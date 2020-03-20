NI宣布在线培训课程免费

奥斯汀，德克萨斯州，2020年3月19日- NI今天宣布在线课程免费计划，在4月30日之前免费开放所有NI在线培训课程，以支持因COVID-19而中断的全球工程界人士的交流。其他虚拟讲师授课的教学、仿照其本地教室授课的在线培训项目，都以较低的费用提供。

“我们的日常生活发生了质的变化，NI已经准备好，在线与您一起面对这一全新的工作环境。”NI全球服务业务副总裁Paul Hofstadler表示：“当前有很多的机会推着我们向前，继续推动科技的改进和创新、以及从艰难时期中脱颖而出。”

现在，任何人都可以随时随地通过网络获得NI所有在线课程和资料*。这些课程为工程师和行业专业人士提供了获取宝贵证书的机会，例如经过认证的LabVIEW开发者和架构师、而原本他们可能会面临日程安排上的困难。这些课程将以七种语言提供，包括英语、法语、西班牙语、简体中文、日语、韩语和葡萄牙语。

“NI意识到我们许多客户和同事以及更广泛的工程师社区正遭受很大的压力，” Hofstadler继续说：“尽管我们目前同样面临巨大的挑战，但是我们认为当下将他们与专业的知识和社群联结起来非常重要，这将能支持他们持续地创造非凡。”

目前免费在线培训课程计划持续到4月底。但是，NI将继续评估届时的情况，考虑如何为全球的工程界人士提供持续的支持

完整的课程目录以及讲师指导学习的更多信息，请查阅NI网站 learn.ni.com/training

*课程的可用性受适用法律、法规以及条款和条件的约束