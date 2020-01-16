Введение в системное оборудование MIMO

Что такое Система Прототипирования MIMO?
Система прототипирования MIMO предоставляет аппаратное и программное обеспечение для запуска беспроводной системы с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO) в режиме реального времени без дополнительного кода.
Готовое программно-определяемое реконфигурируемое радиоустройство (SDR) может быть объединено с ПЛИС, устройствами синхронизации и PXI для создания испытательного стенда MIMO, который может масштабироваться от 4 до 128 антенн.
Технология Massive MIMO позволяет беспроводным сетям передачи данных следующего поколения работать с большим количеством пользователей на более высоких скоростях передачи данных с большей надежностью и потребляя меньше энергии.
Исследователи из Университета Бристоля и Университета Лунда успешно продемонстрировали более чем 20-кратное увеличение эффективности использования полосы пропускания по сравнению с существующими сотовыми технологиями 4G, что открывает новые возможности для развертывания 5G в полосах менее 6 ГГц.
Шаблоны приложений MIMO представляют собой типовой вариант проекта мульти-ПЛИС физического уровня в реальном времени, который поддерживает однопользовательский MIMO, многопользовательский MIMO и massive MIMO.
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Попробуйте Шаблоны приложений MIMO
Платформы приложений LabVIEW Communications представляют собой усовершенствованные типовые программные варианты проектов на основе ПЛИС для исследования и создания прототипов систем беспроводной связи. Встроенные в LabVIEW Communications шаблоны приложений могут быть соединены с различными опциями программно определяемых радиоустройств, включая Универсальное оборудование программируемой радиосвязи (USRP) RIO, PXIe FlexRIO и RF FAM, и многими другими, чтобы сформировать законченное решение для прототипирования системы беспроводной связи.
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