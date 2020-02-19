NI​会对​新​合作​的​重要​供应​商​开展​问卷调查。 ​此​调查​包含​了​专门​针对​人口​贩卖​相关​的​问题。 ​NI​每年​都​会​审阅​问​卷​结果，​以​判断​是否​应​采取​行动，​以​更​好​地​发现​和​避免​NI​供应​链​中​出现​的​任何​强迫​劳动​与​人口​贩卖​情况。 ​我们​不​会​通过​第三​方​来​进行​调查​或​评估​结果。 NI​人员​会​安排​上门​访问​重要​供应​商，​到​现场​进行​供应​商​评估。​所有​审计​将​独立​公开。 ​若​供应​商​不​符合​NI​标准，​需要​立即​制定​改进​措施。 ​供应​商​需要​记录​改进​措施​以及​满足​NI​要求​的​时间​表。 ​未来，​NI​可能​进行​或​不​进行​不​公开​的​独立​审计，​亦​可能​利用​或​不​利用​第三​方​进行​或​评估​调查。