Введение в системное оборудование MIMO

Платформы приложений LabVIEW Communications представляют собой усовершенствованные типовые программные варианты проектов на основе ПЛИС для исследования и создания прототипов систем беспроводной связи. Встроенные в LabVIEW Communications шаблоны приложений могут быть соединены с различными опциями программно определяемых радиоустройств, включая Универсальное оборудование программируемой радиосвязи (USRP) RIO, PXIe FlexRIO и RF FAM, и многими другими, чтобы сформировать законченное решение для прототипирования системы беспроводной связи.