Создайте беспроводной, работающий в реальном времени испытательный стенд

Что такое Приемопередающая система миллиметрового диапазона (MTS)?
Приемопередающая система миллиметрового диапазона - это модульная реконфигурируемая платформа исследования и прототипирования для двусторонней связи и зондирования каналов. Используя ее вместе с программным обеспечением LabVIEW, Вы можете перенастроить это оборудование для удовлетворения постоянно растущего спроса на самые актуальные исследования в области беспроводных технологий.
MTS может использоваться для создания беспроводных испытательных стендов. В сочетании с алгоритмами на базе LabVIEW и дополнительными ПЛИС, она позволяет физическому уровню, основанному на стандарте New Radio (NR), работать в режиме реального времени.
Nokia Networks сотрудничает с NI для внедрения инноваций в сфере коммуникаций в миллиметровом диапазоне. Nokia смогла создать беспроводной испытательный стенд, работающий в реальном времени на частоте 73 ГГц, для исследований на физическом уровне, сэкономив при этом более года разработки.
Университет г. Уорик (Великобритания) использует MTS в качестве испытательного стенда, работающего на частоте 28 ГГц, для исследований 5G, в частности, чтобы показать, как связь в миллиметровом диапазоне может стать подспорьем для беспилотных транспортных средств (CAV).
NI сокращает время, необходимое для создания новых тестовых активов, упрощая сложные требования к измерениям для беспроводных стандартов и технологий, таких как 5G NR.
Комплект материалов
Справочник по материалам для 16-го выпуска 3GPP
Ознакомьтесь с «дорожной картой» 16-го выпуска 3GPP и узнайте о прогрессе в области технологических инноваций и разработок 5G.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.