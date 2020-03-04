Получите доступ к последним 3GPP стандартам

Что такое FR1 набор 5G NR Test UE?
Полностью совместимый с 3GPP Release 15, 5G NR Test UE для набора FR1 имитирует пользовательское оборудование 5G и предоставляет информацию о производительности в режиме реального времени при соединении с gNodeB. Благодаря ширине полосы 100 мГц и 4x2 многоканальному входу и выходу, набор может тестировать компоненты, подсистемы и/или целые базовые станции на каждом диапазоне частот 5G.
Тестовое пользовательское оборудование NI 5G NR способно имитировать конечное пользовательское устройство или пользовательское оборудование, полностью совместимое с 3GPP Release 15. Узнайте больше о том, как устроена эта система и что она умеет.
Благодаря конструкции на базе программно определяемого радиоустройства (SDRs) пользователи не ограничены одним 3GPP релизом. Программное обеспечение может быть реконфигурировано во время эксплуатации, чтобы поддерживать автономный, неавтономный и будущие 3GPP релизы, как только они станут доступными.
Будучи подключенным к gNodeB, просматривайте различные измерения физического уровня и статистику с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. Дополнительные данные о производительности могут быть внесены в журнал для обработки в режиме оффлайн. Системное программное обеспечение может быть обновлено, как только появятся требования и стандарты.
Брошюра о решении
5G New Radio Test UE