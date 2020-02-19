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NI​反​奴隶​制​和​人口​贩卖​声明

National Instruments Corporation（“National Instruments”或“NI”）​致力​于​设计、​制造​和​销售​工程​师​和​科学​家​所需​的​系统，​来​帮助​他们​提高​生产​力，​加速​创新​和​探索。 NI​是​一家​注册​在​美国​特​拉​华​州​的​公司，​总部​位于​美国​德克萨斯​州​奥斯汀，​在​全球​40​多个​国家​拥有​50​多​家子​公司。 我们​的​工厂​设在​匈牙利​德​布​勒​森​和​马来​西亚​槟​城，​负责​产品​的​生产。

在​NI，​我们​致力​于​成为​负​责任​的​企业​公民，​尤其是​针对​NI​所​处​的​全球​社区​与​四大​重要​利益​相关​者：​员工、​客户、​合作​伙伴​与​股东。​《NI​道德​准则》​重点​强调​了​我们​在​禁止​强迫​劳动、​反​奴隶​制​与​人口​贩卖​相关​法律​的​承诺。​与​NI​合作​的​供应​商​应​同样​致力​于​成为​负​责任​​企业​公民​，​并且​遵守​业务​所在​国家/​地区​的​法律​法规，​承担​相应​的​责任​和​义务。

NI​通过​多种​方式​向​供应​商​传达​我们​的​这​一​期望，​包括​制定​《NI​供应​商​手册》、​《NI​采购​条款​和​条件》​以及​《NI 供应​商​行为​准则》。 ​NI​供应​商​根据​责任​商业​联盟​(RBA) 的​《行为​准则》，​遵守​其中​关于​公平​对待​劳工​以及​禁止​强迫​劳动、​不得​奴役​与​人口​贩卖​的​行为​标准​(可​查看responsiblebusiness.org/​media/​docs/​RBACodeofConduct6.0_English.pdf
​) 。​《NI​供应​商​行为​准则》、​《供应​商​手册》、​计​分​卡​与​对​供应​商​的​其他​重要​期望​均可​到​ni.com/​en-​us/​about-​ni/​suppliers.html​查看。​此外，​NI​的​标准​采购​条款​与​条件​以及​供应​商​合约​均​规定​供应​商​应​遵守​适用​的​禁止​强迫​劳动​与​人口​贩卖​法律。

NI​会对​新​合作​的​重要​供应​商​开展​问卷调查。 ​此​调查​包含​了​专门​针对​人口​贩卖​相关​的​问题。 ​NI​每年​都​会​审阅​问​卷​结果，​以​判断​是否​应​采取​行动，​以​更​好​地​发现​和​避免​NI​供应​链​中​出现​的​任何​强迫​劳动​与​人口​贩卖​情况。 ​我们​不​会​通过​第三​方​来​进行​调查​或​评估​结果。 NI​人员​会​安排​上门​访问​重要​供应​商，​到​现场​进行​供应​商​评估。​所有​审计​将​独立​公开。 ​若​供应​商​不​符合​NI​标准，​需要​立即​制定​改进​措施。 ​供应​商​需要​记录​改进​措施​以及​满足​NI​要求​的​时间​表。 ​未来，​NI​可能​进行​或​不​进行​不​公开​的​独立​审计，​亦​可能​利用​或​不​利用​第三​方​进行​或​评估​调查。

NI​期望​其​员工​对​道德​与​法律​行为​负责。 我们​通过​NI MyVIEW Learn​学习​中心，​每年​开设​了​12​种​语言​的​​网上​课程，​对​所有​员工​进行​《NI​道德​准则》​培训。​《NI​道德​准则》​规定​员工​有​义务​向​管理​层、​人力​资源​人员、​NI 法务​部门​或​保密​的​道德​热线​(由​独立​的​第三​方​供应​商​营运)，​汇报​任何​违反​法律、​《NI​道德​准则》​或​NI​政策​的​行为。​《NI​道德​准则》​可到ni.com/​nati/​corporategovernance/​code_of_ethics.htm查看。​员工​若​在​知情​情况​下​违反​《NI​道德​准则》，​将​受到​纪律​处分。

NI​提供​线上​培训​课程，​介绍​如何​识别​供应​链​中的​风险，​并​概述​英国​《现代​奴役​法》​(Modern Slavery Act)、​《加州​供应​链​透明度​法案》​(California Transparency in Supply Chains Act) 与​《联邦​采购​法规》​(Federal Acquisition Regulation) 中​关于​打击​人口​贩卖​的​规定。 ​NI​向​所有​进行​过​调查​的​供应​商​提供​上述​培训​课程，​并​要求​所有​战略​产品​经理​必须​完成​此​培训​课程。​我们​计划​定期​进行​此类​培训，​评估​培训​内容​的​有效性，​并​在​必要​时​做出​更改。

NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION

/​s/ ALEXANDER M. DAVERN

Alexander M. Davern

首席​执行​官、​总裁​兼​董事