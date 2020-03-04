Получите доступ к последним 3GPP стандартам

Будучи подключенным к gNodeB, просматривайте различные измерения физического уровня и статистику с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. Дополнительные данные о производительности могут быть внесены в журнал для обработки в режиме оффлайн. Системное программное обеспечение может быть обновлено, как только появятся требования и стандарты.