新闻​发布 – 2019​年​7​月​30​日 - 美国​国家​仪器​（National Instruments，​NI）​宣布​任命​Ritu Favre​为​高级​副总裁​兼​半导体​业务​总经理。​她​将​负责​制定​NI​在​半导体​行业​的​战略​方向，​推动​业务​增长​并​定义​满足​客户​所需​的​产品、​服务​及​功能。

NI​总裁​兼​首席​运营​官​Eric Starkloff​说道：“Ritu​在​半导体​行业​拥有​超过​25​年​的​经验，​对​我们​的​目标​市场​和​客户​有​深刻​的​理解。​她是​一位​经验​丰富​的​领导​者，​善于​帮助​团队​取得​成功。​半导体​行业​正​处​在​强劲​的​上升​期，​我们​期待​Ritu​丰富​的​工作​经历​和​经验​将给​我们​的​半导体​业务​带来​重大​影响。”

Favre​此​前​在​RF​和​半导体​行业​具有​丰富​管理​和​领导​经验。​曾经​担任​过​指纹​传感器​供应​商​NEXT Biometrics​的​首席​执行​官​和​测试​机​供应​商​Cohu​董事​会​成员。

“我​相信​NI​已​做好​充分​准备​去​把握​5G​商业​化​和​以​软件​为​中心​的​现代​化​智能​设备​所​带来​的​巨大​机遇。”Favre​说道：“我​期待​利用​我的​经验​帮助​NI​加快​在​快​节奏​半导体​市场​的​发展，​同时​专注​于​推动​该​业务​的​持续​增长。”

在​担任​NEXT Biometrics​首席​执行​官​之前，​Favre​曾在​摩托​罗拉​(Motorola)、​飞​思​卡尔​半导体​(Freescale Semiconductor)​和​Synaptics​等​市场​领先​企业​中​担任​高级​管理​职务，​并​在此​期间​建立​了​盈利​业务。​她​拥有​亚利桑那​州立​大学​颁发​的​电气​工程​学士​和​硕士​学位。

前瞻性​陈述

此​发布​包含“前瞻性​陈述”，​其中​包括​推动​业务​发展​并​帮助​企业​在​业​内​形成​积极​的​发展​势头，​对​我们​已经​显现​出​强劲​发展​势头​的​半导体​行业​要​务​产生​积极​影响，​NI​已​做好​充分​准备​去​把握​5G​商业​化​和​以​软件​为​中心​的​现代​化​智能​设备​所​带来​的​巨大​机遇，​以及​帮助​NI​加快​在​快​节奏​半导体​市场​的​发展，​同时​专注​于​推动​持续​增长。​这些​陈述​受到​许多​风险​和​不​确定​因素​的​影响，​其中​包括​全球​经济​出现​不利​变化​或​波动​的​风险、​行业​产生​进一步​的​不利​波动、​外汇​波动、​包括​NI​大​客户​订单​在内​的​NI​产品​需求​波动、​组​件​短缺、​新​产品​发布​延迟、​公司​有效​管理​运营​开支​的​能力、​制造​效率​低下​和​产​能​利用​水平、​NI​近期​或​未来​收购​带来​的​影响、​费用​超支​以及​价格​变动​或​有效​税率​带来​的​不利​影响。​实际​结果​可能​与​预期​结果​存在​重大​差异。​公司​会​将​读者​引导​至​截至​2018​年​12​月​31​日​的​年度​10-​K​表格、​截至​2019​年​3​月​31​日​的​季度​10-​Q​表格​及其​向​SEC​提交​的​针对​公司​未来​业绩​相关​风险​的​其他​文​档。