Создайте беспроводной, работающий в реальном времени испытательный стенд

Nokia Networks сотрудничает с NI для внедрения инноваций в сфере коммуникаций в миллиметровом диапазоне. Nokia смогла создать беспроводной испытательный стенд, работающий в реальном времени на частоте 73 ГГц, для исследований на физическом уровне, сэкономив при этом более года разработки.