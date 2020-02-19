National Instruments Corporation（“National Instruments”或“NI”）致力于设计、制造和销售工程师和科学家所需的系统，来帮助他们提高生产力，加速创新和探索。 NI是一家注册在美国特拉华州的公司，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，在全球40多个国家拥有50多家子公司。 我们的工厂设在匈牙利德布勒森和马来西亚槟城，负责产品的生产。
在NI，我们致力于成为负责任的企业公民，尤其是针对NI所处的全球社区与四大重要利益相关者：员工、客户、合作伙伴与股东。《NI道德准则》重点强调了我们在禁止强迫劳动、反奴隶制与人口贩卖相关法律的承诺。与NI合作的供应商应同样致力于成为负责任企业公民，并且遵守业务所在国家/地区的法律法规，承担相应的责任和义务。
NI通过多种方式向供应商传达我们的这一期望，包括制定《NI供应商手册》、《NI采购条款和条件》以及《NI 供应商行为准则》。 NI供应商根据责任商业联盟(RBA) 的《行为准则》，遵守其中关于公平对待劳工以及禁止强迫劳动、不得奴役与人口贩卖的行为标准(可查看responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_English.pdf
) 。《NI供应商行为准则》、《供应商手册》、计分卡与对供应商的其他重要期望均可到ni.com/en-us/about-ni/suppliers.html查看。此外，NI的标准采购条款与条件以及供应商合约均规定供应商应遵守适用的禁止强迫劳动与人口贩卖法律。
NI会对新合作的重要供应商开展问卷调查。 此调查包含了专门针对人口贩卖相关的问题。 NI每年都会审阅问卷结果，以判断是否应采取行动，以更好地发现和避免NI供应链中出现的任何强迫劳动与人口贩卖情况。 我们不会通过第三方来进行调查或评估结果。 NI人员会安排上门访问重要供应商，到现场进行供应商评估。所有审计将独立公开。 若供应商不符合NI标准，需要立即制定改进措施。 供应商需要记录改进措施以及满足NI要求的时间表。 未来，NI可能进行或不进行不公开的独立审计，亦可能利用或不利用第三方进行或评估调查。
NI期望其员工对道德与法律行为负责。 我们通过NI MyVIEW Learn学习中心，每年开设了12种语言的网上课程，对所有员工进行《NI道德准则》培训。《NI道德准则》规定员工有义务向管理层、人力资源人员、NI 法务部门或保密的道德热线(由独立的第三方供应商营运)，汇报任何违反法律、《NI道德准则》或NI政策的行为。《NI道德准则》可到ni.com/nati/corporategovernance/code_of_ethics.htm查看。员工若在知情情况下违反《NI道德准则》，将受到纪律处分。
NI提供线上培训课程，介绍如何识别供应链中的风险，并概述英国《现代奴役法》(Modern Slavery Act)、《加州供应链透明度法案》(California Transparency in Supply Chains Act) 与《联邦采购法规》(Federal Acquisition Regulation) 中关于打击人口贩卖的规定。 NI向所有进行过调查的供应商提供上述培训课程，并要求所有战略产品经理必须完成此培训课程。我们计划定期进行此类培训，评估培训内容的有效性，并在必要时做出更改。
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION
/s/ ALEXANDER M. DAVERN
Alexander M. Davern
首席执行官、总裁兼董事