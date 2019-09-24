新闻发布 - 2019年9月24日 - 美国国家仪器（National Instruments,简称“NI”）是一家提供软件定义的测试测量平台的提供商，该平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能提升，今日发布了S.E.A. C-V2X开环测试系统，利用4G无线蜂窝技术为车辆到车辆（V2V）和车辆到基础设施（V2I）通信提供高带宽和低延迟通信。
NI正在与NI联盟合作伙伴*（S.E.A.）合作，通过提供软件定义的测试设备帮助主机厂和零部件供应商验证汽车的安全和效率，从而最大限度地发挥智联汽车的全部潜力。随着3GPP标准的演进，包括计划于2020年推出的3GPP Release 16的5G NR功能，软件定义的测试测量平台为OEM和零部件供应商提供了高灵活性的测试测量平台，以最少的硬件和软件变化适应最新的技术。
在2016年的一项研究中指出，NHTSA估计基于V2V和V2I实现的安全应用可以消除或降低高达80％车辆碰撞的严重程度，包括交汇路口或车辆变道时的碰撞。通过传递驾驶意图并从其他车辆收集有关其周围环境的数据，V2X可以更好地通知人类和自动驾驶汽车，以改善反应时间并降低车辆交互中的决策难度，例如交叉路况的车辆左转和交汇问题。
使用蜂窝技术进行物理层通信，C-V2X将可受益于蜂窝通信（包括5G）和庞大的技术生态系统的大量投资。要使这项技术发挥作用，参与者需要对通信进行标准化，了解来自多个供应商的系统如何在真实场景中进行交互和行为分析。最终，5G有望为无人驾驶车辆通信、高清地图下载和高级行人互动提供更高的吞吐量和更低的延迟。由于大多数项目仍处于评估的早期阶段，标准仍在演进，汽车主机厂、供应商和学术研究人员正在不断投资到新工具的研发，以适应C-V2X技术的发展。
“通过与SEA和NI合作，我们的设计团队可以集成和测试最新的驾驶场景，在各个技术周期中使用相同的硬件和软件，并识别极端情况，以便更快地将更安全的产品推向市场。” - 高级研究总监，大陆公司。
新的C-V2X解决方案结合了来自NI联盟伙伴S.E.A.GmbH公司的软件，采用NI软件无线电（SDR）硬件，可将实际信号发送到C-V2X控制器和远程信息处理控制单元上的RF和GNSS通道。通过将C-V2X和GNSS信号清晰地表达到C-V2X控制器，新的C-V2X解决方案可以模拟如紧急制动警告或全向停车信号，并帮助工程师在实验室中修改设备参数。新的C-V2X解决方案包括预编译的驾驶场景，如左转辅助、紧急制动警告和交通堵塞警告等场景，让用户可以更快速开始首次测量。
S.E.A还提供以下软件附加组件：
•拥塞仿真软件，用于模拟周围环境，最多可容纳数百辆汽车，以提高测试覆盖率
•信道仿真软件，用于模拟无线电波的物理失真，以了解信号的传播
此外，这些系统进一步使用NI矢量信号收发仪进行RF测量，以进行特性分析和合规性分析。
S.E.A. C-V2X开环测试系统帮助V2X研究团队快速开发系统，从简单的V2X回放测试（开环）或功能测试，扩展到具有多个传感器目标模拟器、GNSS RF、场景模拟、用户定义的模型组成的HIL测试系统。随着标准和新业务模式的变化，开发下一代汽车的工程师必须平衡好产品可扩展性和上市时间的问题。新的C-V2X解决方案提供了更高层次的起点，有助于展示早期成果，该解决方案还具有NI平台的灵活性，可帮助确保这些团队能够适应不断变化的市场需求。
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