新闻发布 – 2019年7月30日 - 美国国家仪器（National Instruments，NI）宣布任命Ritu Favre为高级副总裁兼半导体业务总经理。她将负责制定NI在半导体行业的战略方向，推动业务增长并定义满足客户所需的产品、服务及功能。
NI总裁兼首席运营官Eric Starkloff说道：“Ritu在半导体行业拥有超过25年的经验，对我们的目标市场和客户有深刻的理解。她是一位经验丰富的领导者，善于帮助团队取得成功。半导体行业正处在强劲的上升期，我们期待Ritu丰富的工作经历和经验将给我们的半导体业务带来重大影响。”
Favre此前在RF和半导体行业具有丰富管理和领导经验。曾经担任过指纹传感器供应商NEXT Biometrics的首席执行官和测试机供应商Cohu董事会成员。
“我相信NI已做好充分准备去把握5G商业化和以软件为中心的现代化智能设备所带来的巨大机遇。”Favre说道：“我期待利用我的经验帮助NI加快在快节奏半导体市场的发展，同时专注于推动该业务的持续增长。”
在担任NEXT Biometrics首席执行官之前，Favre曾在摩托罗拉(Motorola)、飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)和Synaptics等市场领先企业中担任高级管理职务，并在此期间建立了盈利业务。她拥有亚利桑那州立大学颁发的电气工程学士和硕士学位。
前瞻性陈述
此发布包含“前瞻性陈述”，其中包括推动业务发展并帮助企业在业内形成积极的发展势头，对我们已经显现出强劲发展势头的半导体行业要务产生积极影响，NI已做好充分准备去把握5G商业化和以软件为中心的现代化智能设备所带来的巨大机遇，以及帮助NI加快在快节奏半导体市场的发展，同时专注于推动持续增长。这些陈述受到许多风险和不确定因素的影响，其中包括全球经济出现不利变化或波动的风险、行业产生进一步的不利波动、外汇波动、包括NI大客户订单在内的NI产品需求波动、组件短缺、新产品发布延迟、公司有效管理运营开支的能力、制造效率低下和产能利用水平、NI近期或未来收购带来的影响、费用超支以及价格变动或有效税率带来的不利影响。实际结果可能与预期结果存在重大差异。公司会将读者引导至截至2018年12月31日的年度10-K表格、截至2019年3月31日的季度10-Q表格及其向SEC提交的针对公司未来业绩相关风险的其他文档。
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