发，​以​适应​C-​V2X​技术​的​发展。

“通过​与​SEA​和​NI​合作，​我们​的​设计​团队​可以​集成​和​测试​最新​的​驾驶​场景，​在​各个​技术​周期​中​使用​相同​的​硬件​和​软件，​并​识别​极端​情况，​以便​更​快​地​将​更​安全​的​产品​推向​市场。” - 高级​研究​总监，​大陆​公司。

新的​C-​V2X​解决​方案​结合​了​来自​NI​联盟​伙伴​S.E.A.GmbH​公司​的​软件，​采用​NI​软件​无线​电​（SDR）​硬件，​可​将​实际​信号​发送​到​C-​V2X​控制器​和​远程​信息​处理​控制​单元​上​的​RF​和​GNSS​通道。​通过​将​C-​V2X​和​GNSS​信号​清晰​地表​达到​C-​V2X​控制器，​新的​C-​V2X​解决​方案​可以​模拟​如​紧急制动​警告​或​全​向​停车​信号，​并​帮助​工程​师​在​实验​室​中​修改​设备​参数。​新的​C-​V2X​解决​方案​包括​预​编译​的​驾驶​场景，​如左​转​辅助、​紧急制动​警告​和​交通​堵塞​警告​等​场景，​让​用户​可以​更​快速​开始​首次​测量。

S.E.A​还​提供​以下​软件​附加​组​件：

•​拥塞​仿真​软件，​用于​模拟​周围​环境，​最多​可​容纳​数百​辆​汽车，​以​提高​测试​覆盖率

•​信道​仿真​软件，​用于​模拟​无线​电波​的​物理​失真，​以​了解​信号​的​传播

此外，​这些​系统​进一步​使用​NI​矢量​信号​收​发​仪​进行​RF​测量，​以​进行​特性​分析​和合​规​性​分析。

S.E.A. C-​V2X​开​环​测试​系统​帮助​V2X​研究​团队​快速​开发​系统，​从​简单​的​V2X​回​放​测试​（开​环）​或​功能​测试，​扩展​到​具有​多个​传感器​目标​模拟​器、​GNSS RF、​场景​模拟、​用户​定义​的​模型​组成​的​HIL​测试​系统。​随着​标准​和​新​业务​模式​的​变化，​开发​下一代​汽车​的​工程​师​必须​平衡​好​产品​可​扩展​性​和​上市​时间​的​问题。​新的​C-​V2X​解决​方案​提供​了​更高​层次​的​起点，​有助​于​展示​早期​成果，​该​解决​方案​还​具有​NI​平台​的​灵活​性，​可​帮助​确保​这些​团队​能够​适应​不断​变化​的​市场​需求。

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